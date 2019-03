Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b98224f6-c8ad-4514-82ac-0210da7153fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom szerint egyedi megoldással szabadulna meg az előlapot csúfító szelfikamerától a Huawei.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom szerint egyedi megoldással szabadulna meg az előlapot csúfító...","id":"20190319_huawei_szabadalom_ketkijelzos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b98224f6-c8ad-4514-82ac-0210da7153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e15bbc9-c2f6-4994-80e2-1855da69719d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_huawei_szabadalom_ketkijelzos_telefon","timestamp":"2019. március. 19. 12:03","title":"Ezt nézze: jön a telefon, amelyiknek a hátlapján is van képernyő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kőrös Intercity vonattal utazott az ausztrál állampolgár, az új-zélandi terrorista, Brenton Harrison Tarrant.","shortLead":"A Kőrös Intercity vonattal utazott az ausztrál állampolgár, az új-zélandi terrorista, Brenton Harrison Tarrant.","id":"20190318_TEK_Vonattal_jart_Magyarorszagon_az_ujzelandi_terrorista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96155e6-2cad-4380-9498-5b71198bcf92","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_TEK_Vonattal_jart_Magyarorszagon_az_ujzelandi_terrorista","timestamp":"2019. március. 18. 15:26","title":"TEK: Vonattal járt Magyarországon az új-zélandi terrorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbc6102-cd14-40aa-b6fe-dd9ca09d317f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sorra kapta a kérdéseket Orbán Viktor a hétfői parlamenti ülésen.","shortLead":"Sorra kapta a kérdéseket Orbán Viktor a hétfői parlamenti ülésen.","id":"20190318_Jakab_Peter_Orbannak_Egyszerre_lenne_buszke_onre_Rakosi_es_Goebbels_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbbc6102-cd14-40aa-b6fe-dd9ca09d317f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21f883-b648-4829-98b6-c7ed10929e35","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Jakab_Peter_Orbannak_Egyszerre_lenne_buszke_onre_Rakosi_es_Goebbels_is","timestamp":"2019. március. 18. 16:45","title":"Jakab Péter Orbánnak: Egyszerre lenne büszke önre Rákosi és Goebbels is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cornstein arra buzdít, hogy mások is ismerjék el Jeruzsálem szerepét. ","shortLead":"Cornstein arra buzdít, hogy mások is ismerjék el Jeruzsálem szerepét. ","id":"20190318_Az_amerikai_nagykovettel_nyitjak_meg_a_jeruzsalemi_magyar_kulgazdasagi_kepviseletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506d55f4-7363-4d66-9a05-90c5a116c01d","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Az_amerikai_nagykovettel_nyitjak_meg_a_jeruzsalemi_magyar_kulgazdasagi_kepviseletet","timestamp":"2019. március. 18. 11:53","title":"Az amerikai nagykövettel nyitják meg a jeruzsálemi magyar külgazdasági képviseletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848ab5e6-14ae-4955-a59c-4ebb43606cea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, a ZTE is a teljes előlapi kijelzőre törekszik, és ezt most néhány renderelt kép is megerősíti.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, a ZTE is a teljes előlapi kijelzőre törekszik, és ezt most néhány renderelt kép is...","id":"20190318_zte_axon_s_csusztathato_telefon_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848ab5e6-14ae-4955-a59c-4ebb43606cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6ce156-a4d1-41f2-9754-97ce5e19e95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_zte_axon_s_csusztathato_telefon_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 18. 15:33","title":"Trükkös módon dugná el a kamerákat a ZTE új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A közbeszerzési értesítő szerint a Market Zrt. és a KÉSZ által épített Illovszky stadion 175 millió, a Pharos '95 által kivitelezett paksi stadion 100 millió forinttal fog többe kerülni. ","shortLead":"A közbeszerzési értesítő szerint a Market Zrt. és a KÉSZ által épített Illovszky stadion 175 millió, a Pharos '95 által...","id":"20190318_ket_stadion_epitese_is_dragult_de_mar_a_szemunk_sem_rebben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2f2f86-ca11-4798-83cd-7ea328694953","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_ket_stadion_epitese_is_dragult_de_mar_a_szemunk_sem_rebben","timestamp":"2019. március. 18. 14:33","title":"Két stadion építése is drágult, de már a szemünk sem rebben az összeg láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A rendőrség feljelentés nélkül is, hivatalból készült nyomozást indítani Gyárfás Tamás megzsarolása miatt – derült ki a 90-es évek leszámolási ügyeinek felderítésével megbízott Horváth András miniszteri biztos vallomásából, amit a bűnpártolással gyanúsított volt főügyész ügyében tett – értesült hvg.hu.","shortLead":"A rendőrség feljelentés nélkül is, hivatalból készült nyomozást indítani Gyárfás Tamás megzsarolása miatt – derült ki...","id":"20190318_Forendor_igazolja_a_meggyanusitott_fougyesz_allitasait__tobbek_kozott_emiatt_keri_Ihasz_Sandor_a_vele_szemben_bunpartolas_miatt_indult_buntetougy_megszunteteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62eb9d19-9f4d-4923-b98d-e47d88c24a38","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Forendor_igazolja_a_meggyanusitott_fougyesz_allitasait__tobbek_kozott_emiatt_keri_Ihasz_Sandor_a_vele_szemben_bunpartolas_miatt_indult_buntetougy_megszunteteset","timestamp":"2019. március. 18. 18:49","title":"Pintér bizalmasa a koronatanú Gyárfás zsarolási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9227d503-dace-4fae-9b48-42184f3c7a3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190319_Bors_Vajna_Timeanak_koltoznie_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9227d503-dace-4fae-9b48-42184f3c7a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46b1bfc-7f9a-4722-8ebe-1a96c3f1195d","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Bors_Vajna_Timeanak_koltoznie_kell","timestamp":"2019. március. 19. 06:01","title":"Bors: Vajna Tímeának költöznie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]