Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Karbantartást végeznek, a pótlóbusz csak a Szent Imre térig közlekedik a Boráros tértől.","shortLead":"Karbantartást végeznek, a pótlóbusz csak a Szent Imre térig közlekedik a Boráros tértől.","id":"20190404_Nem_kozlekedik_a_csepeli_HEV_ket_hetvegen_at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292a1c7-84bd-47a5-b716-812c3131e5be","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190404_Nem_kozlekedik_a_csepeli_HEV_ket_hetvegen_at","timestamp":"2019. április. 04. 17:33","title":"Nem közlekedik a csepeli HÉV a két következő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két és fél hétig gyűjthetnek a pártok támogatókat.","shortLead":"Két és fél hétig gyűjthetnek a pártok támogatókat.","id":"20190406_EPvalasztas__Ma_kezdodik_az_alairasgyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905625c6-a8f9-4637-977a-3555fee76a01","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_EPvalasztas__Ma_kezdodik_az_alairasgyujtes","timestamp":"2019. április. 06. 07:37","title":"EP-választás - Ma kezdődik az aláírásgyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könyvet írtak Jane Hainingről, aki a budapesti Skót Misszió tagjaként segített többeknek kijutni az országból. ","shortLead":"Könyvet írtak Jane Hainingről, aki a budapesti Skót Misszió tagjaként segített többeknek kijutni az országból. ","id":"20190405_Konyvben_tartak_fel_hogyan_mentette_a_budapesti_zsidokat_a_skot_misszionarius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b1de99-4cca-4bda-9004-9251e993ddd4","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Konyvben_tartak_fel_hogyan_mentette_a_budapesti_zsidokat_a_skot_misszionarius","timestamp":"2019. április. 05. 13:29","title":"Könyvben tárták fel, hogyan mentette a budapesti zsidókat a skót misszionárius","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00436775-1627-447b-a602-a45e55570241","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírásgyűjtéssel egy időben elindult a plakátkampány is.","shortLead":"Az aláírásgyűjtéssel egy időben elindult a plakátkampány is.","id":"20190406_valasztas_plakat_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00436775-1627-447b-a602-a45e55570241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54a8561-2ac2-4e59-988a-ac03d84f813a","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_valasztas_plakat_fidesz","timestamp":"2019. április. 06. 16:53","title":"Se Soros, se Juncker, se Brüsszel: itt a Fidesz új választási plakátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok minden volt igaz, amit egy teherautósofőr egy baleset kapcsán bejelentett.","shortLead":"Nem sok minden volt igaz, amit egy teherautósofőr egy baleset kapcsán bejelentett.","id":"20190405_baleset_teherauto_kotelezo_bizotsitas_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a01a3c-3147-48c3-89f4-d4e24d919dee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_baleset_teherauto_kotelezo_bizotsitas_csalas","timestamp":"2019. április. 05. 15:22","title":"Az utasát írta be egy teherautós a baleset okozójaként, hogy megússza a bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi szakértőkkel és sztenderdek figyelembevételével világította át az MTA a kutatóintézeti hálózatát, és Európa egyik legkiválóbbjának ítélte. Ezt a akarja a kormány leválasztani róla, és jobban érvényesíteni működésében a saját szempontjait.\r

\r

","shortLead":"Nemzetközi szakértőkkel és sztenderdek figyelembevételével világította át az MTA a kutatóintézeti hálózatát, és Európa...","id":"20190405_Europa_egyik_legjobbja__felmerte_az_MTA_a_kutatointezeti_halozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7308f8-e0fd-4791-b587-aac59d648275","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Europa_egyik_legjobbja__felmerte_az_MTA_a_kutatointezeti_halozatat","timestamp":"2019. április. 05. 14:59","title":"\"Európa egyik legjobbja\" – felmérte az MTA a kutatóintézeti hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c03818-c187-46e8-a973-dd0b6b0390cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német tesztben háromféle méretben is tesztelték a különböző személyautó gumiabroncsokat. ","shortLead":"A német tesztben háromféle méretben is tesztelték a különböző személyautó gumiabroncsokat. ","id":"20190406_ime_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_michelin_goodyear_falken_hankook_continental_pirelli_vredestein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c03818-c187-46e8-a973-dd0b6b0390cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a9900-fb4f-4fc2-b71b-18de1f26d704","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_ime_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_michelin_goodyear_falken_hankook_continental_pirelli_vredestein","timestamp":"2019. április. 06. 06:41","title":"Íme a legfrissebb nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c985b74c-10b2-487b-9dfb-1744e1f21664","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rablás csupán színjáték volt, a szicíliai Citta Di Viagrande játékosa így \"búcsúzott\" a focitól. ","shortLead":"A rablás csupán színjáték volt, a szicíliai Citta Di Viagrande játékosa így \"búcsúzott\" a focitól. ","id":"20190405_Leszallt_egy_helikopter_aztan_elraboltak_az_eppen_meccset_jatszo_labdarugot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c985b74c-10b2-487b-9dfb-1744e1f21664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b341a93b-922e-401e-afa3-73029bbb9b6b","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Leszallt_egy_helikopter_aztan_elraboltak_az_eppen_meccset_jatszo_labdarugot","timestamp":"2019. április. 05. 14:00","title":"Leszállt egy helikopter, aztán elrabolták az éppen meccset játszó labdarúgót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]