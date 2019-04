Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Viszont már a négyessel is sokat lehetett nyerni. ","shortLead":"Viszont már a négyessel is sokat lehetett nyerni. ","id":"20190406_Otoslotto__megint_otos_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6a0cf8-f9a7-4c5f-8d9a-fa488b6add6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Otoslotto__megint_otos_nelkul","timestamp":"2019. április. 06. 20:05","title":"Ötöslottó - megint ötös nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csupán 7 napra lehetett elhalasztani a Windows 10 frissítésének telepítését, ezt most 35 napra tolja ki a Microsoft.","shortLead":"Eddig csupán 7 napra lehetett elhalasztani a Windows 10 frissítésének telepítését, ezt most 35 napra tolja ki...","id":"20190408_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3ee0cb-fcad-41ec-bd81-b2d301a495d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","timestamp":"2019. április. 08. 13:03","title":"5x7 napnyi jó hírünk van, ha Windows 10-essel megy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061e888f-331b-42f3-8d13-7566c125cd35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talajgyakorlatnál ritka az ilyen, annál felkavaróbb a rosszul sikerült ugrás.\r

