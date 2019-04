Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két esemény között megjelent egy cikk a New York Timeson arról, hogy alakult át az oldal független sajtótermékből kormányszócsővé.","shortLead":"A két esemény között megjelent egy cikk a New York Timeson arról, hogy alakult át az oldal független sajtótermékből...","id":"20190403_Penzt_nyert_a_Google_palyazatan_az_Origo_de_az_amerikai_ceg_kesobb_visszavonta_azt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264d38a-bfac-4134-bf83-9ffa423634c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Penzt_nyert_a_Google_palyazatan_az_Origo_de_az_amerikai_ceg_kesobb_visszavonta_azt","timestamp":"2019. április. 03. 18:51","title":"Pénzt nyert a Google pályázatán az Origo, de az amerikai cég később visszavonta a milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pálinkáért vívott szabadságharcban vérzik el a magyar pálinka. Az otthon főzött párlatok feketekereskedelme, az illegálisan üzemeltetett bérfőzdék elburjánzása teljesen kifekteti a legálisan működő, adófizető pálinkásokat. ","shortLead":"A pálinkáért vívott szabadságharcban vérzik el a magyar pálinka. Az otthon főzött párlatok feketekereskedelme...","id":"20190404_Kivegzi_a_kormany_a_palinkafozest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48300d5d-98ef-40d4-a553-8a4641c06cb9","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Kivegzi_a_kormany_a_palinkafozest","timestamp":"2019. április. 04. 13:46","title":"Az adómentességgel végzi ki a kormány a magyar pálinkafőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Személyi kölcsönből és lakáshitelből is többet vettek fel az év első két hónapjában.","shortLead":"Személyi kölcsönből és lakáshitelből is többet vettek fel az év első két hónapjában.","id":"20190404_Tiz_eve_adosodtak_el_utoljara_ugy_a_magyarok_mint_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a43af7-c202-4dbb-8f8b-a4ef6f10c9f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Tiz_eve_adosodtak_el_utoljara_ugy_a_magyarok_mint_most","timestamp":"2019. április. 04. 11:14","title":"Tíz éve adósodtak el utoljára úgy a magyarok, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül esett éppen erre a településre.","shortLead":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül...","id":"20190404_dania_brande_bestseller_torony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15ad5-babf-40e5-8d13-18570fb4503f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_dania_brande_bestseller_torony","timestamp":"2019. április. 04. 11:03","title":"320 méter magas, óriási felhőkarcolót húznak fel egy kis dán falu közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc609995-fe57-4fb6-b8c6-2cf40cde5624","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legtöbb porszívóját értékesítő Dyson előállt a tavaly kiadott – szokatlanul erősen szívó – háztartási gépének továbbfejlesztett változatával.","shortLead":"A világ egyik legtöbb porszívóját értékesítő Dyson előállt a tavaly kiadott – szokatlanul erősen szívó – háztartási...","id":"20190404_dyson_v11_porszivo_okosporszivo_intelligens_porszivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc609995-fe57-4fb6-b8c6-2cf40cde5624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2bb2f2-b7dd-4001-abe2-06ece1816050","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_dyson_v11_porszivo_okosporszivo_intelligens_porszivo","timestamp":"2019. április. 04. 12:03","title":"10 évig fejlesztették: izgalmas porszívóval állt elő a Dyson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","shortLead":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","id":"20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce11819-139e-41cb-b4ab-a182e3193711","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","timestamp":"2019. április. 04. 10:39","title":"Bocsánatot kért a Harry Potter-égető pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan legyen miből választaniuk. Ezzel viszont fel is adták a leckét nekik: bár a legerősebb verzió kétségkívül a Galaxy S10+, ár-érték arányban már nem biztos, hogy ez a helyzet.","shortLead":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan...","id":"20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9003b-c3cb-4ebb-b53c-f94d3f90608f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","timestamp":"2019. április. 04. 20:00","title":"Három csúcstelefonja is van most a Samsungnak, melyiket éri meg megvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE Sikerek eseménysorozat legutóbbi vendége Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró volt, kevés sorosozás, sok sztorizgatás volt. A felesége szerint 98 százalék, hogy Stumpf nem lesz megint alkotmánybíró.","shortLead":"Az ELTE Sikerek eseménysorozat legutóbbi vendége Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró volt, kevés sorosozás, sok...","id":"20190404_Stumpf_Istvan_Keri_Laszlorol_Szoktuk_egymast_anyazni_de_mindig_megiszunk_egy_Unicumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4511b511-7459-4793-94a2-bb31eccbece1","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Stumpf_Istvan_Keri_Laszlorol_Szoktuk_egymast_anyazni_de_mindig_megiszunk_egy_Unicumot","timestamp":"2019. április. 04. 13:39","title":"Stumpf István Kéri Lászlóról: Szoktuk egymást anyázni, de mindig megiszunk egy Unicumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]