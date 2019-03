Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az időtartam és a válasz egyelőre kétséges.","shortLead":"Az időtartam és a válasz egyelőre kétséges.","id":"20190319_Kerni_fogjak_a_britek_a_Brexit_elhalasztasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b2a7f-3dee-4278-a4ab-b4652cafb854","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Kerni_fogjak_a_britek_a_Brexit_elhalasztasat","timestamp":"2019. március. 19. 14:25","title":"Kérni fogják a britek a Brexit elhalasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ae9df3-80a7-4c24-83b1-1715196d001b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves sofőr ugyan kiszállt, és megkérdezte az asszonyt, hogy jól van-e, de ezután továbbhajtott. ","shortLead":"A 24 éves sofőr ugyan kiszállt, és megkérdezte az asszonyt, hogy jól van-e, de ezután továbbhajtott. ","id":"20190319_Tolatas_kozben_utotte_el_a_jardan_allo_gyalogost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82ae9df3-80a7-4c24-83b1-1715196d001b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e81ed59-828e-4bbd-bd83-b52bc8f781c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Tolatas_kozben_utotte_el_a_jardan_allo_gyalogost","timestamp":"2019. március. 19. 13:56","title":"Tolatás közben ütötte el a járdán álló gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelzésértékű az Európai Néppárt csúcsjelöltje által kidolgozott javaslat, ugyanis az azt bemutató német változatot Orbán Viktor fényképével illusztrálták. ","shortLead":"Jelzésértékű az Európai Néppárt csúcsjelöltje által kidolgozott javaslat, ugyanis az azt bemutató német változatot...","id":"20190320_Szigoritana_Weber_aki_piros_lapot_kap_bukja_az_unios_penzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df53525-666b-4399-9763-5a110083d836","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Szigoritana_Weber_aki_piros_lapot_kap_bukja_az_unios_penzeket","timestamp":"2019. március. 20. 07:15","title":"Szigorítana Weber: aki piros lapot kap, bukja az uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden szempontból gyors szülés volt.","shortLead":"Minden szempontból gyors szülés volt.","id":"20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ec6455-5867-491b-951f-5a4200930a2b","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","timestamp":"2019. március. 19. 10:19","title":"Hat gyereket szült meg alig kilenc perc alatt egy texasi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"A brit gazdasági napilap világosan fogalmaz szerkesztőségi állásfoglalásában. Az Európai Néppártnak és annak csúcsjelöltjének, Manfred Webernek ki kell állnia a demokratikus értékek mellett.","shortLead":"A brit gazdasági napilap világosan fogalmaz szerkesztőségi állásfoglalásában. Az Európai Néppártnak és annak...","id":"20190319_Financial_Times_Orbannak_nincs_helye_a_Neppartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e456bb4-f6d2-461c-8a8e-c901be614e15","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Financial_Times_Orbannak_nincs_helye_a_Neppartban","timestamp":"2019. március. 19. 09:39","title":"Financial Times: Orbánnak nincs helye a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3151d469-d5ce-4c60-8361-a7309c8244c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A földmunkák során került elő pár gránát. ","shortLead":"A földmunkák során került elő pár gránát. ","id":"20190320_Lezartak_a_Varosliget_egy_reszet_granatokat_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3151d469-d5ce-4c60-8361-a7309c8244c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de476001-068a-4033-ad55-ce8dd215abb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Lezartak_a_Varosliget_egy_reszet_granatokat_talaltak","timestamp":"2019. március. 20. 10:56","title":"Lezárták a Városliget egy részét, gránátokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy legalábbis úgy tűnik, hogy vitt magával valamit. Egy könyvről van szó. A látogatásról azóta egy videó is megjelent.","shortLead":"Vagy legalábbis úgy tűnik, hogy vitt magával valamit. Egy könyvről van szó. A látogatásról azóta egy videó is megjelent.","id":"20190319_Lazar_Janos_beugrott_Orbanhoz_es_ha_mar_ment_ajandekot_is_vitt__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79e3f3d-b4c8-4b0f-8463-5557981b3e25","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Lazar_Janos_beugrott_Orbanhoz_es_ha_mar_ment_ajandekot_is_vitt__fotok","timestamp":"2019. március. 19. 15:34","title":"Lázár János beugrott Orbánhoz, és ha már ment, ajándékot is vitt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrortámadásban két tizenéves fiú is meghalt.","shortLead":"A terrortámadásban két tizenéves fiú is meghalt.","id":"20190320_Megkezdodott_a_christchurchi_meszarlas_aldozatainak_temetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ae3a6e-0883-4904-9166-321b55a95ec0","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Megkezdodott_a_christchurchi_meszarlas_aldozatainak_temetese","timestamp":"2019. március. 20. 05:16","title":"Megkezdődött a christchurchi mészárlás áldozatainak temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]