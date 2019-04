Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3f01da7-ba1e-4138-ada9-9f6cd4fb2d88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elveszítheti 25 év után a Törökországot kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) a kemalista Köztársasági Néppárttal (CHP) szemben az ankarai főpolgármesteri széket a vasárnapi helyhatósági választáson.","shortLead":"Elveszítheti 25 év után a Törökországot kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) a kemalista Köztársasági Néppárttal...","id":"20190331_Elvesziti_Ankarat_Erdogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f01da7-ba1e-4138-ada9-9f6cd4fb2d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475aa7b5-08c5-41f1-aafd-c896dcc761d4","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Elvesziti_Ankarat_Erdogan","timestamp":"2019. március. 31. 20:35","title":"Elveszíti Ankarát Erdogan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint \"összességében nagyon látványos, nagyon ütős, nagyon erős\" volt az úszók országos bajnoksága, amely szombaton este ért véget Debrecenben.","shortLead":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint \"összességében nagyon látványos, nagyon ütős, nagyon erős\" volt az úszók országos...","id":"20190331_sos_csaba_uszovalogatott_szovetsegi_kapitany_orszagos_bajnoksag_cseh_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cbe453-2d46-4f13-9a2f-21e22507d2f9","keywords":null,"link":"/sport/20190331_sos_csaba_uszovalogatott_szovetsegi_kapitany_orszagos_bajnoksag_cseh_laszlo","timestamp":"2019. március. 31. 15:27","title":"\"Cseh Lászlóból nem ment ki a tehetség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New York-i Egyetem kutatói Egyiptom déli részén, Abüdoszban. Az egyetem régészei a templom alapköveit és festményeket is feltárták.","shortLead":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New...","id":"20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db41b55-5885-484a-881f-b4459b93cc72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","timestamp":"2019. március. 31. 13:33","title":"Találtak valamit: 160 év után először hozzá kell nyúlni II. Ramszesz fáraó templomának térképéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e08b9e-05d3-44ba-852a-a5ba15db8b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban is kísérletezett már a Boeing a repülőgép szárnyainak újragondolásával, de a mostani megoldásuk minden korábbin túltesz.","shortLead":"Korábban is kísérletezett már a Boeing a repülőgép szárnyainak újragondolásával, de a mostani megoldásuk minden...","id":"20190330_boeing_repulogep_szarnya_transzonikus_merevitett_szarny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43e08b9e-05d3-44ba-852a-a5ba15db8b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a3835-047e-40c4-a772-59067c253b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_boeing_repulogep_szarnya_transzonikus_merevitett_szarny","timestamp":"2019. március. 30. 19:03","title":"Újfajta szárnyakat tehetnek a repülőgépekre, a Boeing találta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagykanizsán a bolhapiacon egy férfi megpróbálta lealkudni a kinézett áru vételárát. Nem sikerült.","shortLead":"Nagykanizsán a bolhapiacon egy férfi megpróbálta lealkudni a kinézett áru vételárát. Nem sikerült.","id":"20190401_Bolhapiaci_alkunak_indult_sulyos_testi_sertes_lett_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bc629a-e7c4-42a5-addd-668caed7aac7","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Bolhapiaci_alkunak_indult_sulyos_testi_sertes_lett_belole","timestamp":"2019. április. 01. 09:36","title":"Bolhapiaci alkunak indult, súlyos testi sértés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így döntött Orbán Viktor.","shortLead":"Így döntött Orbán Viktor.","id":"20190330_Szazmilliot_kaptak_a_balmazujvarosi_sportolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c23f0b-8c63-4954-a9a4-de9aed67e47b","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Szazmilliot_kaptak_a_balmazujvarosi_sportolok","timestamp":"2019. március. 30. 14:41","title":"Százmilliót kaptak a balmazújvárosi sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e90e392f-aa3b-48ec-83be-30b5d9be2dea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők megvizsgálták az etióp légibaleset körülményeit, és arra jutottak, a Boeing hibás szoftvere a felelős a tragédiáért.","shortLead":"A szakértők megvizsgálták az etióp légibaleset körülményeit, és arra jutottak, a Boeing hibás szoftvere a felelős...","id":"20190401_etiopia_legikatasztrofa_boeing_737_max","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e90e392f-aa3b-48ec-83be-30b5d9be2dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2809303-168a-491e-93c1-d5e774f34fcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_etiopia_legikatasztrofa_boeing_737_max","timestamp":"2019. április. 01. 07:03","title":"Megvan, miért zuhant le a Boeing-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c235584-b22c-41c1-923f-9237b6cf7323","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyár elejétől már fizetni kell. ","shortLead":"Nyár elejétől már fizetni kell. ","id":"20190401_kaszasdulo_fizeto_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c235584-b22c-41c1-923f-9237b6cf7323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c0d913-0548-426d-bfc1-336689cc06c5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190401_kaszasdulo_fizeto_parkolas","timestamp":"2019. április. 01. 10:24","title":"Újabb területen lesz fizetős a parkolás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]