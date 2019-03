Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2ca5273-94e9-4937-b25a-a4aa08cfb7f5","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A drónok elterjedésével a tiltott légtérhasználat is gyakoribbá vált. A repülés biztonságáért felelős hatóságok és a velük kooperáló gyártók igen nagy kihívás előtt állnak.","shortLead":"A drónok elterjedésével a tiltott légtérhasználat is gyakoribbá vált. A repülés biztonságáért felelős hatóságok és...","id":"201911__dronok__repuleskorlatozo_technologiak__belepes_megtagadva__tilt_tur_szallogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ca5273-94e9-4937-b25a-a4aa08cfb7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798afcac-3df9-45f3-9c31-b181ce194136","keywords":null,"link":"/tudomany/201911__dronok__repuleskorlatozo_technologiak__belepes_megtagadva__tilt_tur_szallogat","timestamp":"2019. március. 17. 12:00","title":"Lehet, hogy a ferihegyi repülőtér fölé is kellene egy \"Vaskupola\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf90d21-234f-4079-953b-a7e0b7088149","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Japánból érkezett, de olaszosan izgalmas a dizájnja a Mazda új kompaktjának. És hamarosan a benzin- és dízelmotorok előnyeit egymással kombináló új erőforrással is elérhető lesz.","shortLead":"Japánból érkezett, de olaszosan izgalmas a dizájnja a Mazda új kompaktjának. És hamarosan a benzin- és dízelmotorok...","id":"20190316_a_harmas_az_uj_jeles_teszten_a_mazda_3_skyactiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf90d21-234f-4079-953b-a7e0b7088149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba31a6f-98ef-425a-aeda-c7fe4752bca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_a_harmas_az_uj_jeles_teszten_a_mazda_3_skyactiv","timestamp":"2019. március. 16. 18:00","title":"Mazda 3-teszt: nyomokban MX-5 életérzést tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautasította a párt kérelmét a Nemzeti Választási Bizottság.","shortLead":"Visszautasította a párt kérelmét a Nemzeti Választási Bizottság.","id":"20190318_nemzeti_valasztasi_bizottsag_momentum_mozgalom_part_ep_valasztas_nyilvantartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84aa312c-92d4-4ee1-9eed-65d5a6f23fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_nemzeti_valasztasi_bizottsag_momentum_mozgalom_part_ep_valasztas_nyilvantartas","timestamp":"2019. március. 18. 16:13","title":"EP-választás: nem vették nyilvántartásba a Momentumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hű marad nevéhez a Xiaomi, a kínai gyártó első összehajtható készüléke sokkal olcsóbb árcédulát kap, mint a riválisok hasonló eszköze. Legalábbis a hírek szerint.","shortLead":"Hű marad nevéhez a Xiaomi, a kínai gyártó első összehajtható készüléke sokkal olcsóbb árcédulát kap, mint a riválisok...","id":"20190318_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_xiaomi_mi_fold_mi_flex_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24842d-377a-42f6-9506-ab9357018706","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_xiaomi_mi_fold_mi_flex_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 18. 09:03","title":"Reszkethet a Huawei és a Samsung? A Xiaomi összehajtható telefonja feleannyiba kerül majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848ab5e6-14ae-4955-a59c-4ebb43606cea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, a ZTE is a teljes előlapi kijelzőre törekszik, és ezt most néhány renderelt kép is megerősíti.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, a ZTE is a teljes előlapi kijelzőre törekszik, és ezt most néhány renderelt kép is...","id":"20190318_zte_axon_s_csusztathato_telefon_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=848ab5e6-14ae-4955-a59c-4ebb43606cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6ce156-a4d1-41f2-9754-97ce5e19e95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_zte_axon_s_csusztathato_telefon_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 18. 15:33","title":"Trükkös módon dugná el a kamerákat a ZTE új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aef545-a41a-4731-8cff-5fb7514a7e80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oroszországi Cseljabinszk fölött hat évvel ezelőtt felrobbant meteorit óta a legnagyobb űrszikla égett el a közelmúltban a Bering-tenger fölött Kamcsatka félszigete közelében.","shortLead":"Az oroszországi Cseljabinszk fölött hat évvel ezelőtt felrobbant meteorit óta a legnagyobb űrszikla égett el...","id":"20190318_meteorrobbanas_bering_tenger_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29aef545-a41a-4731-8cff-5fb7514a7e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe19cc0-2aed-4df5-b839-427e1a643a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_meteorrobbanas_bering_tenger_nasa","timestamp":"2019. március. 18. 13:33","title":"Óriási meteorrobbanás nyomaira bukkant a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit Budapesten végül a rendőrök kísérték le a gépről. ","shortLead":"A férfit Budapesten végül a rendőrök kísérték le a gépről. ","id":"20190317_Reszeg_utas_miatt_fordult_vissza_a_Wizz_Air_londoni_jarata_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a23ec-a025-4132-8323-ea7ad55293a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Reszeg_utas_miatt_fordult_vissza_a_Wizz_Air_londoni_jarata_Budapestre","timestamp":"2019. március. 17. 12:59","title":"Részeg utas miatt fordult vissza a Wizz Air londoni járata Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ismert televíziós újságíró 71 éves volt.","shortLead":"Az ismert televíziós újságíró 71 éves volt.","id":"20190318_Meghalt_Balo_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025e009d-ed9a-4967-a099-1f8729f6f7df","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Meghalt_Balo_Gyorgy","timestamp":"2019. március. 18. 15:49","title":"Meghalt Baló György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]