[{"available":true,"c_guid":"fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 megkérdezte a politikust az esetről, aki azt mondta: a férfi a barátja volt, az újságíróknak pedig szégyellniük kellene magukat, amiért egy halott ember emlékét gyalázzák. ","shortLead":"A 444 megkérdezte a politikust az esetről, aki azt mondta: a férfi a barátja volt, az újságíróknak pedig szégyellniük...","id":"20190324_Pocs_Janos_kazan_alkalmazott_ujsagirok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b1f8c8-25f9-4274-ade9-8015a96d3871","keywords":null,"link":"/itthon/20190324_Pocs_Janos_kazan_alkalmazott_ujsagirok","timestamp":"2019. március. 24. 11:15","title":"\"Van itt vagy négy cigány, azt mondtad, a héten elégeted\" - a fideszes Pócs János egy kazánba zárta alkalmazottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kaja Kallas lehet az első észt miniszterelnöknő, igaz, a kormánykoalíciót még össze kell kovácsolnia.","shortLead":"Kaja Kallas lehet az első észt miniszterelnöknő, igaz, a kormánykoalíciót még össze kell kovácsolnia.","id":"201912_kaja_kallas_azelso_eszt_miniszterelnokno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cb5258-2d8c-492b-a21b-10fee2687644","keywords":null,"link":"/vilag/201912_kaja_kallas_azelso_eszt_miniszterelnokno","timestamp":"2019. március. 24. 09:00","title":"Nem hallgatott tanácsadóira, és jól tette, így nyert választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c2d04f-58de-4ec2-aa3a-35e4d6d5f473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190325_Orban_nem_posztolt_a_magyarok_gyozelme_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84c2d04f-58de-4ec2-aa3a-35e4d6d5f473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86d6e8d-c37d-41ff-8c6d-f398a1379b55","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Orban_nem_posztolt_a_magyarok_gyozelme_utan","timestamp":"2019. március. 25. 08:29","title":"Orbán meglepetést okozott: nem posztolt a magyar válogatott győzelme után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke boldogan gratulált mindenkinek.","shortLead":"Az MLSZ elnöke boldogan gratulált mindenkinek.","id":"20190325_Csanyi_Ez_a_gyozelem_az_egyik_legnagyobb_elmenyem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf56a473-76b3-4ef8-afa1-87f360eba7ab","keywords":null,"link":"/sport/20190325_Csanyi_Ez_a_gyozelem_az_egyik_legnagyobb_elmenyem","timestamp":"2019. március. 25. 07:45","title":"Csányi: \"Ez a győzelem az egyik legnagyobb élményem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"Szendi Nóra","category":"elet","description":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is arra utalva, hogy a drogok megvonásában, nem pedig egy új identitás kialakításában keresendő a megoldás. Csakhogy a rehab nem valamiféle szervíz, ahová beadják a függőt, akár egy szoftverhibás laptopot, hogy aztán olyan legyen, mint új korában.","shortLead":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is...","id":"20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26933803-a5d6-4dc2-acb6-50516741efc6","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","timestamp":"2019. március. 23. 17:51","title":"Tiszta lappal: kell-e aggódnunk Curtisért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négypercnyi kulcsjelenet maradt ki a kínai verzióból.","shortLead":"Négypercnyi kulcsjelenet maradt ki a kínai verzióból.","id":"20190325_Kinaban_ugy_mutattak_be_a_Bohem_rapszodiat_hogy_kivagtak_belole_mindent_ami_a_homoszexualitasra_utal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b23c68-648a-4460-99dd-d1a5d0fcfcb4","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Kinaban_ugy_mutattak_be_a_Bohem_rapszodiat_hogy_kivagtak_belole_mindent_ami_a_homoszexualitasra_utal","timestamp":"2019. március. 25. 12:30","title":"Kínában úgy mutatták be a Bohém rapszódiát, hogy kivágtak belőle mindent, ami a homoszexualitásra utal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a689e4-6330-4924-adb4-5c37b4b8b9d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még idén működni fog.","shortLead":"Még idén működni fog.","id":"20190324_Norveg_ceg_epit_lebego_napelemes_eromuvet_Albaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85a689e4-6330-4924-adb4-5c37b4b8b9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cbc8d7-a79b-4660-a571-c2112736d9d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Norveg_ceg_epit_lebego_napelemes_eromuvet_Albaniaban","timestamp":"2019. március. 24. 20:32","title":"Norvég cég épít lebegő, napelemes erőművet Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy elég kézenfekvő trükknek tűnik, ezek szerint működik is. ","shortLead":"Ez egy elég kézenfekvő trükknek tűnik, ezek szerint működik is. ","id":"20190325_roncsauto_import_hasznalt_jarmu_autokereskedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07afb755-601b-459c-a5d8-895eb5b214b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_roncsauto_import_hasznalt_jarmu_autokereskedo","timestamp":"2019. március. 25. 09:23","title":"Mennyi ilyen lehet itthon is? Roncsautónak leadott német kocsikkal verik át a kelet-európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]