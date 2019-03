Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem dicsekedhet Magyarország az egészségügyi helyzetével, legalábbis az OECD elemzése szerint. ","shortLead":"Nem dicsekedhet Magyarország az egészségügyi helyzetével, legalábbis az OECD elemzése szerint. ","id":"20190328_Magyarok_a_vilagban_Iszunk_dohanyzunk_hamar_halunk_de_legalabb_kevesebb_az_ongyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce0ad6d-4a6c-46d7-8056-830e3ef4f0fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Magyarok_a_vilagban_Iszunk_dohanyzunk_hamar_halunk_de_legalabb_kevesebb_az_ongyilkos","timestamp":"2019. március. 28. 16:17","title":"Magyarok a világban: iszunk, dohányzunk, korán halunk, de legalább kevesebb az öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b69ef0-065c-4c52-854d-5c3f5f1b9b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatók mintegy 36 sebezhetőséget találtak az LTE-technológiában, amiken keresztül akár az adatok is veszélyben lehetnek.","shortLead":"Dél-koreai kutatók mintegy 36 sebezhetőséget találtak az LTE-technológiában, amiken keresztül akár az adatok is...","id":"20190328_mobilhalozat_okostelefon_biztonsagi_res_mobilinternet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b69ef0-065c-4c52-854d-5c3f5f1b9b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8384be15-a3e4-4d44-a0e9-afe2999c88f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_mobilhalozat_okostelefon_biztonsagi_res_mobilinternet","timestamp":"2019. március. 28. 08:33","title":"LTE-képes okostelefont használ? Veszélyben lehetnek az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2f5c91-48b6-4b36-88b4-981d2caf4dd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A francia új hullám egyetlen női rendezője 90 éves volt.","shortLead":"A francia új hullám egyetlen női rendezője 90 éves volt.","id":"20190329_Meghalt_Agns_Varda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c2f5c91-48b6-4b36-88b4-981d2caf4dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e2aaeb-aedd-4e10-9dda-1a59d8836a3f","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Meghalt_Agns_Varda","timestamp":"2019. március. 29. 12:13","title":"Meghalt Agnès Varda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b48bce2-a921-40a1-ad24-c7e4aa8c7b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy a Xiaomi is készít összehajtható telefont. A legutóbb kikerült videó megerősíti, milyen lehet a készülék. Annyit előre elárulunk: nagyon másmilyen, mint a Samsung- és Huawei-összehajthatók.","shortLead":"Nem titok, hogy a Xiaomi is készít összehajtható telefont. A legutóbb kikerült videó megerősíti, milyen lehet...","id":"20190329_xiaomi_osszehajthato_telefonja_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b48bce2-a921-40a1-ad24-c7e4aa8c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8026960-484d-4733-a93b-8eec0a5d8d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_xiaomi_osszehajthato_telefonja_video","timestamp":"2019. március. 29. 15:03","title":"Videó: egyre biztosabb, hogy ilyen lesz a Xiaomi összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79342d70-4aa5-48f5-8b6f-a0905c34d1cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkóstoltuk az üzletlánc junkfoodját. Inkább csalódtunk, mint elégedettek voltunk. ","shortLead":"Megkóstoltuk az üzletlánc junkfoodját. Inkább csalódtunk, mint elégedettek voltunk. ","id":"20190328_Hamburgerrel_kezdi_el_etetni_a_vasarloit_a_Lidl__teszteltuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79342d70-4aa5-48f5-8b6f-a0905c34d1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d6cd0b-e8c8-4d79-bcb3-1359e79fa5ba","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Hamburgerrel_kezdi_el_etetni_a_vasarloit_a_Lidl__teszteltuk","timestamp":"2019. március. 28. 17:07","title":"Hamburgert kezdett sütni a Lidl – teszteltük az új gyorskajákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1472f80e-a8a9-4741-ab7c-127d18e10f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Feljelentést tett egy képviselő, mert a sajátjaként hirdetett Porkoláb Gyöngyi egyesülete egy rendezvényt. A NAV szerint nem az ő dolguk kinyomozni, hogy járt-e az egyesületnek állami pénz, hanem a feljelentőnek.","shortLead":"Feljelentést tett egy képviselő, mert a sajátjaként hirdetett Porkoláb Gyöngyi egyesülete egy rendezvényt. A NAV...","id":"20190328_Nem_hajlando_nyomozni_a_NAV_Kosa_Lajos_felesegenek_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1472f80e-a8a9-4741-ab7c-127d18e10f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0898e218-e2ed-4ee4-b3d0-ce2972283512","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Nem_hajlando_nyomozni_a_NAV_Kosa_Lajos_felesegenek_ugyeben","timestamp":"2019. március. 28. 14:11","title":"Nem hajlandó nyomozni a NAV Kósa Lajos feleségének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da123683-9e0a-4752-b92f-cb0c4e94d63b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami tulajdonban lévő Aurus a Senat limuzin után legalább két újabb modell bejelentésére készül. Ezek közül az egyik igen erősnek és gyorsnak ígérkezik.","shortLead":"Az állami tulajdonban lévő Aurus a Senat limuzin után legalább két újabb modell bejelentésére készül. Ezek közül...","id":"20190329_elkepeszto_uj_autokkal_tamadnak_az_oroszok_video_putyin_aurus_senat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da123683-9e0a-4752-b92f-cb0c4e94d63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba25978-97a2-4248-b9d1-d7e335133c0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_elkepeszto_uj_autokkal_tamadnak_az_oroszok_video_putyin_aurus_senat","timestamp":"2019. március. 29. 11:21","title":"Elképesztő új autókkal támadnak az oroszok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint. A lap pénteki számában arról is ír: a KNYF és az NNI nyomozását \"minden bizonnyal összehangolták\". ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint. A lap pénteki számában arról is ír: a KNYF és az NNI nyomozását \"minden bizonnyal...","id":"20190329_Ket_honapon_belul_vademeles_johet_a_Fenyogyilkossag_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bebd5c-7932-4dc3-83a7-446090cfeb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Ket_honapon_belul_vademeles_johet_a_Fenyogyilkossag_ugyeben","timestamp":"2019. március. 29. 06:07","title":"Két hónapon belül vádemelés jöhet a Fenyő-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]