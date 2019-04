Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak egy kereskedelmi médiaszolgáltató, az RTL jelentkezett a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy a szombaton indult választási kampányban politikai reklámot kíván közzétenni - közölte a Nemzeti Választási Iroda.","shortLead":"Csak egy kereskedelmi médiaszolgáltató, az RTL jelentkezett a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy a szombaton indult...","id":"20190406_A_kereskedelmi_csatornak_kozul_csak_az_RTL_tenne_kozze_politikai_reklamokat_az_EPkampanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4939190a-f378-4430-9f5d-f8d82cda50d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_A_kereskedelmi_csatornak_kozul_csak_az_RTL_tenne_kozze_politikai_reklamokat_az_EPkampanyban","timestamp":"2019. április. 06. 16:58","title":"A kereskedelmi csatornák közül csak az RTL tenne közzé politikai reklámokat az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b1c180-41c4-49f7-afb0-8495b4dc8f2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az utca emberét kérdezték - véletlenül ott, ahol a képviselők járnak az utcán.","shortLead":"Az utca emberét kérdezték - véletlenül ott, ahol a képviselők járnak az utcán.","id":"20190406_A_szieszta_a_ketfarkuak_programja_Europanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b1c180-41c4-49f7-afb0-8495b4dc8f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb45559-8ee7-4d5c-9bb8-217d38be931a","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_A_szieszta_a_ketfarkuak_programja_Europanak","timestamp":"2019. április. 06. 15:52","title":"A szieszta a kétfarkúak programja Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190408_Kicsit_kicsi_kicsit_savanyu_de_a_mienk_ket_emberbol_allo_migranskaravant_leplezett_le_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdcf632a-5850-4f7d-8b46-dafdfd8da626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d4968-fb35-4cea-abef-d93d33529ab9","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kicsit_kicsi_kicsit_savanyu_de_a_mienk_ket_emberbol_allo_migranskaravant_leplezett_le_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 08. 10:08","title":"Kicsit kicsi, kicsit savanyú, de a miénk: két emberből álló migránskaravánt leplezett le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kedvező változások lépnek életbe a vasúti menetrendben vasárnaptól – közölte a MÁV-Start. A legjobban azok örülhetnek, akik a Balatonhoz készülnek.","shortLead":"Kedvező változások lépnek életbe a vasúti menetrendben vasárnaptól – közölte a MÁV-Start. A legjobban azok örülhetnek...","id":"20190406_mav_start_vasut_menetrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7086c5c-9f9a-4328-bee8-57aeded24cfe","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190406_mav_start_vasut_menetrend","timestamp":"2019. április. 06. 15:59","title":"Változik vasárnap a vonatmenetrend, örülhet, aki a Balatonra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A németeknél is elszálltak az árak.","shortLead":"A németeknél is elszálltak az árak.","id":"20190406_Tobb_ezren_tuntettek_mert_eleguk_van_a_magas_alberletarakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ca109f-94f9-40ba-a746-eecf953899a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Tobb_ezren_tuntettek_mert_eleguk_van_a_magas_alberletarakbol","timestamp":"2019. április. 06. 17:20","title":"Több ezren tüntettek, mert elegük van a magas albérletárakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb5315-7458-44ac-b6c5-4fb3170a07ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, miért, de felszállás után aktiválódott egy Rafale B típusú vadászgép katapultja az egyik \"sétarepülés\" során.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért, de felszállás után aktiválódott egy Rafale B típusú vadászgép katapultja az egyik...","id":"20190408_vadaszrepulogep_katapult_rafale_b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb5315-7458-44ac-b6c5-4fb3170a07ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb433e5-9e35-4fe2-ba40-43edea66de85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_vadaszrepulogep_katapult_rafale_b","timestamp":"2019. április. 08. 08:03","title":"Vadászgépből lőtte ki a katapult a 64 éves férfit, aki utasként ment volna egy kört a géppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökken az Északi-sarkvidék jégutánpótlása és emiatt az oda eljutó tápanyagok mennyisége is.","shortLead":"Csökken az Északi-sarkvidék jégutánpótlása és emiatt az oda eljutó tápanyagok mennyisége is.","id":"20190406_eszaki_sarkvidek_jegutanpotlas_klimavaltozas_awi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c81b74-09af-4fef-b031-57191df7b327","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_eszaki_sarkvidek_jegutanpotlas_klimavaltozas_awi","timestamp":"2019. április. 06. 17:03","title":"A globális felmelegedés miatt mire odaérne a jég az Északi-sarkvidékre, már elolvad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]