Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8c5e79f-ea81-4fed-89b9-7edcae2ec6de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ígérte meg. Mert szerintük nagyon fontos, hogy mindenkinek elmondják: a Fidesz a határok megvédésére törekszik.","shortLead":"Ezt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ígérte meg. Mert szerintük nagyon fontos, hogy mindenkinek elmondják...","id":"20190410_Miskolcon_szemelyesen_is_felkeresi_a_lakokat_a_helyi_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c5e79f-ea81-4fed-89b9-7edcae2ec6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174feaa8-4432-407d-91c8-8946bfafae6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Miskolcon_szemelyesen_is_felkeresi_a_lakokat_a_helyi_Fidesz","timestamp":"2019. április. 10. 21:01","title":"Miskolcon személyesen is felkeresi a lakókat a helyi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt megtudhatja, mit (nem) kellett volna elhinnie az elmúlt hetekben.","shortLead":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt...","id":"20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08219cff-2428-4746-b86b-c7b2e86ebabe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","timestamp":"2019. április. 10. 09:33","title":"Ön is továbbküldte \"a Facebook üzenetét\"? Nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0454f51a-ad3a-48f1-b9de-11995cb2ce95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lefogyni, jól kinézni, fitten, egészségesen élni, a sportban sikereket elérni mindenki szeretne. De nem mindenkinek sikerül, még akkor sem, ha mindent megpróbál. A kudarc oka a génekben lapulhat, és a sikeré is.","shortLead":"Lefogyni, jól kinézni, fitten, egészségesen élni, a sportban sikereket elérni mindenki szeretne. De nem mindenkinek...","id":"20190411_Mindenki_DNSeben_ott_van_mitol_tud_lefogyni__mar_nalunk_is_elerheto_az_eletmodgenetika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0454f51a-ad3a-48f1-b9de-11995cb2ce95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f78addb-fd0e-419a-bef7-79e11edf14a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Mindenki_DNSeben_ott_van_mitol_tud_lefogyni__mar_nalunk_is_elerheto_az_eletmodgenetika","timestamp":"2019. április. 11. 11:25","title":"„Mindenki DNS-ében ott van, mitől tud lefogyni” – már nálunk is elérhető az életmódgenetika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","id":"20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafa843-a7c9-4daa-a755-ccc5775d873f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","timestamp":"2019. április. 10. 18:03","title":"A gyűlöletbeszédről tartott meghallgatást közvetítettk a YouTube-on, rögtön jöttek a gyűlölködő kommentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyészség négy embert vádol több millió eurós vesztegetéssel és fiktív szerződések megkötésével.","shortLead":"Az ügyészség négy embert vádol több millió eurós vesztegetéssel és fiktív szerződések megkötésével.","id":"20190410_Negy_ember_ellen_emeltek_vadat_az_Alstomugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42385634-f713-4f80-b34f-1fdc96d1be58","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Negy_ember_ellen_emeltek_vadat_az_Alstomugyben","timestamp":"2019. április. 10. 09:10","title":"Négy ember ellen emeltek vádat az Alstom-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyára ugyanaz történt, mint a Fidesszel a néppártban: a Tv2 hírműsora, a Tények önként felfüggesztette tagságát a közösségi oldalon, leállt a hírszolgáltatásuk, méghozzá a nemzeti ünnepen.","shortLead":"Bizonyára ugyanaz történt, mint a Fidesszel a néppártban: a Tv2 hírműsora, a Tények önként felfüggesztette tagságát...","id":"20190410_Mi_van_nincs_mit_hazudni___a_lefagyott_Tenyeket_ekezik_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722634a9-3cc9-4c01-9030-eb3fba5d0f85","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Mi_van_nincs_mit_hazudni___a_lefagyott_Tenyeket_ekezik_a_Facebookon","timestamp":"2019. április. 10. 11:43","title":"„Mi van, nincs mit hazudni? ” – a bedöglött Tényeket ekézik a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot a közigazgatásban. Ennek egyik oka lehetett, hogy 2500 ember mondott fel márciusban – főként a hirtelen jött, kecsegtető végkielégítés miatt –, van, aki emiatt a rendszer összeomlásától tart. A felmondási idő még nem járt le, így a hatás még nem látszik, de a Miniszterelnökség a jövő miatt sem aggódik. ","shortLead":"Több forrásból úgy értesültünk, a kormány egy rendelettel márciustól feloldotta a tavaly elrendelt létszámstopot...","id":"20190410_kozigazgatas_letszamstop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86ac57a-7d88-4911-94d6-b1ad186fd7ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_kozigazgatas_letszamstop","timestamp":"2019. április. 10. 11:10","title":"Megszűnt a létszámstop a kormányzatban, így is létszámgondok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a92e993-b1e5-4b4a-a685-fa9590b3587e","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"A nemrég véget ért felújítás során feltárultak a Kiscelli Múzeum pincéi, az egykori atombunker kiállítótérré változott. ","shortLead":"A nemrég véget ért felújítás során feltárultak a Kiscelli Múzeum pincéi, az egykori atombunker kiállítótérré változott. ","id":"201915__kiscelli_muzeum__zichy_csalad__megszegett_igeretek__szellemidezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a92e993-b1e5-4b4a-a685-fa9590b3587e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6490eec1-b1d2-4bbc-a858-b42084ff704e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.15/201915__kiscelli_muzeum__zichy_csalad__megszegett_igeretek__szellemidezes","timestamp":"2019. április. 10. 00:00","title":"Szellemidézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]