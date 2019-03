Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f92ced4f-f3e5-43c1-8c13-f680cd2e9209","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbertnek és Karácsony Gergelynek sikerült ugyanis olyan feltételeket teremtenie, amelyek mindenkinek megfelelnek – mondják.","shortLead":"Puzsér Róbertnek és Karácsony Gergelynek sikerült ugyanis olyan feltételeket teremtenie, amelyek mindenkinek...","id":"20190321_A_Momentum_is_tamogatja_az_elovalasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f92ced4f-f3e5-43c1-8c13-f680cd2e9209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14700e96-25a2-47c3-803e-9d65a913c8cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_A_Momentum_is_tamogatja_az_elovalasztast","timestamp":"2019. március. 21. 08:29","title":"A Momentum is támogatja az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97ddce4-78b8-4840-94f1-41bad3e47862","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába szerette volna személyesebbé tenni a Facebookot Mark Zuckerberg, a jelek szerint másként sült el a dolog.","shortLead":"Hiába szerette volna személyesebbé tenni a Facebookot Mark Zuckerberg, a jelek szerint másként sült el a dolog.","id":"20190320_facebook_hirfolyam_algoritmus_newswhip_szemelyes_bejegyzesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a97ddce4-78b8-4840-94f1-41bad3e47862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d0ec83-affe-49c5-b183-cfd72f8c92b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_facebook_hirfolyam_algoritmus_newswhip_szemelyes_bejegyzesek","timestamp":"2019. március. 20. 19:03","title":"Nem jött be a Facebook újítása, továbbra is túl gyakran a szemetet osztják a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2934b07-d150-4aaa-9d78-0d3c70832d78","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Ugyancsak megosztotta rajongóit a szecsuáni séf azzal, hogy élő adásban ölt meg egy szalamandrát, majd feldarabolta és megfőzte.\r

","shortLead":"Ugyancsak megosztotta rajongóit a szecsuáni séf azzal, hogy élő adásban ölt meg egy szalamandrát, majd feldarabolta és...","id":"20190321_A_vereskezu_sztarszakacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2934b07-d150-4aaa-9d78-0d3c70832d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5241de-f042-40df-be74-93dfcd72942e","keywords":null,"link":"/elet/20190321_A_vereskezu_sztarszakacs","timestamp":"2019. március. 21. 18:33","title":"A véreskezű sztárszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c207c8-5322-41e9-a1ff-9dcee86cdfca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Legalább 20 ember haláláért lehet felelős a szír férfi, akit a nyírbátori menekültügyi központban fogtak el.","shortLead":"Legalább 20 ember haláláért lehet felelős a szír férfi, akit a nyírbátori menekültügyi központban fogtak el.","id":"20190322_Az_Iszlam_Allam_ISIS_magas_rangu_vezetoje_volt_a_Magyarorszagon_elfogott_szir_terrorista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c207c8-5322-41e9-a1ff-9dcee86cdfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed40984-80cb-4e80-96da-463b20b05236","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Az_Iszlam_Allam_ISIS_magas_rangu_vezetoje_volt_a_Magyarorszagon_elfogott_szir_terrorista","timestamp":"2019. március. 22. 15:15","title":"Az Iszlám Állam magas rangú vezetője volt a Magyarországon elfogott szír terrorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Alaposan felbolydult Szombathely, miután az árulózással vádolt alpolgármester, Molnár Miklós a Fidesz helyett az ellenzékkel szavaz, és a konzervatív, jobboldali szervezettel önállóan indulva a választáson becélozza a kormánypárt szavazóit. Közben a választásra alakuló ellenzéki egység döcög: a DK vezetése Czeglédy Csaba jelöltsége mellett kardoskodik, emiatt az összefogásba készülődő Jobbik, az LMP és a Momentum is kiszállhat. ","shortLead":"Alaposan felbolydult Szombathely, miután az árulózással vádolt alpolgármester, Molnár Miklós a Fidesz helyett...","id":"20190322_szombathely_riport_fidesz_czegledy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=427c8bd1-8bf2-4265-9267-5cdff4ab1d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6106c0dd-50a6-4292-952d-c87ccde99600","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_szombathely_riport_fidesz_czegledy","timestamp":"2019. március. 22. 11:10","title":"Jobboldali keresztények vernék a Fideszt Szombathelyen, Czeglédy bekavarhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587c339-d188-4f96-9a83-c771f76cdcb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videózást oktató Parker Walbeck Mexikóban tesztelt egy rejtélyes készüléket, ami minden bizonnyal a Huawei P30 Pro lehet.","shortLead":"A videózást oktató Parker Walbeck Mexikóban tesztelt egy rejtélyes készüléket, ami minden bizonnyal a Huawei P30 Pro...","id":"20190321_huawei_p30_pro_okostelefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a587c339-d188-4f96-9a83-c771f76cdcb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c64bd9a-3da3-4a52-a2a5-77c73517ae51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_huawei_p30_pro_okostelefon_android","timestamp":"2019. március. 21. 20:33","title":"Ezt a videót már a Huawei P30 Próval forgathatták, és lenyűgöző lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1daf70-d98f-43d7-bd5b-cecae8771001","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásának legfiatalabb mártírja, Mansfeld Péter halálának 60. évfordulójára emlékezett a II. kerületi Önkormányzat.","shortLead":"Az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásának legfiatalabb mártírja, Mansfeld Péter halálának 60. évfordulójára...","id":"20190321_Mansfeld_Peterre_emlekeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b1daf70-d98f-43d7-bd5b-cecae8771001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc147cff-05f5-4b77-bbea-5c1ad0b92c15","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Mansfeld_Peterre_emlekeztek","timestamp":"2019. március. 21. 17:49","title":"Mansfeld Péterre emlékeztek egykori iskolájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta egykori vezérigazgatóját – közölte Papp Gábor, Szabó ügyvédje. Hozzátéve, az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az Fővárosi Törvényszék ítéletét.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta...","id":"20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49726499-1417-45c3-8877-8cbaa81e7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","timestamp":"2019. március. 21. 10:12","title":"Felmentették a Magyar Posta hűtlen kezeléssel vádolt volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]