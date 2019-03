Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és az élethelyzetünk is.","shortLead":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és...","id":"20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b532c8-8d20-42db-8034-494d26dc69e3","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","timestamp":"2019. március. 21. 14:22","title":"Biztos, hogy ezt akarom érezni magamon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerének sikeres bevezetése esetén a kormány napirendre veszi a szállodaszövetség által szorgalmazott áfacsökkentést a szálláshely-szolgáltatásban – mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a szállodaszövetség közgyűlését megnyitó beszédében szerdán Budapesten.","shortLead":"A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerének sikeres bevezetése esetén a kormány napirendre veszi...","id":"20190320_Csokkentheti_a_szallasafat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7824a4-d910-4f43-b744-6dadafcdfbd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Csokkentheti_a_szallasafat_a_kormany","timestamp":"2019. március. 20. 16:35","title":"Csökkentheti a szállásáfát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nyilatkozott a Brexit néhány hónapos halasztásának és a kilépési megállapodás néhány módosításának lehetőségéről az Európai Tanács elnöke. ","shortLead":"Nyilatkozott a Brexit néhány hónapos halasztásának és a kilépési megállapodás néhány módosításának lehetőségéről...","id":"20190320_donald_tusk_brexit_halasztas_theresa_may","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8748098-1d3b-4940-8be2-7a655439b679","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_donald_tusk_brexit_halasztas_theresa_may","timestamp":"2019. március. 20. 17:29","title":"Tusk: El lehet halasztani a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormánypárti szóvivőség mellett Hidvéghi Balázs a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-ben igazgatósági tag, az MMBF Földgáztároló Zrt.-ben pedig felügyelőbizottsági tag. Most derült ki, hogy két éve a kommunikációs szakembernek több állása is van.","shortLead":"A kormánypárti szóvivőség mellett Hidvéghi Balázs a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-ben igazgatósági tag, az MMBF...","id":"20190320_Tobb_allami_cegbe_is_beult_Hidveghi_Balazs_a_Fidesz_kommunikacios_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfc9d0d-ea13-4aeb-8df7-d0026a431d41","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tobb_allami_cegbe_is_beult_Hidveghi_Balazs_a_Fidesz_kommunikacios_vezetoje","timestamp":"2019. március. 20. 15:30","title":"Több állami cégbe is beült a Fidesz kommunikációs vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8985dc46-cfe4-4314-ae7f-6db5ea018a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő Deutsch Tamás az MSZP-s Ujhelyi Istvánnal ült le vitázni, szóba került a Fidesz néppárti felfüggesztése is. ","shortLead":"Az EP-képviselő Deutsch Tamás az MSZP-s Ujhelyi Istvánnal ült le vitázni, szóba került a Fidesz néppárti felfüggesztése...","id":"20190322_Video_Deutsch_igy_magyarazta_a_Fidesz_felfuggeszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8985dc46-cfe4-4314-ae7f-6db5ea018a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdb0ec2-0fa5-48c8-a024-77b84e08b5a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Video_Deutsch_igy_magyarazta_a_Fidesz_felfuggeszteset","timestamp":"2019. március. 22. 05:59","title":"Videó: Deutsch így magyarázta a Fidesz felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577","c_author":"Szalai Erzsébet","category":"itthon","description":"Milyen okok állnak annak hátterében, hogy Orbán első kormányzásával ellentétben, 2010 után sikerült gazdasági és kulturális uralomra is váltani a politikai hatalmat?","shortLead":"Milyen okok állnak annak hátterében, hogy Orbán első kormányzásával ellentétben, 2010 után sikerült gazdasági és...","id":"20190322_szalai_erzsebet_fidesz_es_hatalom_konvertalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32db8c23-3c03-4224-9a67-d39a4f49674e","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_szalai_erzsebet_fidesz_es_hatalom_konvertalasa","timestamp":"2019. március. 22. 11:28","title":"Szalai Erzsébet: A Fidesz és a hatalom konvertálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1971416-582d-45cb-a01e-9785b22952cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározat szerint a magyar kabinet közel kétmilliárd forinttal támogatja meg a Kárpát-medencei magyar nyelvű média működését","shortLead":"Az Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározat szerint a magyar kabinet közel kétmilliárd forinttal támogatja meg...","id":"20190320_19_milliard_forint_ad_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_sajtonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1971416-582d-45cb-a01e-9785b22952cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b0b27f-668f-4782-aa72-0f79b5d9c206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_19_milliard_forint_ad_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_sajtonak","timestamp":"2019. március. 20. 21:18","title":"1,9 milliárd forintot ad a magyar kormány a határon túli sajtóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szakszervezetek számítása szerint a hosszabb munkaidő miatt éves szinten több mint egy plusz hónapot kell dolgozni a közigazgatásban. Ezt a 13. havi pluszmunkát figyelembe véve pedig már a kormány által ígért – de mindeddig csak lebegtetett –, átlagosan 30 százalékos béremelés sem 30 százalék. Ez az egyik kulcsmondata a legújabb HVG-ben megjelent \"Mi Harminc?\" című összefoglalónak.","shortLead":"A szakszervezetek számítása szerint a hosszabb munkaidő miatt éves szinten több mint egy plusz hónapot kell dolgozni...","id":"20190321_Tobb_munkaert_kevesebb_penzt_kapnak_a_kormanytisztviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a22df07-ec4c-4f3e-a993-5bfb04d7bf40","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Tobb_munkaert_kevesebb_penzt_kapnak_a_kormanytisztviselok","timestamp":"2019. március. 21. 14:37","title":"Több munkáért kevesebb pénzt kapnak a kormánytisztviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]