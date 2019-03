Biztonságiaknak tűnő férfiak vertek meg egy ötfős társaságot a Gozsdu-udvarban januárban – írja az Index. A társaság egy tejfakasztón vett részt január 21-én, és előbb egy Dob utcai, majd egy Király utcai helyre mentek, végül páran a Gozsdu-udvar egyik kocsmájába is elmentek még.

A társaság egy tagja a lapnak azt mondta, a biztonságiak káromkodva küldték el őket, ők pedig elnézést kértek a részeges viselkedésükért, és elmentek. A hely a lapnak azt mondta, emlékeznek a társaságra, amelynek tagjai szerintük vállalhatatlanul részegek voltak, de valóban elhagyták a helyszínt az első felkérésre.

A társaság tagjai szerint ennek ellenére a hely bejáratánál

elmondásuk szerint négy-öt, majd később nyolc-tíz egyenöltözéket viselő, arcmelegítős, maszkos férfi jelent meg, hogy kikísérje őket a passzázsból.

A kikísérésből később lökdösés lett, az érintettek elmondása szerint a maszkos férfiak a hátukat és a fejüket lökdösték, ebből szóváltás lett, mire a maszkosok elkezdték őket ütni-verni, és bár a társaság tagjai már elhagyták volna a helyszínt, egy bárszékkel is meg akarták őket ütni, majd paprikaspray-vel is lefújták őket.

Miután a társaság tagjait megverték, a biztonságiak elmentek, a megvert férfiak egy részét a mentőknek kellett ellátnia. Végül a Gozsdu-udvar kijáratánál állomásozó rendőrök felvették a feljelentésüket. A férfiak elmondása szerint folyik a nyomozás, de azóta is csak várják a hívást a rendőrségtől, hogy végre tanúvallomást tehessenek.

Néhányuk azonban személyesen is feljelentést akart tenni a VII. kerületi rendőr-főkapitányságon, de az ügyükkel foglalkozó rendőr szerintük hárítani próbálta az ügyet azt is állítva, hogy a Gozsdu-udvarban nincs térfigyelő kamera, csak a helyeknek vannak saját kameráik, amelyek ilyenkor "nem szoktak működni".

A rendőrség az Indexnek megerősítette, hogy garázdaság miatt folyik nyomozás az ügyben, és két sértettet is kihallgattak, illetve hivatalból indították meg az eljárást. Azt is megerősítették, hogy a Gozsdu-udvar kamerarendszerét nem a rendőrség üzemelteti, így nincs ezzel kapcsolatban hatáskörük, arról pedig semmit sem tudnak, hogy a kamerák esetleg mindig pont akkor nem működnek, amikor balhé történik a környéken.

A Gozsdu-udvar egyébként a köz számára megnyitott magánterületnek számít, a rendőrség ezért itt nem is szerelhet fel köztéri kamerákat és nem is járőrözhet, a biztonsági személyzetnek pedig voltaképpen joga van arra is, hogy ne engedje be a neki nem tetsző embereket, ahogy erre korábban is volt már példa roma személyek esetében.

Az Index hozzáteszi, hogy bár a Gozsdu-udvarban az egyes kocsmáknak is van saját biztonsági szolgálata, magának a Gozsdunak is, ennek tagjai Gozsdu Staff felirattal szokták őrizni a környéket, és rájuk már több panasz is érkezett erőszakos visszaélésekről. Ezek a biztonságiak a Gozsdut birtokló céghez tartozhatnak, vagy nekik dolgoznak, azt azonban a lapnak nem sikerült megtudnia, hogy melyik cég látja el a bizonsági szolgálatot.