[{"available":true,"c_guid":"ea2758e4-4fdb-48f6-8d01-c9c155000234","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Takeda Cunekazu otthagyja a Japán Olimpiai Bizottság elnöki posztját és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.","shortLead":"Takeda Cunekazu otthagyja a Japán Olimpiai Bizottság elnöki posztját és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.","id":"20190319_korrupcioval_gyanusitjak_lemond_a_japan_olimpiai_bizottsag_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea2758e4-4fdb-48f6-8d01-c9c155000234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0fcc4f-6095-4d88-8282-b8d8e2b8d180","keywords":null,"link":"/sport/20190319_korrupcioval_gyanusitjak_lemond_a_japan_olimpiai_bizottsag_vezetoje","timestamp":"2019. március. 19. 09:04","title":"Korrupcióval gyanúsítják, lemond a japán olimpiai bizottság vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"Az afroamerikaiaknak kínált biztonságos utazást a feketéket nem kiszolgáló létesítményekkel teli szövetségi államokban évtizedeken át, és csak a szegreciót megtiltó 1964-es törvény tette okafogyottá.","shortLead":"Az afroamerikaiaknak kínált biztonságos utazást a feketéket nem kiszolgáló létesítményekkel teli szövetségi államokban...","id":"201911__zold_konyv__fekete_bedekker__feher_felsobbrenduseg__utra_valo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041748c9-b794-4bb6-ba2a-6f96d73d03a7","keywords":null,"link":"/elet/201911__zold_konyv__fekete_bedekker__feher_felsobbrenduseg__utra_valo","timestamp":"2019. március. 17. 13:00","title":"Egy niggerező világ bédekkere volt a friss Oscar-díjas film Zöld könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea87bc38-7aa0-4054-9694-36a9ed64519b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még rutinszerűen kerülgetjük a tavalyról megmaradt poloskákat, de már támadnak a kullancsok is. A szakértőnek van pár érdekes javaslata.\r

","shortLead":"Még rutinszerűen kerülgetjük a tavalyról megmaradt poloskákat, de már támadnak a kullancsok is. A szakértőnek van pár...","id":"20190317_Kullancsszakerto_ne_dobjuk_ki_a_kiszedett_kullancsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea87bc38-7aa0-4054-9694-36a9ed64519b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6472d5-13be-4d81-bc62-5a08ebca0ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Kullancsszakerto_ne_dobjuk_ki_a_kiszedett_kullancsot","timestamp":"2019. március. 17. 21:14","title":"Kullancsszakértő: ne dobjuk ki a kiszedett kullancsot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c2d2e-841f-4809-8c37-9366d1bff9d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szenteltek nekik külön bemutatót, egyszer csak megjelent az Apple oldalán: új iPad Air és Mini is jön. Mutatjuk, mit tudnak.","shortLead":"Nem szenteltek nekik külön bemutatót, egyszer csak megjelent az Apple oldalán: új iPad Air és Mini is jön. Mutatjuk...","id":"20190318_apple_ipad_air_uj_ipad_mini_tablagep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28c2d2e-841f-4809-8c37-9366d1bff9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1565b574-7f0a-488c-bf3d-abd43621b32c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_apple_ipad_air_uj_ipad_mini_tablagep","timestamp":"2019. március. 18. 16:33","title":"Az Apple csendben kijött két vadonatúj iPaddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e545e7fd-b0aa-4f16-8ba5-50b79168fbf1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kultuszfilmek sorát köszönhetjük neki, felfedezte Natalie Portmant, és övé eddig a legdrágább európai szuperprodukció. A diadalmenetet bukások sora is árnyékolja, májusban pedig egy belga-holland színésznő többszörös nemi erőszak miatt feljelentette, amihez kilenc másik nő is csatlakozott. Luc Besson 60 éves.","shortLead":"Kultuszfilmek sorát köszönhetjük neki, felfedezte Natalie Portmant, és övé eddig a legdrágább európai szuperprodukció...","id":"20190318_Luc_Besson_francia_filmrendezo_60_eves_Taxi_Az_otodik_elem_Leon_a_profi_Nikita_A_nagy_kekseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e545e7fd-b0aa-4f16-8ba5-50b79168fbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d885969b-5591-419b-8f4d-5ec10af395d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Luc_Besson_francia_filmrendezo_60_eves_Taxi_Az_otodik_elem_Leon_a_profi_Nikita_A_nagy_kekseg","timestamp":"2019. március. 18. 11:20","title":"Luc Besson 60: A fejvadászok európai nagymestere újabb fordulóponthoz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dccf49eb-7359-400f-a381-32013ba64a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autóval ütközött motorbicikli, utóbbi vezetője a helyszínen életét vesztette.\r

