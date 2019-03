Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legmodernebb fegyvereket használta a megrendelt gyilkosságok végrehajtásához D. Csaba – írja a Bors egy szerb lap információira hivatkozva.","shortLead":"A legmodernebb fegyvereket használta a megrendelt gyilkosságok végrehajtásához D. Csaba – írja a Bors egy szerb lap...","id":"20190321_3d_nyomtatas_fegyver_d_csaba_bergyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757a4992-9399-4410-bdb2-0927e62ff6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_3d_nyomtatas_fegyver_d_csaba_bergyilkos","timestamp":"2019. március. 21. 06:53","title":"3D-nyomtatott fegyverei lehettek a szerbiai magyar bérgyilkosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt hitte, egészségesebb lesz tőle, ezért 20 féle gyümölcsből készült \"koktélt\" fecskendezett be magába egy kínai nő. Csakhogy egész mást ért el vele.","shortLead":"Azt hitte, egészségesebb lesz tőle, ezért 20 féle gyümölcsből készült \"koktélt\" fecskendezett be magába egy kínai nő...","id":"20190319_gyumolcsle_injekcio_intravenas_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c00b9de-bc21-44e3-978f-1738a97210da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_gyumolcsle_injekcio_intravenas_kina","timestamp":"2019. március. 19. 19:03","title":"Kis híján meghalt a kínai nő, aki intravénásan adott be magának gyümölcslevet, hogy egészségesebb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint így a tankönyvek iskolákba, tanulókhoz való eljuttatása átláthatóbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és ellenőrzöttebb lett.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint így a tankönyvek iskolákba, tanulókhoz való eljuttatása átláthatóbb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb és...","id":"20190319_Hiaba_a_birosagi_dontes_a_kormany_ragaszkodik_az_egyentankonyvekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3dfee-9870-41cd-a71b-6b9d8c695874","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Hiaba_a_birosagi_dontes_a_kormany_ragaszkodik_az_egyentankonyvekhez","timestamp":"2019. március. 19. 20:12","title":"Hiába a bírósági döntés, a kormány ragaszkodik az egyentankönyvekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf34957-d0dd-4c29-9400-cae2d6a6caf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA izraeli leányvállalata egy új projekte fogott, hogy segítsen a mozgássérült emberek hétköznapjain.","shortLead":"Az IKEA izraeli leányvállalata egy új projekte fogott, hogy segítsen a mozgássérült emberek hétköznapjain.","id":"20190320_ikea_mozgasserult_thisables_3d_nyomtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caf34957-d0dd-4c29-9400-cae2d6a6caf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d127e81-8ca2-47f0-9723-9b065e9991a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_ikea_mozgasserult_thisables_3d_nyomtatas","timestamp":"2019. március. 20. 12:03","title":"Milliók életét könnyíthetik meg az IKEA új találmányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök ismét bíráló megjegyzéseket tett a néhai John McCain republikánus szenátorra szerdán, sokadjára az elmúlt napokban, ellenérzéseket váltva ki ezzel a republikánus politikusok körében is.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök ismét bíráló megjegyzéseket tett a néhai John McCain republikánus szenátorra szerdán...","id":"20190321_Trump_megint_beleszallt_a_mar_halott_John_McCainbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e93d4-031d-412d-af8c-93bd3ca618db","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Trump_megint_beleszallt_a_mar_halott_John_McCainbe","timestamp":"2019. március. 21. 09:38","title":"Trump megint beleszállt a már halott John McCainbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány senkit nem nevez ki a megüresedett posztra.","shortLead":"A kormány senkit nem nevez ki a megüresedett posztra.","id":"20190320_Filmugyi_kormanybiztos_Andy_Vajna_Havas_Agnes_Filmalap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1c23a2-e69a-43f6-b686-f0fadd98dd71","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Filmugyi_kormanybiztos_Andy_Vajna_Havas_Agnes_Filmalap","timestamp":"2019. március. 20. 09:44","title":"Nem lesz új filmügyi kormánybiztos Andy Vajna helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek kivonulni a területről. ","shortLead":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek...","id":"20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43089166-0328-4d8d-9c7e-c4a037647f61","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","timestamp":"2019. március. 20. 11:06","title":"Tihanyba is bevackoltak a kormányközeli üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brenton Harrison Tarrant senkivel ne találkozott, majd továbbutazott Ausztriába.","shortLead":"Brenton Harrison Tarrant senkivel ne találkozott, majd továbbutazott Ausztriába.","id":"20190319_TEK_Csak_nehany_orat_volt_Magyarorszagon_az_ujzelandi_terrorista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0df18d-191c-4980-8f3c-60eef8f05d07","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_TEK_Csak_nehany_orat_volt_Magyarorszagon_az_ujzelandi_terrorista","timestamp":"2019. március. 19. 18:58","title":"TEK: Csak néhány órát volt Magyarországon az új-zélandi terrorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]