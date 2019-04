A Századvég beterelné az állam hatálya alá a Facebookot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszerszintű javaslatot készít a kórházak folyamatos eladósodásának megállítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Rendszerszintű javaslatot készít a kórházak folyamatos eladósodásának megállítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","id":"20190402_Koltsegvetesi_felugyeloket_kuldenek_az_eladosodott_korhazakba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a245683-02e6-4bc7-9581-a8fa6e3f3e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Koltsegvetesi_felugyeloket_kuldenek_az_eladosodott_korhazakba","timestamp":"2019. április. 02. 08:27","title":"Költségvetési felügyelőket küldenek az eladósodott kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.","id":"20190402_Milliardokat_ad_az_allam_egyhazi_ingatlanvasarlasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ffee75-aab6-45c0-88e4-a1e8c4f9f30d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Milliardokat_ad_az_allam_egyhazi_ingatlanvasarlasokra","timestamp":"2019. április. 02. 11:47","title":"Milliárdokat ad az állam egyházi ingatlanvásárlásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df4b1f0-4973-465a-9e9a-9ede0df62be4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán lép életbe Bruneiben a törvény, amely halálra kövezéssel bünteti a melegeket.","shortLead":"Szerdán lép életbe Bruneiben a törvény, amely halálra kövezéssel bünteti a melegeket.","id":"20190403_Egy_delkeletazsiai_orszag_ma_visszatert_a_kozepkorba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df4b1f0-4973-465a-9e9a-9ede0df62be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be3ff46-69ee-42d3-82ea-fb2579be1dd7","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Egy_delkeletazsiai_orszag_ma_visszatert_a_kozepkorba","timestamp":"2019. április. 03. 08:56","title":"Egy délkelet-ázsiai ország ma visszatért a középkorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A jelenlegi adatok szerint a Fidesz 11 és 14 mandátum között szerez valamennyit májusban. Öt éve 12 EP-hely jutott a kormánypártoknak. A 14 mandátum kétharmad lenne, a 21 helyből 11 azt jelentené, kisebbségben a Fidesz. A Republikon Intézet elemzését a hvg.hu mutatja be.","shortLead":"A jelenlegi adatok szerint a Fidesz 11 és 14 mandátum között szerez valamennyit májusban. Öt éve 12 EP-hely jutott...","id":"20190402_EPvalasztas_a_ketharmad_es_a_kisebbseg_kozott_lebeg_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceef87d5-3b42-47fc-a605-21a5b9bcb1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_EPvalasztas_a_ketharmad_es_a_kisebbseg_kozott_lebeg_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 02. 16:55","title":"EP-választás: a kétharmad és a kisebbség között lebeg a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálóbizottságot alakítana a Fidesz, hogy kiderüljön, ki a felelős a zuglói parkolómutyiért. Karácsony Gergely szerint a felelős maga a helyi Fidesz.","shortLead":"Vizsgálóbizottságot alakítana a Fidesz, hogy kiderüljön, ki a felelős a zuglói parkolómutyiért. Karácsony Gergely...","id":"20190403_Karacsony_valasza_vizsgalobizottsagra_a_Fidesztobbseg_hozta_a_dontest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fea9d0-0196-4a8b-9117-bdea472b6ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Karacsony_valasza_vizsgalobizottsagra_a_Fidesztobbseg_hozta_a_dontest","timestamp":"2019. április. 03. 19:35","title":"Karácsony válasza a vizsgálóbizottságra: a Fidesz-többség hozta a döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60452b7-7bbe-4cf1-af28-39dd9d65a10c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenkilencen megsérültek Los Angelesben, ahol káoszba fulladt a megemlékezés.","shortLead":"Tizenkilencen megsérültek Los Angelesben, ahol káoszba fulladt a megemlékezés.","id":"20190402_Keseles_es_tomegpanik_a_rapper_Nipsey_Hussle_virrasztasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60452b7-7bbe-4cf1-af28-39dd9d65a10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da728990-cf3b-46d9-8bcd-05ba39050160","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Keseles_es_tomegpanik_a_rapper_Nipsey_Hussle_virrasztasan","timestamp":"2019. április. 02. 08:56","title":"Késelés és tömegpánik a rapper Nipsey Hussle virrasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8903cb58-e7d1-4052-84ec-8029991d3e21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából nyolc hónapja pusztít a járvány – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn. ","shortLead":"A Kongói Demokratikus Köztársaságban nagyjából nyolc hónapja pusztít a járvány – közölte az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20190402_ebolajarvany_kongo_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8903cb58-e7d1-4052-84ec-8029991d3e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220015df-8436-4d32-9958-1f2760038140","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_ebolajarvany_kongo_who","timestamp":"2019. április. 02. 06:05","title":"Megdöbbentően gyorsan kezdett terjedni az ebola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek a közösségi oldalnak.","shortLead":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek...","id":"20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebed32-2aed-464b-b550-ce93ca015461","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","timestamp":"2019. április. 02. 17:33","title":"Mi lesz így az álhírekkel? Otthagyja a Facebookot a két legnagyobb tényfeltáró cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]