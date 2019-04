Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tajvani nő csak annyit vett észre, hogy erősen begyulladt az egyik szeme. A kórházban állapították meg, hogy méhek táplálkoznak a könnycsatornájából. ","shortLead":"Egy tajvani nő csak annyit vett észre, hogy erősen begyulladt az egyik szeme. A kórházban állapították meg, hogy méhek...","id":"20190410_Ez_nem_egy_szurrealis_remalom_tenyleg_mehek_koltoztek_egy_no_szemebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049b94ef-a58d-48f0-ba40-b19c242e883a","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Ez_nem_egy_szurrealis_remalom_tenyleg_mehek_koltoztek_egy_no_szemebe","timestamp":"2019. április. 10. 10:32","title":"Ez nem egy szürreális rémálom, tényleg méhek költöztek egy nő szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Világszerte jó üzleti éve volt a Tescónak, a közép-európai hálózat különösen sikeres volt.","shortLead":"Világszerte jó üzleti éve volt a Tescónak, a közép-európai hálózat különösen sikeres volt.","id":"20190410_Oriasit_nott_a_Tesco_nyeresege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd662c4-ca95-48ec-bd14-25f4893cda8c","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Oriasit_nott_a_Tesco_nyeresege","timestamp":"2019. április. 10. 10:46","title":"Óriásit nőtt a Tesco nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette be a belügyminiszter, mert sok terv nem jutott el a megcélzott társadalmi rétegekhez - azaz a kormány is belátta, hogy vannak problémák a hatékonysággal.\r

A polcként is használható termék még idén megérkezik Magyarországra, ahogy a cég különleges lámpája is.","shortLead":"Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is...","id":"20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb580ce5-b994-4846-b4a0-a4fd16097c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","timestamp":"2019. április. 10. 13:33","title":"Magyarországon is kaphatók lesznek az IKEA hangos bútorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mesterséges intelligenciája mostantól figyelni fog arra, hogy egy elhunyt felhasználóval szemben senki se lehessen kegyeletsértő.","shortLead":"A Facebook mesterséges intelligenciája mostantól figyelni fog arra, hogy egy elhunyt felhasználóval szemben senki se...","id":"20190410_facebook_kegyeletsertes_elhunyt_szemely_emlekoldal_a_facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a72ef-bd33-408f-9f0e-6944a771bb2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_facebook_kegyeletsertes_elhunyt_szemely_emlekoldal_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 10. 18:33","title":"Régóta várt funkció kerül a Facebookba, megelőznék a kegyeletsértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e változást a lakosság kötvényekkel szembeni hozzáállásában? ","shortLead":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e...","id":"20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0111200a-94b2-44a5-93e2-109f012d072a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","timestamp":"2019. április. 09. 11:09","title":"Halkan pukkan vagy nagyot durran Matolcsyék új csodafegyvere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]