[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"313 forint alá csökkent az euró jegyzése a bankközi devizapiacon.","shortLead":"313 forint alá csökkent az euró jegyzése a bankközi devizapiacon.","id":"20190320_Izmozik_a_forint_iden_meg_nem_volt_olyan_eros_az_eurohoz_kepest_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bc64bf-81bf-476f-a2a5-08c127d5df61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Izmozik_a_forint_iden_meg_nem_volt_olyan_eros_az_eurohoz_kepest_mint_most","timestamp":"2019. március. 20. 11:53","title":"Izmozik a forint, idén még nem volt olyan erős az euróhoz képest, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1ca5b6-a52d-41b1-9a74-cf2b2a50984d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Néha jobb elengedni” – írta a mémmé váló poszterre az európai liberális párt elnöke. ","shortLead":"„Néha jobb elengedni” – írta a mémmé váló poszterre az európai liberális párt elnöke. ","id":"20190319_A_Fidesz_felresikerult_plakatjanak_szereploivel_uzent_a_Neppartnak_Verhofstadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1ca5b6-a52d-41b1-9a74-cf2b2a50984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6291315-f8d6-421b-8d42-5915dff9c253","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_A_Fidesz_felresikerult_plakatjanak_szereploivel_uzent_a_Neppartnak_Verhofstadt","timestamp":"2019. március. 19. 19:20","title":"A Fidesz félresikerült plakátjának szereplőivel üzent a Néppártnak Guy Verhofstadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c8bc94-0f57-41aa-ab7c-418b828ba7c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal az online hirdetések piacán talált problémákat az Európai Bizottság.","shortLead":"Ezúttal az online hirdetések piacán talált problémákat az Európai Bizottság.","id":"20190320_google_birsag_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1c8bc94-0f57-41aa-ab7c-418b828ba7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96116f18-ff6a-4240-884e-88d2c169cb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_google_birsag_europai_bizottsag","timestamp":"2019. március. 20. 12:48","title":"Újabb óriásbírságot szabott ki Brüsszel a Google-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az úgynevezett mágneses túlérzékenység jelenségét régóta ismerik már a tudósok. Ennek köszönhető például bizonyos madarak tájékozódási képessége, de más állatfajok esetében is megfigyelhető a jelenség. A kutatók azonban hiába próbálták meg az embereknél is kimutatni, nem jártak túl sok sikerrel. Egészen mostanáig.","shortLead":"Az úgynevezett mágneses túlérzékenység jelenségét régóta ismerik már a tudósok. Ennek köszönhető például bizonyos...","id":"20190320_magneses_mezo_magneses_tulerzekenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f3637a-e102-4253-a5ac-690b0336a74f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_magneses_mezo_magneses_tulerzekenyseg","timestamp":"2019. március. 20. 09:03","title":"Bebizonyították: néhány ember agya valóban képes érzékelni a Föld mágneses mezejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott született asszony szegedi otthonában Botka László polgármester előtt tette le az esküt szerdán.","shortLead":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott...","id":"20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd939e-a81e-4f09-92e4-72772be0132e","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","timestamp":"2019. március. 20. 16:07","title":"Újra magyar állampolgár lett a 101 éves magyartanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c475c3e-c903-460e-82a2-79abd9e319f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az India körözési listájának élén álló Nirav Modi hollétét a The Telegraph derítette ki. ","shortLead":"Az India körözési listájának élén álló Nirav Modi hollétét a The Telegraph derítette ki. ","id":"20190320_Londonban_setalgatott_es_tbszamot_is_kapott_az_Interpol_altal_korozott_ekszermogul_akit_vegul_egy_ujsag_buktatott_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c475c3e-c903-460e-82a2-79abd9e319f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778c18c3-e5fe-43c3-a366-f929cad8c804","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Londonban_setalgatott_es_tbszamot_is_kapott_az_Interpol_altal_korozott_ekszermogul_akit_vegul_egy_ujsag_buktatott_le","timestamp":"2019. március. 20. 11:55","title":"Londonban sétálgatott, és tb-számot is kapott az Interpol által körözött ékszermogul, akit végül egy újság buktatott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92ced4f-f3e5-43c1-8c13-f680cd2e9209","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbertnek és Karácsony Gergelynek sikerült ugyanis olyan feltételeket teremtenie, amelyek mindenkinek megfelelnek – mondják.","shortLead":"Puzsér Róbertnek és Karácsony Gergelynek sikerült ugyanis olyan feltételeket teremtenie, amelyek mindenkinek...","id":"20190321_A_Momentum_is_tamogatja_az_elovalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f92ced4f-f3e5-43c1-8c13-f680cd2e9209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14700e96-25a2-47c3-803e-9d65a913c8cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_A_Momentum_is_tamogatja_az_elovalasztast","timestamp":"2019. március. 21. 08:29","title":"A Momentum is támogatja az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a német lap szerint levelet írt a bajor miniszterelnöknek, és biztosította, nem tesz keresztbe a bajor egyetem és CEU együttműködésében. Ez azt jelentheti, a CEU maradhat Budapesten.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor a német lap szerint levelet írt a bajor miniszterelnöknek, és biztosította, nem tesz keresztbe a bajor...","id":"20190320_Suddeutsche_Zeitung_Orban_levelben_biztositotta_a_bajorokat_nem_tesz_keresztbe_a_CEUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be304259-d129-4636-99a6-65d1c60c1f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Suddeutsche_Zeitung_Orban_levelben_biztositotta_a_bajorokat_nem_tesz_keresztbe_a_CEUnak","timestamp":"2019. március. 20. 09:50","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán levélben biztosította a bajorokat, nem tesz keresztbe a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]