Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hamarosan nyilvánosságra került a teljes Mueller-jelentés.","shortLead":"Hamarosan nyilvánosságra került a teljes Mueller-jelentés.","id":"20190330_Trump_Nincs_rejtegetnivalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fc9a8b-62e0-4c75-8049-2f09e0d1487c","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Trump_Nincs_rejtegetnivalom","timestamp":"2019. március. 30. 09:04","title":"Trump: \"Nincs rejtegetnivalóm\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9df56c1-b3b4-4d05-b62e-93c571d9e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel ötven gyorshajtót mért be a rendőrség traffipax készüléke két nap alatt Békéscsabán és a város külterületén. A szabálysértő autóvezetők közül ketten is 160 km/óra sebességgel közlekedtek.","shortLead":"Közel ötven gyorshajtót mért be a rendőrség traffipax készüléke két nap alatt Békéscsabán és a város külterületén...","id":"20190329_Bekescsaba_gyorshajtas_rendorseg_traffipax","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9df56c1-b3b4-4d05-b62e-93c571d9e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66723f81-1bae-4c75-bd4e-88058c1f7631","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Bekescsaba_gyorshajtas_rendorseg_traffipax","timestamp":"2019. március. 29. 15:54","title":"Több mint 160-nal ment egy autós Békéscsaba külterületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Májustól nem szerepel a szolgáltatók kínálatában az M3.","shortLead":"Májustól nem szerepel a szolgáltatók kínálatában az M3.","id":"20190330_Megszunik_a_kozteve_retrocsatornaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e921dbb-4ca5-45ad-ae38-105396fd009e","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Megszunik_a_kozteve_retrocsatornaja","timestamp":"2019. március. 30. 16:57","title":"Megszűnik a köztévé retrocsatornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8029b7-4a72-4072-ab3b-2de122a624e8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legizgalmasabb és legszínvonalasabb versenyt a férfiak 400 méteres vegyesszáma hozta az úszók Debrecenben zajló 121. országos bajnokságának pénteki napján, amelyen négyen is elérték az olimpiai szintidőt.","shortLead":"A legizgalmasabb és legszínvonalasabb versenyt a férfiak 400 méteres vegyesszáma hozta az úszók Debrecenben zajló 121...","id":"20190329_Uszo_ob_szintido_eredmeny_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc8029b7-4a72-4072-ab3b-2de122a624e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdd18bd-39af-4146-bcfa-7db5090ca381","keywords":null,"link":"/sport/20190329_Uszo_ob_szintido_eredmeny_verseny","timestamp":"2019. március. 29. 19:30","title":"Úszó-ob: négyen is elérték az olimpiai szintidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így döntött Orbán Viktor.","shortLead":"Így döntött Orbán Viktor.","id":"20190330_Szazmilliot_kaptak_a_balmazujvarosi_sportolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c23f0b-8c63-4954-a9a4-de9aed67e47b","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Szazmilliot_kaptak_a_balmazujvarosi_sportolok","timestamp":"2019. március. 30. 14:41","title":"Százmilliót kaptak a balmazújvárosi sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte aki ezekben a hotelekben száll meg, azokat támogatja, akik meggyilkolják az ártatlanokat.","shortLead":"Szerinte aki ezekben a hotelekben száll meg, azokat támogatja, akik meggyilkolják az ártatlanokat.","id":"20190329_George_Clooney_bojkottra_Brunei_emberi_jogok_halalbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c882e57e-f06e-48a8-a7c2-80f6dda2a232","keywords":null,"link":"/elet/20190329_George_Clooney_bojkottra_Brunei_emberi_jogok_halalbuntetes","timestamp":"2019. március. 29. 11:40","title":"George Clooney bojkottra szólít fel: nem kellene gyilkosokat pénzelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93375924-1a86-4e6b-9902-078c43ed0cf9","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Először járt Magyarországon japán kagura táncelőadás, amelyben a sintó vallás istenei alászállnak az emberek közé. Az előadás a hála jele is volt, a társulatok ugyanis abból a régióból érkeztek, ahol komoly pusztítást végzett a 2011-es szökőár – és ahová Magyarország is jelentős élelmiszersegélyt küldött. ","shortLead":"Először járt Magyarországon japán kagura táncelőadás, amelyben a sintó vallás istenei alászállnak az emberek közé...","id":"20190330_Japan_Alapitvany_kagura_szinhaz_sinto_tanc_az_istenekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93375924-1a86-4e6b-9902-078c43ed0cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854d7927-267e-4803-b09a-985f8fa9975a","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Japan_Alapitvany_kagura_szinhaz_sinto_tanc_az_istenekkel","timestamp":"2019. március. 30. 14:00","title":"A magyar segély találkozása az istenekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 5 százalékos béremelési ajánlat nem volt elég, most ennél többet ígér a tömegközlekedési cég.","shortLead":"Az 5 százalékos béremelési ajánlat nem volt elég, most ennél többet ígér a tömegközlekedési cég.","id":"20190328_Beremelesi_ajanlatot_kapott_a_szakszervezet_a_BKVtol_felfuggeszti_a_sztrajk_elokesziteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b26233-e99a-4587-873c-abce14a64c49","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Beremelesi_ajanlatot_kapott_a_szakszervezet_a_BKVtol_felfuggeszti_a_sztrajk_elokesziteset","timestamp":"2019. március. 28. 18:07","title":"Béremelési ajánlatot kapott a szakszervezet a BKV-tól, felfüggeszti a sztrájk előkészítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]