Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","shortLead":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","id":"20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea02b54-ba8e-4064-a2c0-e87efb77a776","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","timestamp":"2019. április. 08. 19:50","title":"Salvini reméli, hogy a Fidesz is csatlakozik az új pártszövetségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott peches góllal, szétlövésben kapott ki a budapesti divízió I/A-s női jégkorong-világbajnokságon.\r

","shortLead":"A magyar válogatott peches góllal, szétlövésben kapott ki a budapesti divízió I/A-s női jégkorong-világbajnokságon.\r

","id":"20190408_noi_jegkorong_vilagbajnoksag_vereseg_szetloves_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926d5e54-5249-414f-88fb-e39f92ac21a5","keywords":null,"link":"/sport/20190408_noi_jegkorong_vilagbajnoksag_vereseg_szetloves_szlovakia","timestamp":"2019. április. 08. 20:51","title":"Drámai vereség Szlovákiától a női hoki vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mezőkövesd melletti baleset miatt a forgalom lelassult, dugó egyelőre nincs.","shortLead":"A Mezőkövesd melletti baleset miatt a forgalom lelassult, dugó egyelőre nincs.","id":"20190409_Auto_es_kamion_utkozott_az_M3ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac47479-c747-4cf1-b7be-b88f130111ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Auto_es_kamion_utkozott_az_M3ason","timestamp":"2019. április. 09. 06:44","title":"Autó és kamion ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874aef7d-6d2a-4167-8122-e215f7bbfeab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Szobrot állítanak Kocsis Sándornak, az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának Budapesten idén – jelentette be a fővárosi közgyűlés döntését Tarlós István.","shortLead":"Szobrot állítanak Kocsis Sándornak, az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának Budapesten...","id":"20190409_kocsis_sandor_foci_aranycsapat_szobor_tarlos_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=874aef7d-6d2a-4167-8122-e215f7bbfeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edacabeb-06c6-440e-8728-8bc597d2d857","keywords":null,"link":"/sport/20190409_kocsis_sandor_foci_aranycsapat_szobor_tarlos_istvan","timestamp":"2019. április. 09. 09:15","title":"Kocsis Sándor szobrot kap Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem félnek a budaörsi pedagógusok attól, hogy aláírták az Orbán Viktornak szóló nyílt levelüket, amelyben a miniszterelnököt az ígéretének megszegésére figyelmeztették. Mint mondják, nincs hova hátrálniuk, viszont a gyerekeknek példát kell mutatniuk.\r

\r

","shortLead":"Nem félnek a budaörsi pedagógusok attól, hogy aláírták az Orbán Viktornak szóló nyílt levelüket, amelyben...","id":"20190410_Ha_a_gyerekek_latjak_hogy_mindezt_turom_hogy_alljak_elejuk__lesze_ujabb_tanarlazadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9843ec11-a1f6-43ac-91ec-f5554031bf42","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Ha_a_gyerekek_latjak_hogy_mindezt_turom_hogy_alljak_elejuk__lesze_ujabb_tanarlazadas","timestamp":"2019. április. 10. 06:30","title":"„Ha a gyerekek látják, hogy mindezt tűröm, hogy álljak eléjük?” – lesz-e újabb tanárlázadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is használható termék még idén megérkezik Magyarországra, ahogy a cég különleges lámpája is.","shortLead":"Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is...","id":"20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb580ce5-b994-4846-b4a0-a4fd16097c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","timestamp":"2019. április. 10. 13:33","title":"Magyarországon is kaphatók lesznek az IKEA hangos bútorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Külföldi kamionsofőröket bírságolt meg, mert túl gyorsan hajtottak, de a pénzt eltette. ","shortLead":"Külföldi kamionsofőröket bírságolt meg, mert túl gyorsan hajtottak, de a pénzt eltette. ","id":"20190409_Zsebre_birsagolt_a_rendor_tobb_evre_leultetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4529db92-22f6-4f93-a5ef-23d02ff88647","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Zsebre_birsagolt_a_rendor_tobb_evre_leultetik","timestamp":"2019. április. 09. 19:31","title":"Zsebre bírságolt a rendőr, több évre leültetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","shortLead":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","id":"20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd206e-9cfe-489f-998b-1df2c34c6089","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","timestamp":"2019. április. 09. 08:54","title":"Fontos szerep várhat Mészáros Lőrinc lányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]