Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint ha eltűnnek a gomolyos rétegfelhők felőlünk, azzal gyakorlatilag végleg vége a bolygónak. Ez szerencsére nagyon távoli lehetőség, van azonban néhány valós probléma is, amivel már most szembe kellene néznünk.","shortLead":"A kutatók szerint ha eltűnnek a gomolyos rétegfelhők felőlünk, azzal gyakorlatilag végleg vége a bolygónak...","id":"20190330_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg_tengerszint_oxigen_hianya_hohullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f01b2b4-44b4-48cf-b2bd-616506797650","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg_tengerszint_oxigen_hianya_hohullam","timestamp":"2019. március. 30. 09:03","title":"Klímaváltozás: ez a 4 dolog még azelőtt megölhet minket, hogy eltűnnek a felhők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c5072e-47ac-4212-b13d-8c6419e8f411","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lövöldözés tört ki a ruhaboltjánál. ","shortLead":"Lövöldözés tört ki a ruhaboltjánál. ","id":"20190401_Lelottek_Los_Angelesben_Nipsey_Hussle_rappert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c5072e-47ac-4212-b13d-8c6419e8f411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d08eb89-209e-470a-aa0a-006940c24851","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Lelottek_Los_Angelesben_Nipsey_Hussle_rappert","timestamp":"2019. április. 01. 05:41","title":"Lelőtték Los Angelesben Nipsey Hussle rappert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még arra is lusták voltak az üzemeltetők, hogy megváltoztassák azt a számsort, amit alapból kap az összes gép. ","shortLead":"Még arra is lusták voltak az üzemeltetők, hogy megváltoztassák azt a számsort, amit alapból kap az összes gép. ","id":"20190331_benzinlopas_kod_Parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318b6efa-6d7e-47af-b52e-c9f7c24d2676","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_benzinlopas_kod_Parizs","timestamp":"2019. március. 31. 21:37","title":"120 ezer liter üzemanyagot loptak tolvajok, mert „0000” volt a kutak biztonsági PIN-kódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91823517-0d1c-4d18-8068-71c89e4e686f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij, a komikusból lett elnökjelölt a voksok 30,4 százalékával vezeti az ukrán elnökválasztást. Petro Porosenko jelenlegi elnök a szavazatok 17,8 százalékát kapta.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij, a komikusból lett elnökjelölt a voksok 30,4 százalékával vezeti az ukrán elnökválasztást. Petro...","id":"20190331_Exit_poll_Zelenszkij_vezet_az_ukran_elnokvalasztas_elso_fordulojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91823517-0d1c-4d18-8068-71c89e4e686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe76be-e7b6-4ad8-a299-7f9c1f20cbd9","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Exit_poll_Zelenszkij_vezet_az_ukran_elnokvalasztas_elso_fordulojaban","timestamp":"2019. március. 31. 19:25","title":"Exit poll: Zelenszkij vezet az ukrán elnökválasztás első fordulójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0743438-90e9-4b70-8bec-ed79282490ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Fideszhez_kotheto_szervezetnel_lehet_futeskorszerusitesre_palyazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0743438-90e9-4b70-8bec-ed79282490ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53519469-898f-4831-92f1-e63eb2267172","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Fideszhez_kotheto_szervezetnel_lehet_futeskorszerusitesre_palyazni","timestamp":"2019. március. 30. 12:14","title":"Fideszhez köthető szervezetnél lehet fűtéskorszerűsítésre pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A görögök embercsempészés miatt nyomoztak ellene, itthon terrorizmus gyanúja miatt vették őrizetbe. ","shortLead":"A görögök embercsempészés miatt nyomoztak ellene, itthon terrorizmus gyanúja miatt vették őrizetbe. ","id":"20190330_Egyre_furcsabb_Hassan_F_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d7183c-fa83-4335-a16e-781ea841baa6","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Egyre_furcsabb_Hassan_F_ugye","timestamp":"2019. március. 30. 16:10","title":"Egyre furcsább a hóhérként emlegetett Hassan F. ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Eltemették Baló György szerkesztő-műsorvezetőt, a búcsúbeszédet Braun Róbert mondta. ","shortLead":"Eltemették Baló György szerkesztő-műsorvezetőt, a búcsúbeszédet Braun Róbert mondta. ","id":"20190330_Eltemettek_Balo_Gyorgyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1277c0bd-9a19-40d0-972c-2e3001344d9a","keywords":null,"link":"/kultura/20190330_Eltemettek_Balo_Gyorgyot","timestamp":"2019. március. 30. 17:11","title":"\"Rettenthetetlen volt és kívülről elpusztíthatatlan\" - ezekkel a szavakkal búcsúztatták Baló Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2f335b-9f58-40b5-887c-bbcd41bf39dc","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A hazai BBQ-sok egyre többet hallatnak magukról határainkon túl. Ezúttal a szegediek jöttek haza Olaszországból Grand Champion díjjal, míg a magyar bajnok, a KGB BBQ csapatkapitánya Costa Ricán állt dobogóra. ","shortLead":"A hazai BBQ-sok egyre többet hallatnak magukról határainkon túl. Ezúttal a szegediek jöttek haza Olaszországból Grand...","id":"20190329_Tarolnak_a_magyar_BBQcsapatok_a_kulfoldi_versenyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2f335b-9f58-40b5-887c-bbcd41bf39dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951c108c-1550-4abd-9991-ef64df173a9c","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Tarolnak_a_magyar_BBQcsapatok_a_kulfoldi_versenyeken","timestamp":"2019. március. 30. 08:34","title":"Tarolnak a magyar BBQ-csapatok a külföldi versenyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]