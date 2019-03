Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a példa az Egyesült Államok számára a családpolitika területén, ők is szeretnének azon az úton továbbfejlődni, ahol mi haladunk – ezzel a tapasztalattal tért haza egy washingtoni konferenciáról Novák Katalin. Az államtitkár Washingtonból hazatérve a Tv2-ben lelkendezett arról, hogy világelsők vagyunk, vastapsot kaptak az Emmi kampányfilmjei, Trump pedig szerencsére családpárti.","shortLead":"Magyarország a példa az Egyesült Államok számára a családpolitika területén, ők is szeretnének azon az úton...","id":"20190318_Novak_elszallt_a_Tv2n_a_vilagelso_csaladpolitikankat_utanozna_az_USA_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b420d1-be31-48b2-b1ce-0419edf0d430","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Novak_elszallt_a_Tv2n_a_vilagelso_csaladpolitikankat_utanozna_az_USA_is","timestamp":"2019. március. 18. 10:08","title":"Novák elszállt a Tv2-n: az Orbán-kormány \"világelső” családpolitikáját majmolná az USA is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy díjátadó összehozza a két rappert.","shortLead":"Egy díjátadó összehozza a két rappert.","id":"20190318_Curtis_es_Majka_ujra_egyutt_a_szinpadon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b96659c-990d-475a-88d9-84c653587dd2","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Curtis_es_Majka_ujra_egyutt_a_szinpadon","timestamp":"2019. március. 18. 08:35","title":"Curtis és Majka újra együtt a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190317_37et_dekazott_Szijjarto_EUugyi_allamtitkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660f6d91-b29a-4a33-bcf8-391a1538eabd","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_37et_dekazott_Szijjarto_EUugyi_allamtitkara","timestamp":"2019. március. 17. 19:07","title":"37-et dekázott a Miniszterelnökség EU-ügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett ragadozók figyelemmel kíséréséhez és védelméhez járulhat hozzá.","shortLead":"Ecuadori kutatók \"pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek partjainak közelében. A felfedezés a veszélyeztetett...","id":"20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afa30b2-a497-4efd-a0d8-c14b99141d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_porolycapa_ovoda_galapagos_szigetek","timestamp":"2019. március. 17. 10:03","title":"\"Pörölycápa-óvodát\" találtak a Galápagos-szigetek közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dae3b9-cda0-4093-a895-ac6cd559b15a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két választókörzetben is meg kellett hosszabbítani a szavazást, konkrétan egy malackaiban és egy megyeiben.","shortLead":"Két választókörzetben is meg kellett hosszabbítani a szavazást, konkrétan egy malackaiban és egy megyeiben.","id":"20190316_Ellopott_szavazourna_miatt_csuszik_a_szlovak_elnokvalasztas_elso_forduloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67dae3b9-cda0-4093-a895-ac6cd559b15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372e4886-6f45-42eb-a952-868f72c0d5f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Ellopott_szavazourna_miatt_csuszik_a_szlovak_elnokvalasztas_elso_forduloja","timestamp":"2019. március. 16. 22:13","title":"Ellopott szavazóurna miatt csúszik a szlovák elnökválasztás első fordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"40 ezer lakás áll kivitelezés alatt, ezek 2-2,5 év alatt készülhetnek el. ","shortLead":"40 ezer lakás áll kivitelezés alatt, ezek 2-2,5 év alatt készülhetnek el. ","id":"20190318_Ket_evig_biztosan_porog_meg_az_epitoipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762bb319-c6e1-46a7-a18f-5698a819dc7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Ket_evig_biztosan_porog_meg_az_epitoipar","timestamp":"2019. március. 18. 11:44","title":"Két évig biztosan pörög még az építőipar, és talán már a kisvállalkozók is labdába rúghatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac4f74a-0451-4750-bcc2-bc5297a9927e","c_author":"","category":"itthon","description":"Az Echo TV és a HírTV munkatársa is úgy kapott a Népszava értesülései szerint Táncsics-díjat, hogy előzetesen nem szerepeltek a felterjesztettek listáján.\r

\r

","shortLead":"Az Echo TV és a HírTV munkatársa is úgy kapott a Népszava értesülései szerint Táncsics-díjat, hogy előzetesen nem...","id":"20190317_Ujabb_botrany_a_marcius_15i_dijak_korul_a_Tancsicsdijnal_is_atnyultak_a_fejek_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac4f74a-0451-4750-bcc2-bc5297a9927e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc4ed04-e763-4a91-9b4a-8f91cd9694b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Ujabb_botrany_a_marcius_15i_dijak_korul_a_Tancsicsdijnal_is_atnyultak_a_fejek_felett","timestamp":"2019. március. 17. 16:37","title":"Újabb botrány a március 15-i díjak körül: a Táncsics-díjnál is átnyúltak a fejek felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f0af65-d41a-4cbd-90ce-550630b329b5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint harminc évvel azután, hogy ellopták az Arizonai Egyetem Művészeti Múzeumából, Willem de Kooning nőket ábrázoló ikonikus sorozatának egyik darabja ismét látható lesz vasárnap eredeti helyén.","shortLead":"Több mint harminc évvel azután, hogy ellopták az Arizonai Egyetem Művészeti Múzeumából, Willem de Kooning nőket...","id":"20190316_30_eve_ellopott_kep_kerul_vissza_egy_amerikai_muzeum_falara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f0af65-d41a-4cbd-90ce-550630b329b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6699466-d1eb-4af0-85eb-f461b5b3555b","keywords":null,"link":"/elet/20190316_30_eve_ellopott_kep_kerul_vissza_egy_amerikai_muzeum_falara","timestamp":"2019. március. 16. 16:09","title":"30 éve ellopott kép kerül vissza egy amerikai múzeum falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]