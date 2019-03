Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár az Orbán-kormány családtámogatási reformjait. Volt ott a házasság kérdésében últrakonzervatív, simán szélsőséges és egyszerűen homofób \"fontos ember\". Összeszedtük, kik is azok, akik állítólag tapsviharban törtek ki az Emmi kampányvideói láttán.","shortLead":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár...","id":"20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee52a59-4cfa-43a3-aa75-0f5936ee80c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","timestamp":"2019. március. 19. 14:20","title":"Homofób és fogamzásgátló-ellenes fejeseknek reklámozta Novák Orbán családpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a782587-fbfc-4f40-8bc2-d4a75bfa7f6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"19 embernek osztották ki eddig a matematika Nobel-díjának is nevezett Abel-díjat, amit ezúttal a 76 éves Karen Uhlenbeck érdemelt ki. Az elismerés egyben fontos üzenet is: mostantól egy nő a matematika világának legelismertebbje, ugyanis a korábbi díjak mindegyikét férfiak kapták.","shortLead":"19 embernek osztották ki eddig a matematika Nobel-díjának is nevezett Abel-díjat, amit ezúttal a 76 éves Karen...","id":"20190319_matematikai_nobil_dij_karen_uhlenbeck_matematikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a782587-fbfc-4f40-8bc2-d4a75bfa7f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb783725-e778-4cb0-9417-fa49fdde6bbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_matematikai_nobil_dij_karen_uhlenbeck_matematikus","timestamp":"2019. március. 19. 17:33","title":"Először kapta nő a matematika legrangosabb nemzetközi díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"6,5 milliárd forintos szerződésállomány-bővülést jelentett be tegnap a Mészáros és Mészáros Kft. közvetett tulajdonosa.","shortLead":"6,5 milliárd forintos szerződésállomány-bővülést jelentett be tegnap a Mészáros és Mészáros Kft. közvetett tulajdonosa.","id":"20190319_Ujabb_nap_ujabb_milliardos_szerzodesallomanybovules_az_Opus_epitoipari_cegenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e8947f-7a5c-45fe-8376-5ee90a2e144b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190319_Ujabb_nap_ujabb_milliardos_szerzodesallomanybovules_az_Opus_epitoipari_cegenel","timestamp":"2019. március. 19. 13:40","title":"Újabb milliárdos szerződésállomány-bővülést jelentett be az Opus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rengeteg lövedéket elszállítják, majd megsemmisítik.","shortLead":"A rengeteg lövedéket elszállítják, majd megsemmisítik.","id":"20190320_Tobb_mint_50_masodik_vilaghaborus_robbanotestet_talaltak_a_Varosligetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6404562-19ef-4162-b52d-1586b3a8f343","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tobb_mint_50_masodik_vilaghaborus_robbanotestet_talaltak_a_Varosligetben","timestamp":"2019. március. 20. 14:52","title":"Több mint 50 második világháborús robbanótestet találtak a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nőknél 3,6 százalékkal, a férfiak esetében 6 százalékkal csökkent a rákos halálozások száma. ","shortLead":"A nőknél 3,6 százalékkal, a férfiak esetében 6 százalékkal csökkent a rákos halálozások száma. ","id":"20190319_Javult_a_helyzet_kevesebben_haltak_meg_rakban_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2554a5de-e84b-4086-9525-3d13a225ada9","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Javult_a_helyzet_kevesebben_haltak_meg_rakban_az_EUban","timestamp":"2019. március. 19. 14:26","title":"Javult a helyzet, kevesebben haltak meg rákban az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nyilatkozott a Brexit néhány hónapos halasztásának és a kilépési megállapodás néhány módosításának lehetőségéről az Európai Tanács elnöke. ","shortLead":"Nyilatkozott a Brexit néhány hónapos halasztásának és a kilépési megállapodás néhány módosításának lehetőségéről...","id":"20190320_donald_tusk_brexit_halasztas_theresa_may","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8748098-1d3b-4940-8be2-7a655439b679","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_donald_tusk_brexit_halasztas_theresa_may","timestamp":"2019. március. 20. 17:29","title":"Tusk: El lehet halasztani a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült az úti okmányok beszerzése, két ország sem vállalta a férfi befogadását. Ahmed H. május 18-ig Magyarországon marad őrizetben Nyírbátorban\r

\r

","shortLead":"Nem sikerült az úti okmányok beszerzése, két ország sem vállalta a férfi befogadását. Ahmed H. május 18-ig...","id":"20190320_Ahmed_H_meg_mindig_Magyarorszagon_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9454317f-feb9-4cd8-a3bc-c616fc234a6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Ahmed_H_meg_mindig_Magyarorszagon_van","timestamp":"2019. március. 20. 09:11","title":"Ahmed H. még mindig Magyarországon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint így a tankönyvek iskolákba, tanulókhoz való eljuttatása átláthatóbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és ellenőrzöttebb lett.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint így a tankönyvek iskolákba, tanulókhoz való eljuttatása átláthatóbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és...","id":"20190319_Hiaba_a_birosagi_dontes_a_kormany_ragaszkodik_az_egyentankonyvekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3dfee-9870-41cd-a71b-6b9d8c695874","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Hiaba_a_birosagi_dontes_a_kormany_ragaszkodik_az_egyentankonyvekhez","timestamp":"2019. március. 19. 20:12","title":"Hiába a bírósági döntés, a kormány ragaszkodik az egyentankönyvekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]