Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrök közül vélhetően kevesen gondolnák, hogy egy elképesztően szennyezett kezelőszervvel terelgetik autójukat nap mint nap. És a benzinkutakon még ennél is sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"A sofőrök közül vélhetően kevesen gondolnák, hogy egy elképesztően szennyezett kezelőszervvel terelgetik autójukat nap...","id":"20190321_egy_auto_kormanya_4szer_piszkosabb_mint_egy_nyilvanos_wc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596b9f2b-9288-4447-ae20-63d09f3eb876","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_egy_auto_kormanya_4szer_piszkosabb_mint_egy_nyilvanos_wc","timestamp":"2019. március. 21. 06:41","title":"Egy autó kormánya 4-szer piszkosabb, mint egy nyilvános WC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Régóta érik a Fidesz és az EU vezetői között a konfliktus, amely az Európai Néppárt szerdai választmányi ülésén csúcsosodhat ki. Visszaidéztük a nem mindennapi vita fő mozzanatait.","shortLead":"Régóta érik a Fidesz és az EU vezetői között a konfliktus, amely az Európai Néppárt szerdai választmányi ülésén...","id":"20190320_Sallerek_kultelki_trukkok_es_hasznos_idiotak_igy_jutottunk_el_a_Fidesz_kizarasarol_donto_szavazasig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afbcd35-c450-4f42-a58d-6fd2a9610567","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Sallerek_kultelki_trukkok_es_hasznos_idiotak_igy_jutottunk_el_a_Fidesz_kizarasarol_donto_szavazasig","timestamp":"2019. március. 20. 06:30","title":"Sallerek, kültelki trükkök és hasznos idióták: az út a Fidesz kizárásáról döntő EPP-szavazásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilisban tárgyalják meg a felek az együttműködés részleteit, a CEU egyébként garanciákra vár a kormánytól. ","shortLead":"Áprilisban tárgyalják meg a felek az együttműködés részleteit, a CEU egyébként garanciákra vár a kormánytól. ","id":"20190320_Aprilisban_targyal_a_CEU_es_a_bajor_egyetem_az_egyuttmukodesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb279de-2607-4507-9207-0a74a74469a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Aprilisban_targyal_a_CEU_es_a_bajor_egyetem_az_egyuttmukodesrol","timestamp":"2019. március. 20. 12:09","title":"Áprilisban tárgyal a CEU és a bajor egyetem az együttműködésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletes tájékoztatást kérnek.","shortLead":"Részletes tájékoztatást kérnek.","id":"20190321_A_nemzetbiztonsagi_bizottsaga_is_foglalkozik_az_ujzelandi_terrorista_tamadassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bfd3b2-1719-4fae-91bf-718429224392","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_A_nemzetbiztonsagi_bizottsaga_is_foglalkozik_az_ujzelandi_terrorista_tamadassal","timestamp":"2019. március. 21. 14:03","title":"A nemzetbiztonsági bizottság is foglalkozik az új-zélandi terrorista támadással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"BI","category":"elet","description":"A fogszuvasodás és a fogágybetegség gyakorlatilag megszüntethető lenne rendszeres és hatékony fogápolással. Ehhez a szakemberek szerint leginkább a fejekben kellene rendet tenni, de ez nálunk nemigen sikerül, kerüljük a fogorvost, így aztán a magyarok mindössze ötödének van meg minden természetes foga.","shortLead":"A fogszuvasodás és a fogágybetegség gyakorlatilag megszüntethető lenne rendszeres és hatékony fogápolással. Ehhez...","id":"20190320_Fogaszat_szajapolas_fogapolas_korkep_EU_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3e6567-1f41-4f6f-a981-ad1f92c71f9d","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Fogaszat_szajapolas_fogapolas_korkep_EU_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 20. 11:30","title":"Ebben élen járunk az unióban: hullanak a magyarok fogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523ea05-1807-4dc6-8045-4bb56f38a43f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190320_Marabu_FekNyuz_Megmondta_Megmondta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9523ea05-1807-4dc6-8045-4bb56f38a43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee729435-8630-41be-9aa3-ece1fba9e4f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Marabu_FekNyuz_Megmondta_Megmondta","timestamp":"2019. március. 20. 12:20","title":"Marabu FékNyúz: Megmondta? Megmondta!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek kivonulni a területről. ","shortLead":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek...","id":"20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43089166-0328-4d8d-9c7e-c4a037647f61","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","timestamp":"2019. március. 20. 11:06","title":"Tihanyba is bevackoltak a kormányközeli üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7215582b-ff69-4b19-8ade-bf1b7365096c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két cég célja a régiós piac meghódítása.","shortLead":"A két cég célja a régiós piac meghódítása.","id":"20190321_Egyesul_az_Extreme_Digital_es_az_eMAG","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7215582b-ff69-4b19-8ade-bf1b7365096c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571895b-2c22-4890-889f-6cb3395e955f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Egyesul_az_Extreme_Digital_es_az_eMAG","timestamp":"2019. március. 21. 10:46","title":"Egyesül az Extreme Digital és az eMAG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]