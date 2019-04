Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1711532-cb7e-4caa-ba7d-eadac69cd937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kontraszelekció miatt nem jó irányban mennek a dolgok az atlétikai edzők társadalmában, mondja az ezüstérmes olimpikon, aki már 40 éves, de fontolgatja, hogy akár 2023-ban is elindulhat a budapesti vb-n.\r

\r

","shortLead":"A kontraszelekció miatt nem jó irányban mennek a dolgok az atlétikai edzők társadalmában, mondja az ezüstérmes...","id":"20190410_Kovago_Zoltan_diszkoszveto_az_edzokrol_A_leghulyebbek_maradtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1711532-cb7e-4caa-ba7d-eadac69cd937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fca95c-92e6-4fe4-a7c1-313ffacf64c6","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Kovago_Zoltan_diszkoszveto_az_edzokrol_A_leghulyebbek_maradtak","timestamp":"2019. április. 10. 20:53","title":"Kővágó Zoltán diszkoszvető az edzőkről: A leghülyébbek maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd7223d-81b4-45c9-af94-a0e5d4c3026a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összesen 130 milliót fog költeni bérekre, juttatásokra a történelmi filmalkotásokkal foglalkozó szervezet.\r

\r

","shortLead":"Összesen 130 milliót fog költeni bérekre, juttatásokra a történelmi filmalkotásokkal foglalkozó szervezet.\r

\r

","id":"20190410_Itt_a_torveny_a_7_milliardos_Televizios_Film_Mecenaturarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fd7223d-81b4-45c9-af94-a0e5d4c3026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca0512e-68d3-4883-bc43-5f0507027947","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Itt_a_torveny_a_7_milliardos_Televizios_Film_Mecenaturarol","timestamp":"2019. április. 10. 21:58","title":"Itt a törvény a 7 milliárdos Televíziós Film Mecenatúráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e62505e-2d3d-4270-958a-ba1ad80885ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy légzési panaszoktól szenvedő túlsúlyos beteg leszállítása körül keletkezhettek volna gondok a lépcsőházi növények miatt.\r

\r

","shortLead":"Egy légzési panaszoktól szenvedő túlsúlyos beteg leszállítása körül keletkezhettek volna gondok a lépcsőházi növények...","id":"20190410_A_lepcsohazi_viragok_veszelyeire_hivja_fel_a_figyelmet_a_Mentoszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e62505e-2d3d-4270-958a-ba1ad80885ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf0db7c-168d-4556-abee-f21a8e5f12d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_A_lepcsohazi_viragok_veszelyeire_hivja_fel_a_figyelmet_a_Mentoszolgalat","timestamp":"2019. április. 10. 19:27","title":"A lépcsőházi virágok veszélyeire hívja fel a figyelmet a Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ebc3a1-dc47-4d91-a97a-3ff9954b0cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Posztapokaliptikus tájkép fogadja az embert most a Budaörsi úton a világháborús bombák miatt. ","shortLead":"Posztapokaliptikus tájkép fogadja az embert most a Budaörsi úton a világháborús bombák miatt. ","id":"20190410_Na_igy_meg_biztosan_nem_latta_a_Budaorsi_utat__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ebc3a1-dc47-4d91-a97a-3ff9954b0cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf9a29-fc3a-4a30-9377-fe1819749ae4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Na_igy_meg_biztosan_nem_latta_a_Budaorsi_utat__fotok","timestamp":"2019. április. 10. 11:27","title":"Na, így még biztosan nem látta a Budaörsi utat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem öt órája tart a Brexit újabb időpontjáról döntő (?) EU-csúcs, egy unatkozó Twitter-felhasználó és egy brit lap pedig egy képben összegezte a nap történéseit.","shortLead":"Majdnem öt órája tart a Brexit újabb időpontjáról döntő (?) EU-csúcs, egy unatkozó Twitter-felhasználó és egy brit lap...","id":"20190410_Itt_a_nap_kepe_a_Brexitcsucsrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5de01b-6acc-4ce9-a8f3-c1ca3bf81944","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Itt_a_nap_kepe_a_Brexitcsucsrol","timestamp":"2019. április. 10. 23:09","title":"Itt a nap képe a Brexit-csúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerdán délután hivatalosan is bemutatták a történelem egyik legfontosabb fotóját, amit egy fekete lyukról készítettek.","shortLead":"A kutatók szerdán délután hivatalosan is bemutatták a történelem egyik legfontosabb fotóját, amit egy fekete lyukról...","id":"20190410_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_esemenyhorizont_teleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16a80c4-aebd-47a3-a2c6-d9739dbba107","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_esemenyhorizont_teleszkop","timestamp":"2019. április. 10. 15:09","title":"Itt a világ legelső fotója egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3471f08-bc95-4460-a588-6ce840881393","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszaküldte Andrej Kiska a parlamentnek az állami jelképekről szóló törvényt.","shortLead":"Visszaküldte Andrej Kiska a parlamentnek az állami jelképekről szóló törvényt.","id":"20190411_Megvetozta_a_szlovak_elnok_a_himnuszeneklest_tilto_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3471f08-bc95-4460-a588-6ce840881393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ee64cb-9c2f-4034-8810-04ea044f5e30","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Megvetozta_a_szlovak_elnok_a_himnuszeneklest_tilto_torvenyt","timestamp":"2019. április. 11. 16:10","title":"Megvétózta a szlovák elnök a himnuszéneklést tiltó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A húsipari szövetség elnöke magyarázta, miért lehet drágább a sertéshús.","shortLead":"A húsipari szövetség elnöke magyarázta, miért lehet drágább a sertéshús.","id":"20190410_Nagy_aremelesre_keszulnek_a_husiparosok_a_vasarlok_megerteset_kerik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed450f1e-3c0b-40cd-bcf6-83fdabfefe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e955e85-ccab-42d2-a7b1-b1462476338d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Nagy_aremelesre_keszulnek_a_husiparosok_a_vasarlok_megerteset_kerik","timestamp":"2019. április. 10. 05:55","title":"Nagy áremelésre készülnek a húsiparosok, a vásárlók megértését kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]