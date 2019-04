Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A területet egy építkezésen talált világháborús bombák hatástalanítása miatt reggel 8 órától elkezdték kiüríteni, annak befejeztével a környező utcákat teljesen lezárták, a BAH-csomóponton és a Hegyalja úton nem lehet áthaladni, változott a BKK-járatok útvonala is.","shortLead":"A területet egy építkezésen talált világháborús bombák hatástalanítása miatt reggel 8 órától elkezdték kiüríteni, annak...","id":"20190409_Bahcsomopont_bomba_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50956c92-f1a1-4d83-8307-1c31db26fd20","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Bahcsomopont_bomba_lezaras","timestamp":"2019. április. 10. 07:15","title":"Világvége hangulat a BAH-csomópontnál - fotók és videók a nagy lezárásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb eset igazolja, hogy az elektronikai eszközöket jobb biztonságos helyre rakni, ha kicsi gyerek van a közelben.","shortLead":"Újabb eset igazolja, hogy az elektronikai eszközöket jobb biztonságos helyre rakni, ha kicsi gyerek van a közelben.","id":"20190410_apple_ipad_zarolas_feloldas_visszaallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce54303e-e1c1-4a63-b560-8f46c554cd85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_apple_ipad_zarolas_feloldas_visszaallitas","timestamp":"2019. április. 10. 12:03","title":"48 és fél évre zárolta egy brit apa iPadjét a saját gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember súlyosan megsérült, teljesen lezárták a Váci utat. ","shortLead":"Két ember súlyosan megsérült, teljesen lezárták a Váci utat. ","id":"20190409_Hat_auto_utkozott_lezartak_a_Vaci_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c886769-58d4-4178-8ef5-3d9dcb6584a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Hat_auto_utkozott_lezartak_a_Vaci_utat","timestamp":"2019. április. 09. 20:52","title":"Hat autó ütközött, lezárták a Váci utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772d212e-2f0f-4b71-8723-1a4fe80f6265","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két év alatt másfél milliárd forint be nem fizetett adót találtak az autókereskedőknél és az alkatrészek forgalmazóinál, idén kiemelt ellenőrzési célpont lesz az autósszakma.","shortLead":"Két év alatt másfél milliárd forint be nem fizetett adót találtak az autókereskedőknél és az alkatrészek...","id":"20190410_Autokereskedoknel_razziazik_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772d212e-2f0f-4b71-8723-1a4fe80f6265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9843ac2-64b7-4ee6-96b9-aa92a983c522","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Autokereskedoknel_razziazik_a_NAV","timestamp":"2019. április. 10. 06:06","title":"Autókereskedőknél razziázik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Törökbálintnál.","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Törökbálintnál.","id":"20190410_Autoval_karambolozott_egy_busz_az_M7es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6607d95d-c957-4588-9cd2-97783d6a7d59","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Autoval_karambolozott_egy_busz_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. április. 10. 11:06","title":"Autóval karambolozott egy busz az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e840acd-d90b-42a6-bdba-7cb23525bf5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin Atlantic bemutatta hosszú ideje várt Airbus A350-1000-es gépének fedélzetét. A berendezések több mint kényelmes utazást biztosítanak. ","shortLead":"A Virgin Atlantic bemutatta hosszú ideje várt Airbus A350-1000-es gépének fedélzetét. A berendezések több mint...","id":"20190409_virgin_atlantic_airbus_a350_1000_repulogep_feldezete_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e840acd-d90b-42a6-bdba-7cb23525bf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25adb0b-2877-4df0-adcd-6f0aca44ad72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_virgin_atlantic_airbus_a350_1000_repulogep_feldezete_legitarsasag","timestamp":"2019. április. 09. 18:03","title":"Nézze meg ezt a gépet, és többé nem akar másikkal repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új választást követel.","shortLead":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új...","id":"20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcc338-9109-419f-b9db-4c290f0f801c","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","timestamp":"2019. április. 09. 13:25","title":"Nem lehetett újraszámlálás Isztambulban, új választást kezdeményez Erdogan pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GDP 1 százalékának megfelelő összeg múlhat azon, mennyire gyorsan és hatékonyan sikerül integrálni a bevándorlókat.","shortLead":"A GDP 1 százalékának megfelelő összeg múlhat azon, mennyire gyorsan és hatékonyan sikerül integrálni a bevándorlókat.","id":"20190410_Ott_utasitjak_el_legjobban_a_migraciot_ahol_alig_latnak_kulfoldieket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5416d2ed-0dba-4b45-ac1c-5487e7665c2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Ott_utasitjak_el_legjobban_a_migraciot_ahol_alig_latnak_kulfoldieket","timestamp":"2019. április. 10. 12:31","title":"Ott utasítják el legjobban a migrációt, ahol alig látnak külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]