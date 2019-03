Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézmény mostanra 2 milliárd 249 milliós mínuszba került.","shortLead":"Az intézmény mostanra 2 milliárd 249 milliós mínuszba került.","id":"20190322_442_millio_forint_adossagot_termel_napi_szinten_a_Honvedkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6a4d4-94d2-4f30-bfe4-6bc7f65906ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_442_millio_forint_adossagot_termel_napi_szinten_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2019. március. 22. 14:52","title":"44,2 millió forint adósságot termel napi szinten a Honvédkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16b0aa4-dea8-4cb7-879a-775fb415fd1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nurejev Nemzetközi Balettverseny idejére Budapest lesz a balett fővárosa.



","shortLead":"A Nurejev Nemzetközi Balettverseny idejére Budapest lesz a balett fővárosa.



","id":"20190321_Budapestre_jonnek_a_vilag_leghiresebb_baletttancosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b16b0aa4-dea8-4cb7-879a-775fb415fd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86da3707-d0bc-46c1-85c0-d865eacfbb18","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Budapestre_jonnek_a_vilag_leghiresebb_baletttancosai","timestamp":"2019. március. 21. 10:05","title":"Budapestre jönnek a világ leghíresebb balett-táncosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f52e5d-35d5-478a-8fb5-5ca35a4eb98f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kisebbfajta földindulás következett be Hollandiában, egy EU-szkeptikus, jobboldali radikális tömörülés, a Fórum a Demokráciáért (FvD) szerepelt a legjobban a tartományi választáson, s ennek következtében a kormányzó pártok elvesztették a többségüket a törvényhozás felső házában. Az FvD-t a 36 éves az a sima szavú, Thierry Baudet alapította két éve, aki annak ellenére veti el a multikulturalizmust, hogy vallonok és indonézek is szép számban akadnak a felmenői között.","shortLead":"Kisebbfajta földindulás következett be Hollandiában, egy EU-szkeptikus, jobboldali radikális tömörülés, a Fórum...","id":"20190322_O_okozta_Hollandia_sokkjat__a_holland_euroszkeptikus_jobboldal_uj_arca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f52e5d-35d5-478a-8fb5-5ca35a4eb98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e91af0-6ab2-4ff7-a327-9e971ff0cedc","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_O_okozta_Hollandia_sokkjat__a_holland_euroszkeptikus_jobboldal_uj_arca","timestamp":"2019. március. 22. 14:39","title":"Ő okozta Hollandia sokkját – a holland euroszkeptikus jobboldal új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92f7702-2f71-4a17-91d9-a4a03531da64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több százezren írták alá csütörtökig azt a hivatalos petíciót, amely a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat leállítását követeli. Olyan sokan, hogy egy időre össze is omlott az oldal.","shortLead":"Több százezren írták alá csütörtökig azt a hivatalos petíciót, amely a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat...","id":"20190321_peticio_brexit_brit_kormany_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92f7702-2f71-4a17-91d9-a4a03531da64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ffa0fe-d702-4880-951e-a9174017d7a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_peticio_brexit_brit_kormany_parlament","timestamp":"2019. március. 21. 13:44","title":"Annyian állítanák le a Brexitet, hogy bedőlt a brit kormány petíciós oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és az élethelyzetünk is.","shortLead":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és...","id":"20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b532c8-8d20-42db-8034-494d26dc69e3","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","timestamp":"2019. március. 21. 14:22","title":"Biztos, hogy ezt akarom érezni magamon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Így csökkenti a cég a műanyag-felhasználását. ","shortLead":"Így csökkenti a cég a műanyag-felhasználását. ","id":"20190322_Vekonyabb_muanyag_palackokkal_tesz_a_kornyezetert_a_Lidl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad163b9-422f-45ea-8194-dd39fdcef41f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Vekonyabb_muanyag_palackokkal_tesz_a_kornyezetert_a_Lidl","timestamp":"2019. március. 22. 10:58","title":"Vékonyabb műanyag palackokkal tesz a környezetért a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Yale Egyetem kutatói speciálisan alakították át a kibocsátott lézerfényt, így az képes koncentráltan áthatolni a kevésbé átlátható dolgokon is, mint például a köd.","shortLead":"Az amerikai Yale Egyetem kutatói speciálisan alakították át a kibocsátott lézerfényt, így az képes koncentráltan...","id":"20190321_lezer_yale_egyetem_atlatni_a_falakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ec1656-75fd-4e57-92cb-ce9227998c08","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_lezer_yale_egyetem_atlatni_a_falakon","timestamp":"2019. március. 21. 15:03","title":"Olyan fényt állítottak elő a tudósok, ami képes áthatolni a falfestéken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyertes cég az úgynevezett felvonulási épületek kivitelezését intézi majd. ","shortLead":"A nyertes cég az úgynevezett felvonulási épületek kivitelezését intézi majd. ","id":"20190321_Mar_sejteni_ki_lehet_Paks_II_elso_nagy_tenderenek_gyoztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbf19d6-f8f5-46fe-9ca4-57dff02d4904","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Mar_sejteni_ki_lehet_Paks_II_elso_nagy_tenderenek_gyoztese","timestamp":"2019. március. 21. 12:00","title":"Már sejteni, ki lehet Paks II. első nagy infrastrukturális tenderének győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]