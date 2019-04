Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"","category":"enesacegem","description":"A NAV munkatársai több vidéki és budapesti bevásárlóközpontban segítenek.","shortLead":"A NAV munkatársai több vidéki és budapesti bevásárlóközpontban segítenek.","id":"20190411_Iden_eloszor_plazakban_is_le_lehet_adni_az_adobevallast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af7d948-0094-41ce-b62e-1589af676c26","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Iden_eloszor_plazakban_is_le_lehet_adni_az_adobevallast","timestamp":"2019. április. 11. 08:38","title":"Idén először plázákban is le lehet adni az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb három időpontot kell megjegyezniük, egyelőre szerda estig.","shortLead":"Újabb három időpontot kell megjegyezniük, egyelőre szerda estig.","id":"20190409_Ujabb_Brexitdatumokat_dobott_be_az_EU_mar_2020_tavaszanal_tartunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0787f071-4dce-41c5-af60-540b453e8311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Ujabb_Brexitdatumokat_dobott_be_az_EU_mar_2020_tavaszanal_tartunk","timestamp":"2019. április. 09. 23:46","title":"Újabb Brexit-dátumokat dobott be az EU, már 2020 tavaszánál tartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének visszavágóját, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Manchester Cityt. A másik keddi mérkőzésen a Liverpool 2-0-ra verte a vendég FC Portót.","shortLead":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének...","id":"20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3fcaf6-1642-48a0-ba27-a247cb0a7433","keywords":null,"link":"/sport/20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","timestamp":"2019. április. 10. 05:13","title":"BL: Nagyot lépett a Liverpool az elődöntő felé, előnyben a Tottenham is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavaly nyáron Közép-Európában 2,5 Celsius-fokkal magasabb volt a hőmérséklet az átlagnál. ","shortLead":"Tavaly nyáron Közép-Európában 2,5 Celsius-fokkal magasabb volt a hőmérséklet az átlagnál. ","id":"20190409_Soha_olyan_meleg_nyar_nem_volt_meg_mint_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beed56b4-2b6b-4f65-a58d-3592c3ffb79d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_Soha_olyan_meleg_nyar_nem_volt_meg_mint_tavaly","timestamp":"2019. április. 09. 21:33","title":"Soha olyan meleg nyár nem volt még, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Külföldi kamionsofőröket bírságolt meg, mert túl gyorsan hajtottak, de a pénzt eltette. ","shortLead":"Külföldi kamionsofőröket bírságolt meg, mert túl gyorsan hajtottak, de a pénzt eltette. ","id":"20190409_Zsebre_birsagolt_a_rendor_tobb_evre_leultetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4529db92-22f6-4f93-a5ef-23d02ff88647","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Zsebre_birsagolt_a_rendor_tobb_evre_leultetik","timestamp":"2019. április. 09. 19:31","title":"Zsebre bírságolt a rendőr, több évre leültetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdec209-4784-41ae-9a9b-66a1c9e675ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nagyon készül a hétvégére az Electronic Arts, akkor leplezik le ugyanis vadonatúj Star Wars-játékukat, amihez most közzétettek egy aprócska kedvcsinálót. ","shortLead":"Már nagyon készül a hétvégére az Electronic Arts, akkor leplezik le ugyanis vadonatúj Star Wars-játékukat, amihez most...","id":"20190409_star_wars_jedi_fallen_order_videojatek_csillagok_haboruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fdec209-4784-41ae-9a9b-66a1c9e675ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c36896-b374-4e64-8c0d-ec4c97b0b22b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_star_wars_jedi_fallen_order_videojatek_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. április. 09. 19:33","title":"Új Star Wars-játék jön, az első kép máris nagyon sejtelmes lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Summer Loving című film arról fog majd szólni, hogy esett szerelembe a két tini, Danny Zuko és Sandy Olsson. ","shortLead":"A Summer Loving című film arról fog majd szólni, hogy esett szerelembe a két tini, Danny Zuko és Sandy Olsson. ","id":"20190410_Ezt_is_megertuk_elozmenyfilm_keszul_a_Greasehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6459c05-fff7-4913-aa7b-80a9665fec0b","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Ezt_is_megertuk_elozmenyfilm_keszul_a_Greasehez","timestamp":"2019. április. 10. 12:16","title":"Ezt is megértük: előzményfilm készül a Grease-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tenger alatti adatkábel lefektetésén gondolkodik a Facebook – értesült a Wall Street Journal. A célpont ezúttal Afrika.","shortLead":"Újabb tenger alatti adatkábel lefektetésén gondolkodik a Facebook – értesült a Wall Street Journal. A célpont ezúttal...","id":"20190410_facebook_tenger_alatti_adatkabel_afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f318b72-408e-4b04-a140-c76a444a2cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_facebook_tenger_alatti_adatkabel_afrika","timestamp":"2019. április. 10. 10:33","title":"Egy kábelt húzhat ki Afrika körül a Facebook, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]