Leszakadt a Nyugati pályaudvar egyik peronja fölötti tetőelem

[{"available":true,"c_guid":"db2237ac-deec-41a8-abc1-cf5dd6eeca0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél már nem is lehetne ritkább az olaszok újdonsága, és természetesen már ennek az unikumnak is megvan a gazdája.","shortLead":"Ennél már nem is lehetne ritkább az olaszok újdonsága, és természetesen már ennek az unikumnak is megvan a gazdája.","id":"20190326_itt_a_legujabb_ferrari_amibol_ez_az_egyetlen_darab_keszult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2237ac-deec-41a8-abc1-cf5dd6eeca0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c351add2-03e0-4fe3-bfe0-e979ef727c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_itt_a_legujabb_ferrari_amibol_ez_az_egyetlen_darab_keszult","timestamp":"2019. március. 26. 08:28","title":"Itt a legújabb Ferrari, amiből ez az egyetlen darab készült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4caae05c-4629-4c12-b267-5247ede83b6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"66 éves volt. ","shortLead":"66 éves volt. ","id":"20190326_Elhunyt_Garami_Gabor_producer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4caae05c-4629-4c12-b267-5247ede83b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c46b70-f0f3-485d-8f30-fbc9b0083919","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Elhunyt_Garami_Gabor_producer","timestamp":"2019. március. 26. 15:24","title":"Meghalt Garami Gábor producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4173030f-7629-4efe-87b5-2ab320e0e89a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes az apa-gyermek viszony sajátosságait akarja megmutatni a színpadon.","shortLead":"Az énekes az apa-gyermek viszony sajátosságait akarja megmutatni a színpadon.","id":"20190326_Eurovizios_Dalfesztival_Az_en_apam_Papai_Joci_fotopalyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4173030f-7629-4efe-87b5-2ab320e0e89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3093988-bc88-4639-81d9-ae86574b3b25","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Eurovizios_Dalfesztival_Az_en_apam_Papai_Joci_fotopalyazat","timestamp":"2019. március. 26. 11:52","title":"Az ön édesapja is ott lehet Pápai Jocival az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple News+ és megújul az Apple TV is, de a legnagyobb durranást a játékszolgáltatás és a videós streaming szolgáltás jelenti. Na meg a vállalat különleges hitelkártyája. ","shortLead":"Az Apple magyar idő szerint hétfő este mutatta be új (és felújított) szolgáltatásait: 300 magazinnal indul az Apple...","id":"20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950b8fd8-c87b-47d0-828a-16ee82338bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f1466c-4289-428e-9113-d20975404eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_bejelentes_apple_arcade_apple_tv_plus_apple_news_plus_apple_card_hitelkartya","timestamp":"2019. március. 25. 20:17","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: félhet a Google és a Netflix is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint emellett valamennyi pártnak nyilvánosságra kell hoznia pénzügyi forrásait.\r

","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint emellett valamennyi pártnak nyilvánosságra kell hoznia pénzügyi forrásait.\r

","id":"20190327_manfred_weber_epp_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42473a58-a855-499a-b748-46484d850e6f","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_manfred_weber_epp_europai_unio","timestamp":"2019. március. 27. 12:50","title":"Weber: EU-ellenes pártoknak nem szabad uniós pénzt adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f30576-33f8-4aca-97fb-60530bb94c16","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő szeretőjét, Dora Maart ábrázoló olajfestményt még 1999-ben lopták el egy szaúdi sejk jachtjáról Dél-Franciaországban.","shortLead":"A festő szeretőjét, Dora Maart ábrázoló olajfestményt még 1999-ben lopták el egy szaúdi sejk jachtjáról...","id":"20190326_pablo_picasso_lopott_festmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f30576-33f8-4aca-97fb-60530bb94c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074344a0-72e2-409f-aba0-72e208e0ae11","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_pablo_picasso_lopott_festmeny","timestamp":"2019. március. 26. 11:11","title":"20 év után találták meg a 8 milliárdot érő lopott Picasso-festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt érdekében is szerencsésebbnek tartanák, ha lemondana. A kormánypárti frakció vezetése egyelőre az óvatos helytelenítésnél tart, Orbán Viktornak pedig az állásfoglalását várjuk, vajon belefér-e szerinte, hogy egy politikus a holokausztot idéző módszerekkel vicceljen.","shortLead":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt...","id":"20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc97bec2-c785-4c94-9eb4-ae5627d3d15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","timestamp":"2019. március. 26. 11:00","title":"Pócs János nem kér bocsánatot, de párttársai ki vannak rá akadva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éven belül ismét a Holdra lépnének amerikai űrhajósok, hogy azt használják ugródeszkaként a majdani marsi küldetéshez. ","shortLead":"Néhány éven belül ismét a Holdra lépnének amerikai űrhajósok, hogy azt használják ugródeszkaként a majdani marsi...","id":"20190326_urhajozas_egyesult_allamok_hold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa74eb8-adc4-4c06-a1b9-2b0356a5ec70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_urhajozas_egyesult_allamok_hold","timestamp":"2019. március. 26. 21:03","title":"Nagy tervei vannak a Holdon az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]