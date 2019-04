Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezren gyűltek össze a temetőhöz vezető utcákon, így tisztelegve a nemrég elhunyt énekes, Keith Flint előtt.","shortLead":"Több ezren gyűltek össze a temetőhöz vezető utcákon, így tisztelegve a nemrég elhunyt énekes, Keith Flint előtt.","id":"20190401_Rajongok_ezrei_buliztak_a_Prodigy_enekesenek_temetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b17398f-ffe3-4f45-b158-6ab0b0a0e515","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Rajongok_ezrei_buliztak_a_Prodigy_enekesenek_temetesen","timestamp":"2019. április. 01. 11:45","title":"Rajongók ezrei buliztak a Prodigy énekesének temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos egyszerű organizmusok, amelyek a Föld legszélsőségesebb körülményeivel is képesek dacolni, elméletben a Marson is életben maradhatnak a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) végzett vizsgálatok szerint – közölte a Német Űrhajózási Központ (DLR) Kölnben.","shortLead":"Bizonyos egyszerű organizmusok, amelyek a Föld legszélsőségesebb körülményeivel is képesek dacolni, elméletben a Marson...","id":"20190331_iss_nemzetkozi_urallomas_mars_eletformak_szelsoseges_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401b0bb5-4ca2-41e5-8735-8f3eefb2a816","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_iss_nemzetkozi_urallomas_mars_eletformak_szelsoseges_idojaras","timestamp":"2019. március. 31. 17:03","title":"Van olyan életforma, ami még a zord marsi időjárást is túlélheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37971-7d2d-4954-a2cc-7d16be68067b","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól az életünk. A megmérettetés folytatódik a munkahelyen – immár sokkal nagyobb téttel. Nemcsak arról van szó, hogy nap mint nap teljesítenünk kell, hanem arról is, hogy amit csinálunk, arról időről időre beszélnünk kell mások előtt. ","shortLead":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól...","id":"sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fae37971-7d2d-4954-a2cc-7d16be68067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad271a71-8fe1-4e54-97e2-1a68d4526e1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","timestamp":"2019. április. 01. 11:30","title":"Izzadó tenyér, elcsukló hang: így bánjunk el a lámpalázzal! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művet gyorsan leszedték a falról, az alkotót pedig beszélgetésre hívták, mert az igazgató szerint a kép nem való múzeumba.","shortLead":"A művet gyorsan leszedték a falról, az alkotót pedig beszélgetésre hívták, mert az igazgató szerint a kép nem való...","id":"20190401_Nem_tetszett_a_Ludwig_igazgatojanak_hogy_titokban_egy_Orbanportre_kerult_a_muzeumba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ace03c-dc47-40bf-9ca5-c712b8be2431","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Nem_tetszett_a_Ludwig_igazgatojanak_hogy_titokban_egy_Orbanportre_kerult_a_muzeumba","timestamp":"2019. április. 01. 20:18","title":"Nem tetszett a Ludwig igazgatójának, hogy titokban egy Orbán-portré került a múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7195f011-0813-4b2b-9dd0-7cea3ef6eee1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szegedi rendezvény megzavarása miatt tesz feljelentést a Párbeszéd a Mi Hazánk Ifjai ellen. De feljelentést tesznek Toroczkaiék is, az aktivisták személyi szabadságának korlátozása miatt. Szerintük a normalitás kifejezést hallották többen karhajlításnak, amit náci buzdításként értelmeztek.","shortLead":"Egy szegedi rendezvény megzavarása miatt tesz feljelentést a Párbeszéd a Mi Hazánk Ifjai ellen. De feljelentést tesznek...","id":"20190401_A_Mi_Hazank_allitja_nem_naci_buzditasra_indultak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7195f011-0813-4b2b-9dd0-7cea3ef6eee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df3d969-657d-4853-be9b-84a8a86632b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_A_Mi_Hazank_allitja_nem_naci_buzditasra_indultak_be","timestamp":"2019. április. 01. 13:58","title":"A Mi Hazánk állítja, nem náci buzdításra indultak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőteljesen kritizálta Orbán Viktor politikáját az EB elnöke, akit nem az ellene folyó kampány zavar, hanem az idegengyűlölet és a túlzott nacionalizmus.","shortLead":"Erőteljesen kritizálta Orbán Viktor politikáját az EB elnöke, akit nem az ellene folyó kampány zavar, hanem...","id":"20190401_Juncker_az_Orbanfele_politika_haboruhoz_vezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95ab73f-233b-4d46-adee-c06f7dc247fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Juncker_az_Orbanfele_politika_haboruhoz_vezet","timestamp":"2019. április. 01. 10:24","title":"Juncker: Az Orbán-féle politika háborúhoz vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9983feda-4654-4c15-86a2-43186392bf17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül két Békés megyei élelmiszer-előállító üzemet is felfüggesztettek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei. Az ellenőrök élelmiszer-biztonsági és higiéniai jogsértéseket is feltártak.","shortLead":"Rövid időn belül két Békés megyei élelmiszer-előállító üzemet is felfüggesztettek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági...","id":"20190402_husuzem_elemiszer_eloallitas_nebih_ellenorzes_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9983feda-4654-4c15-86a2-43186392bf17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04853adc-2c9a-4f60-84cf-2a6b34456b58","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_husuzem_elemiszer_eloallitas_nebih_ellenorzes_birsag","timestamp":"2019. április. 02. 10:08","title":"Gyomorforgató állapotú húsüzemeket leplezett le a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8a4c1a-3b6c-45c2-9161-9f4ddcca7579","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 2500 évesnek becsült sírhely feltárásakor régészek épen megmaradt tojásokra bukkantak egy cserépkorsóban a Kína keleti partjainál fekvő Csiangszu tartományban – adta hírül a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Egy 2500 évesnek becsült sírhely feltárásakor régészek épen megmaradt tojásokra bukkantak egy cserépkorsóban a Kína...","id":"20190331_2500_eves_tojasok_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be8a4c1a-3b6c-45c2-9161-9f4ddcca7579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fafac7a-5940-4170-9cf1-500270ea54e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_2500_eves_tojasok_kina","timestamp":"2019. március. 31. 19:33","title":"2500 éves ép tojásokat találtak egy kínai sírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]