[{"available":true,"c_guid":"52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt egy felháborodott szemtanú állítja a Borsnak. A lap úgy tudja, a férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.","shortLead":"Ezt egy felháborodott szemtanú állítja a Borsnak. A lap úgy tudja, a férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.","id":"20190326_Segitsegnyujtas_helyett_sokan_inkabb_fotoztak_az_Alleeban_lezuhant_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b8c0ef-7904-49d1-8109-59aa41abe15b","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Segitsegnyujtas_helyett_sokan_inkabb_fotoztak_az_Alleeban_lezuhant_ferfit","timestamp":"2019. március. 26. 08:48","title":"Segítségnyújtás helyett sokan inkább fotózták az Allee-ban lezuhant férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1449274-1227-4080-ab06-9338c150b0f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki kapja a Libri irodalmi díjat? Kiderült, hogy melyik tíz könyvre szavazhat idén a zsűri és a közönség. ","shortLead":"Ki kapja a Libri irodalmi díjat? Kiderült, hogy melyik tíz könyvre szavazhat idén a zsűri és a közönség. ","id":"20190325_2018_legjobb_magyar_konyve_Libri_irodalmi_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1449274-1227-4080-ab06-9338c150b0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dce912-829c-4e31-929d-e6cfca7c38c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_2018_legjobb_magyar_konyve_Libri_irodalmi_dij","timestamp":"2019. március. 25. 14:04","title":"Ön is szavazhat arról, hogy melyik volt 2018 legjobb magyar könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4a1593-0565-42f6-8f8b-03bde37da611","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint az Európa-bajnoki selejtezőn aratott 5-1-es montenegrói sikerüket beárnyékolják a hazai szurkolók rasszista megnyilvánulásai.","shortLead":"Az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint az Európa-bajnoki selejtezőn aratott 5-1-es montenegrói...","id":"20190326_angol_montenegroi_valogatott_foci_eb_selejtezo_rasszizmus_fegyelmi_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b4a1593-0565-42f6-8f8b-03bde37da611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e0db56-073a-40d7-afad-7bc7b725e919","keywords":null,"link":"/sport/20190326_angol_montenegroi_valogatott_foci_eb_selejtezo_rasszizmus_fegyelmi_eljaras","timestamp":"2019. március. 26. 12:11","title":"Rendesen feldühítették a montenegróiak az angolokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc01257-44f0-4d10-a606-318efd22b4d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egyedi, Hummer-szerű harckocsit akar valaki a közutakra, akkor érdemes barátkozni a Bureko nevű cseh céggel.","shortLead":"Ha egyedi, Hummer-szerű harckocsit akar valaki a közutakra, akkor érdemes barátkozni a Bureko nevű cseh céggel.","id":"20190325_bureko_6x6_offroad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebc01257-44f0-4d10-a606-318efd22b4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990f2676-b537-4284-ac4c-26f958577b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_bureko_6x6_offroad","timestamp":"2019. március. 25. 18:49","title":"Bureko 6x6 – 1000 lóerő és 6 kerék a Cseh Köztársaságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190325_Orban_is_parkolasi_birsagot_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9bc2a-37b0-493e-b8be-381b30f16405","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Orban_is_parkolasi_birsagot_kapott","timestamp":"2019. március. 25. 14:18","title":"Orbán is kapott mikuláscsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09716132-35b2-4429-9fd4-da13f0069ac2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó elérkezettnek látta az időt arra, hogy egy kis kedvcsináló fotó- és információcsomagot adjon ki a hamarosan érkező új kompakt modellről. ","shortLead":"A bajor gyártó elérkezettnek látta az időt arra, hogy egy kis kedvcsináló fotó- és információcsomagot adjon ki...","id":"20190327_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_1es_bmw_ami_mar_nem_hatul_hajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09716132-35b2-4429-9fd4-da13f0069ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1437fb-343b-4ef6-a7fa-ac5e8b86a1b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_1es_bmw_ami_mar_nem_hatul_hajt","timestamp":"2019. március. 27. 11:21","title":"Gyári fotókon a teljesen új 1-es BMW, ami már nem hátul hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egy hét múlva már elfogták. Korábban idősgondozó társával egy gazdag nyugdíjast is megpróbáltak kirabolni. 22 évet is kaphatnak.","shortLead":"De egy hét múlva már elfogták. Korábban idősgondozó társával egy gazdag nyugdíjast is megpróbáltak kirabolni. 22 évet...","id":"20190327_Megkotozte_az_ekszerbolti_eladot_majd_razarta_az_ajtot_a_fegyveres_rablo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afc3866-6511-454a-bfed-d28ba0c5207d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55ca204-b2b1-4640-adc6-a0a18a9c621e","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Megkotozte_az_ekszerbolti_eladot_majd_razarta_az_ajtot_a_fegyveres_rablo","timestamp":"2019. március. 27. 10:06","title":"Megkötözte az ékszerbolti eladót, majd rázárta az ajtót a fegyveres rabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","shortLead":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","id":"20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb8293c-463e-44b8-9fe2-a699f81b15ed","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","timestamp":"2019. március. 27. 09:03","title":"A sellők melleinek a látványától védik az embereket az indonéziai cenzorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]