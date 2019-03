Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 159 000 iskolában 178 millió liter tejet és 255 500 tonna friss gyümölcsöt és zöldséget osztottak ki az unió tagállamaiban. ","shortLead":"Tavaly 159 000 iskolában 178 millió liter tejet és 255 500 tonna friss gyümölcsöt és zöldséget osztottak ki az unió...","id":"20190327_Majdnem_ketmilliardot_ad_a_jovo_tanevben_is_az_EU_iskolatejre_es_gyumolcsre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2596c4-5328-4851-b010-80e04b1b7658","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Majdnem_ketmilliardot_ad_a_jovo_tanevben_is_az_EU_iskolatejre_es_gyumolcsre","timestamp":"2019. március. 27. 18:43","title":"Majdnem kétmilliárdot ad a jövő tanévben is az EU iskolatejre és gyümölcsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c83f7e-1975-4940-b25a-dd99e90e2c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden több mint két tucat 5G-képes bázisállomást helyezett üzembe a Magyar Telekom osztrák testvérvállalata.","shortLead":"Kedden több mint két tucat 5G-képes bázisállomást helyezett üzembe a Magyar Telekom osztrák testvérvállalata.","id":"20190327_tmobile_austria_5g_halozat_elso_25_bazisallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c83f7e-1975-4940-b25a-dd99e90e2c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d64c3f-5887-4e41-adcd-1a6f7e0c53a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_tmobile_austria_5g_halozat_elso_25_bazisallomas","timestamp":"2019. március. 27. 10:03","title":"A szomszédban a T-Mobile már bekapcsolt 25 darab 5G-s adótornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valamint Béres Ilona, Csókay András, Hargitay András, Kállai Kiss Ernő és poszthumusz Antall József, illetve Mindszenty József hercegprímás.\r

\r

","shortLead":"Valamint Béres Ilona, Csókay András, Hargitay András, Kállai Kiss Ernő és poszthumusz Antall József, illetve Mindszenty...","id":"20190327_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_es_Darnyi_Tamas_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7918c20c-6cd7-4576-8ac2-5db7836c9176","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_es_Darnyi_Tamas_is","timestamp":"2019. március. 27. 14:19","title":"Budapest díszpolgára lett Korda György és Darnyi Tamás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Attól még nyugodtan el lehet adni másnak a matracot, hogy kibontották – mondta ki az Európai Bíróság.","shortLead":"Attól még nyugodtan el lehet adni másnak a matracot, hogy kibontották – mondta ki az Európai Bíróság.","id":"20190327_A_webshop_nem_akarta_visszavenni_a_kicsomagolt_matracot_dontott_a_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b3d25b-bebd-4f92-940b-ba3ee2de6142","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_A_webshop_nem_akarta_visszavenni_a_kicsomagolt_matracot_dontott_a_birosag","timestamp":"2019. március. 27. 11:54","title":"A webshop nem akarta visszavenni a kicsomagolt matracot, döntött a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vatikán szóvivője megmagyarázta az interneten is terjedő, szokatlan jelenetet. ","shortLead":"A Vatikán szóvivője megmagyarázta az interneten is terjedő, szokatlan jelenetet. ","id":"20190328_Kiderult_miert_nem_engedte_a_gyurucsokot_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565dd404-3b92-46e8-8a89-f0437f4904ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Kiderult_miert_nem_engedte_a_gyurucsokot_Ferenc_papa","timestamp":"2019. március. 28. 16:32","title":"Kiderült, miért nem engedte a gyűrűcsókot Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Közös gondolkodási alap a kereszténység a két ország között – mondta Orbán Viktor, ha már elment a Zöld-foki Köztársaságra.","shortLead":"Közös gondolkodási alap a kereszténység a két ország között – mondta Orbán Viktor, ha már elment a Zöld-foki...","id":"20190328_Orban_Europaban_be_van_tiltva_hogy_egy_orszag_keresztenynek_vallja_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936bb5c9-45b7-476f-847c-94a925a33686","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Orban_Europaban_be_van_tiltva_hogy_egy_orszag_keresztenynek_vallja_magat","timestamp":"2019. március. 28. 16:04","title":"Orbán: Európában be van tiltva, hogy egy ország kereszténynek vallja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"9-13 fok várható napközben. ","shortLead":"9-13 fok várható napközben. ","id":"20190327_Napos_de_szeles_ido_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4d40d6-dc07-4ff9-b617-a52c9d16944a","keywords":null,"link":"/idojaras/20190327_Napos_de_szeles_ido_lesz","timestamp":"2019. március. 27. 05:17","title":"Napos, de szeles idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka szakemberei által kifejlesztett elektromos padlóvázakat pedig a jövőben a konszern más márkáinál is használhatják majd – jelentették be kedden a SEAT martorelli gyárában rendezett éves sajtótájékoztatón. A cég történetének legjobb üzleti eredményeit érte el tavaly. ","shortLead":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka...","id":"20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a943623-d689-4b1c-ac27-79b0f55e04ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","timestamp":"2019. március. 27. 12:18","title":"Új utakon a SEAT – jönnek az elektromos autók és a hibridek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]