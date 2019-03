Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bf89ac8-6c5c-4b73-9baa-09c30366604e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament képviselői kedden kora délután megszavazták az EU új szerzői jogi irányelvet, ami a 2001-ben megalkotott elődjét váltja le. Az irányelv körül hatalmas volt a vita az elmúlt hónapokban: míg az egyik tábor szerint szükség volt erre a frissítésre, az ellenzői szerint cenzúrát hoz el.","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői kedden kora délután megszavazták az EU új szerzői jogi irányelvet, ami a 2001-ben...","id":"20190326_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bf89ac8-6c5c-4b73-9baa-09c30366604e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561e7ef6-8973-40cb-bd06-0263141b295f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas","timestamp":"2019. március. 26. 13:25","title":"Megszavazta az EP az új irányelvet, ami alaposan megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e616e045-ab23-41f3-91c2-9b41435de98b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"11 milliárd forintot osztanak szét rendelőkre, szolgálati lakásokra, eszközökre.","shortLead":"11 milliárd forintot osztanak szét rendelőkre, szolgálati lakásokra, eszközökre.","id":"20190326_Haziorvosok_is_bekapcsolodhatnak_a_Magyar_Falu_Programba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e616e045-ab23-41f3-91c2-9b41435de98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab423897-a81e-44f9-92a1-746fecf66997","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Haziorvosok_is_bekapcsolodhatnak_a_Magyar_Falu_Programba","timestamp":"2019. március. 26. 12:17","title":"Háziorvosok is bekapcsolódhatnak a Magyar Falu Programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség most közölt részleteket a tragédiáról.","shortLead":"A rendőrség most közölt részleteket a tragédiáról.","id":"20190326_barlang_medve_medvetamadas_halalos_aldozat_rendorseg_nyomozas_szekelyfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85854ba-12b0-49f2-9091-fe2df2f577cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_barlang_medve_medvetamadas_halalos_aldozat_rendorseg_nyomozas_szekelyfold","timestamp":"2019. március. 26. 13:44","title":"Fadarabokkal dobálta meg a barlangot a halálos székelyföldi medvetámadás áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt években nem sok Fidesz-programról értesülhetett a közvélemény.","shortLead":"Az elmúlt években nem sok Fidesz-programról értesülhetett a közvélemény.","id":"20190326_Orban_mutatja_be_a_Fidesz_EPprogramjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcd2998-fb41-4cdc-bb3a-988b0a77ad29","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Orban_mutatja_be_a_Fidesz_EPprogramjat","timestamp":"2019. március. 26. 09:04","title":"Orbán mutatja be a Fidesz EP-programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Átlagosan 277 órába telik elkészíteni a céges adóbevallást, ennek a csökkentéséhez még több adónem megszüntetésére volna szükség.","shortLead":"Átlagosan 277 órába telik elkészíteni a céges adóbevallást, ennek a csökkentéséhez még több adónem megszüntetésére...","id":"20190326_Ertelmetlen_adonemek_megszuntetese_utan_is_masfel_het_megy_el_az_adobevallasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d57696-c075-4193-a442-761c8b6ddbf1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Ertelmetlen_adonemek_megszuntetese_utan_is_masfel_het_megy_el_az_adobevallasra","timestamp":"2019. március. 26. 08:18","title":"Értelmetlen adónemek megszüntetése után is másfél hét megy el az adóbevallásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Natúr és csokoládés zabkásákat teszteltek a Nébih szakemberei. ","shortLead":"Natúr és csokoládés zabkásákat teszteltek a Nébih szakemberei. ","id":"20190327_Ezek_a_zabkasak_a_legjobbak_a_Nebih_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100452ef-886a-44ac-9027-a6fa0ba5ca9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Ezek_a_zabkasak_a_legjobbak_a_Nebih_szerint","timestamp":"2019. március. 27. 09:47","title":"Ezek a zabkásák a legjobbak a Nébih szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ismét gyakorivá váltak a helyi iparűzési adóval kapcsolatos ellenőrzések. Az Adózóna összegyűjtötte az állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató társaságok legfontosabb tudnivalóit.","shortLead":"Ismét gyakorivá váltak a helyi iparűzési adóval kapcsolatos ellenőrzések. Az Adózóna összegyűjtötte az állandó jellegű...","id":"20190326_Igy_kell_fizetni_a_helyi_adot_hogy_ne_legyen_baj_a_NAVellenorzesnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b196a007-3596-46a8-ade8-0a2a1ecdcf4d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Igy_kell_fizetni_a_helyi_adot_hogy_ne_legyen_baj_a_NAVellenorzesnel","timestamp":"2019. március. 26. 10:27","title":"Így kell fizetni a helyi adót, hogy ne legyen baj a NAV-ellenőrzésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1993b9f3-a1e3-4b58-89a2-ac639a3f0699","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hogy is mondjuk: hiánypótló kutatást végzett.","shortLead":"Hogy is mondjuk: hiánypótló kutatást végzett.","id":"20190326_Pezsgotabletta_feloldodas_sved_muvesz_lemez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1993b9f3-a1e3-4b58-89a2-ac639a3f0699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8da67ec-76b7-4ee9-ac5e-acd975a4fe02","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Pezsgotabletta_feloldodas_sved_muvesz_lemez","timestamp":"2019. március. 26. 12:30","title":"Pezsgőtabletták feloldódásának hangját rögzítette lemezre egy svéd művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]