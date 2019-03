Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrációk 19. hetén is összecsapások voltak Franciaországban. Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be, első alkalommal a hadsereg is részt vett a közterületek biztosításában.","shortLead":"A demonstrációk 19. hetén is összecsapások voltak Franciaországban. Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be, első...","id":"20190323_Konnygazt_vetett_be_a_rendorseg_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e95e48-cfe8-4611-884d-55163f592d7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Konnygazt_vetett_be_a_rendorseg_Parizsban","timestamp":"2019. március. 23. 21:55","title":"Könnygázt vetett be a rendőrség Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, Rudy Giuliani szerint a hatóságoknak ki kell deríteniük, hogy indokolt volt-e az elnök elleni Mueller-vizsgálat megindítása. A hírszerzési bizottság elnöke nem elégszik meg a részletekkel.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, Rudy Giuliani szerint a hatóságoknak ki kell deríteniük, hogy indokolt...","id":"20190325_Trump_ugyvedje_vizsgalatot_kovetel_a_Muellerjelentes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e059e67e-4fdd-4f6f-975f-984fb89ae326","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Trump_ugyvedje_vizsgalatot_kovetel_a_Muellerjelentes_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 07:28","title":"Trump ügyvédje vizsgálatot követel, a hírszerzési bizottság elnöke a teljes jelentést látni akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalásra a Google jött rá. ","shortLead":"A csalásra a Google jött rá. ","id":"20190324_Bunos_adathalasz_ferfi_litvan_Facebook_Google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0d27f5-7ddb-4965-90a8-628691b0cae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_Bunos_adathalasz_ferfi_litvan_Facebook_Google","timestamp":"2019. március. 24. 15:41","title":"Beismerte bűnösségét a férfi, aki több mint 100 millió dollárt csalt ki a Google-től és a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan a gráfos egyenleteket is képes lesz megoldani a Windows 10-be épített számológép, ami a fejlesztők szerint nagy segítséget jelent majd a matematikai egyenletek tanulásánál. ","shortLead":"Hamarosan a gráfos egyenleteket is képes lesz megoldani a Windows 10-be épített számológép, ami a fejlesztők szerint...","id":"20190325_windows_10_szamologep_grafok_grafos_egyenletek_matematika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35116114-dc9c-45b1-b247-12d796470e55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_windows_10_szamologep_grafok_grafos_egyenletek_matematika","timestamp":"2019. március. 25. 14:33","title":"Imádni fogják a diákok a Windows 10 újítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1d2d5b-a666-4d5d-9252-d9ccd54db1e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, mikor lesz nyilvánosan is elérhető a Microsoft új, Chromium alapú böngészője, de a jelek szerint már nagyon közel állnak a kiadáshoz.","shortLead":"Továbbra sem tudni, mikor lesz nyilvánosan is elérhető a Microsoft új, Chromium alapú böngészője, de a jelek szerint...","id":"20190325_microsoft_edge_chromium_bongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1d2d5b-a666-4d5d-9252-d9ccd54db1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91d3226-354b-4f34-80a7-79c8d5ac7283","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_microsoft_edge_chromium_bongeszo","timestamp":"2019. március. 25. 08:03","title":"Kiszivárgott: Ilyen a Microsoft új böngészője, és simán lehet, hogy leváltja a Chrome-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c932d2-780a-4b66-b9d0-e7380384ded3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tíz év után újra feltűnt a Microsoft egykori Office Segédje, Clippy, a cég azonban 24 óra után már el is tűntette őt az internetről.","shortLead":"Több mint tíz év után újra feltűnt a Microsoft egykori Office Segédje, Clippy, a cég azonban 24 óra után már el is...","id":"20190324_microsoft_office_clips_clippy_microsoft_teams_matrica","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54c932d2-780a-4b66-b9d0-e7380384ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470ec89e-6f78-471b-beb1-2794d503745b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_microsoft_office_clips_clippy_microsoft_teams_matrica","timestamp":"2019. március. 24. 18:33","title":"Emlékszik még a gémkapocsra az Office-ból? Valami furcsát művelt vele a Microsoft, és senki sem érti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Így áll a főváros más nagyvárosokhoz képest. ","shortLead":"Így áll a főváros más nagyvárosokhoz képest. ","id":"20190324_Negyzetmeter_luxusingatlan_egymillio_dollar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935ae735-cd02-47be-b6e7-de461e65019d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190324_Negyzetmeter_luxusingatlan_egymillio_dollar","timestamp":"2019. március. 24. 12:46","title":"Hány négyzetméternyi luxusingatlan jön ki egymillió dollárból Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tudatos Vásárlók Egyesülete 6 különböző márka 40 termékét tesztelte laboratóriumi körülmények között. Meglepő eredmények jöttek ki.","shortLead":"A Tudatos Vásárlók Egyesülete 6 különböző márka 40 termékét tesztelte laboratóriumi körülmények között. Meglepő...","id":"20190325_Szakertok_mondjak_nem_erdemes_tobb_szazezret_fizetni_egy_jo_matracra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d023ddd0-8a44-45bb-9034-c777ec39e78a","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Szakertok_mondjak_nem_erdemes_tobb_szazezret_fizetni_egy_jo_matracra","timestamp":"2019. március. 25. 15:16","title":"Szakértők mondják: nem érdemes több százezret fizetni egy jó matracra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]