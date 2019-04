Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe az általa vezetett Centrumpárt mellett bekerült a konzervatív Haza Párt, valamint a szélsőjobboldali EKRE is. Ratas korábban azt ígérte, nem hajlandó összefogni az EKRE-vel.","shortLead":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe...","id":"20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862dc58b-1f8e-4331-82b5-c01f1a41fe85","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","timestamp":"2019. április. 06. 17:26","title":"A szélsőjobb is bekerülhet az észt kormánykoalícióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"Karácsony Gergely","category":"velemeny","description":"Budapest kiharcolhatja a szabadságot, még Orbán ellenében is.","shortLead":"Budapest kiharcolhatja a szabadságot, még Orbán ellenében is.","id":"20190406_Karacsony_Gergely_A_valtozas_a_nagyvarosokban_kezdodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b39a3fb-9af6-413b-98f6-b8503c47d672","keywords":null,"link":"/velemeny/20190406_Karacsony_Gergely_A_valtozas_a_nagyvarosokban_kezdodik","timestamp":"2019. április. 06. 10:30","title":"Karácsony Gergely: A változás a nagyvárosokban kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának szombati rangadóján, s ezzel az élre állt a tabellán.","shortLead":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német...","id":"20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2fb350-1b05-42a8-9e7b-1c4910bf5edc","keywords":null,"link":"/sport/20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","timestamp":"2019. április. 06. 20:46","title":"Kiütéses Bayern győzelem, a bajorok a tabella élen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c03818-c187-46e8-a973-dd0b6b0390cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német tesztben háromféle méretben is tesztelték a különböző személyautó gumiabroncsokat. ","shortLead":"A német tesztben háromféle méretben is tesztelték a különböző személyautó gumiabroncsokat. ","id":"20190406_ime_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_michelin_goodyear_falken_hankook_continental_pirelli_vredestein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c03818-c187-46e8-a973-dd0b6b0390cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a9900-fb4f-4fc2-b71b-18de1f26d704","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_ime_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_michelin_goodyear_falken_hankook_continental_pirelli_vredestein","timestamp":"2019. április. 06. 06:41","title":"Íme a legfrissebb nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak egy kereskedelmi médiaszolgáltató, az RTL jelentkezett a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy a szombaton indult választási kampányban politikai reklámot kíván közzétenni - közölte a Nemzeti Választási Iroda.","shortLead":"Csak egy kereskedelmi médiaszolgáltató, az RTL jelentkezett a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy a szombaton indult...","id":"20190406_A_kereskedelmi_csatornak_kozul_csak_az_RTL_tenne_kozze_politikai_reklamokat_az_EPkampanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4939190a-f378-4430-9f5d-f8d82cda50d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_A_kereskedelmi_csatornak_kozul_csak_az_RTL_tenne_kozze_politikai_reklamokat_az_EPkampanyban","timestamp":"2019. április. 06. 16:58","title":"A kereskedelmi csatornák közül csak az RTL tenne közzé politikai reklámokat az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a162a-9e05-4864-925c-049045c294d3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Minden, amit a háromhengeres motorokról nem mersz megkérdezni, de nem is tudod, hogy meg kellene. Ritkaságszámba menő technikai workshopon jártunk a Fordnál.","shortLead":"Minden, amit a háromhengeres motorokról nem mersz megkérdezni, de nem is tudod, hogy meg kellene. Ritkaságszámba menő...","id":"20190406_ford_workshop_haromhengeres_motor_ecoboost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079a162a-9e05-4864-925c-049045c294d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d6c186-d32c-4f8c-a896-6ae04d79d1e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_ford_workshop_haromhengeres_motor_ecoboost","timestamp":"2019. április. 06. 10:30","title":"Az autók világában a három henger az új négy. De kinek jó ez? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elsőként a Manchester City jutott be a döntőbe az angol labdarúgó FA Kupában, miután a szombati elődöntőben 1-0-ra legyőzte a Brightont a londoni Wembley Stadionban.","shortLead":"Elsőként a Manchester City jutott be a döntőbe az angol labdarúgó FA Kupában, miután a szombati elődöntőben 1-0-ra...","id":"20190406_A_Manchester_City_az_elso_FAkupa_dontos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ecdbc7-12de-4ac7-b3d0-6967356e4b4b","keywords":null,"link":"/sport/20190406_A_Manchester_City_az_elso_FAkupa_dontos","timestamp":"2019. április. 06. 20:51","title":"A Manchester City az első FA-kupa döntős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lesz nagy meglepetés.","shortLead":"Nem lesz nagy meglepetés.","id":"20190406_Vasarnap_bajnokot_avathat_az_olasz_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79af32f2-4a13-4b0b-8670-345b8b12f542","keywords":null,"link":"/sport/20190406_Vasarnap_bajnokot_avathat_az_olasz_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 06. 20:21","title":"Vasárnap bajnokot avathat az olasz bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]