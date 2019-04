Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","shortLead":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","id":"20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda2247-ec26-4de4-a7a2-80eb6cdf4945","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2019. április. 11. 14:30","title":"Letartóztatták a szudáni elnököt, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35de5a64-f1c7-4c0e-bb55-5a2c7569f319","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most 100 éves a Bauhaus került fókuszba pénteken a Google keresőben.","shortLead":"A most 100 éves a Bauhaus került fókuszba pénteken a Google keresőben.","id":"20190412_bauhaus_100","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35de5a64-f1c7-4c0e-bb55-5a2c7569f319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e1a877-cff2-4148-a771-69e1f577cd2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_bauhaus_100","timestamp":"2019. április. 12. 07:33","title":"Mi ez a furcsa rajz ma a Google főoldalán, valami Bauhaus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6981cd92-a0ce-4fef-b8b3-818124286075","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fotónak már a címe is beszédes, Túlélési ösztönnek nevezte el készítője. ","shortLead":"A fotónak már a címe is beszédes, Túlélési ösztönnek nevezte el készítője. ","id":"20190412_Mate_Bence_bekas_fotoja_lett_a_gyoztes_a_World_Press_Photo_egyik_kategoriajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6981cd92-a0ce-4fef-b8b3-818124286075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2472b20f-c16b-473f-a531-7352a158a854","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Mate_Bence_bekas_fotoja_lett_a_gyoztes_a_World_Press_Photo_egyik_kategoriajaban","timestamp":"2019. április. 12. 09:12","title":"Máté Bence békás fotója lett a győztes a World Press Photo egyik kategóriájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c098b8b-5782-4371-b0d1-0be818249faf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Több mint 700 milliárdos forintos eredményt ért el 2018-ban a Mol-csoport, amelynek vezetője értékelte a tavalyi évet. Hernádi Zsolt beszélt arról is, milyen jelenleg a cég viszonya a horvát állammal, és hogy áll az INA megvásárlása miatt zajló pere.","shortLead":"Több mint 700 milliárdos forintos eredményt ért el 2018-ban a Mol-csoport, amelynek vezetője értékelte a tavalyi évet...","id":"20190411_Hernadi_Zsolt_a_kulfoldi_terjeszkedeshez_nem_eleg_a_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c098b8b-5782-4371-b0d1-0be818249faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2baf3d96-34f4-40cd-8cbe-946712f5a8e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Hernadi_Zsolt_a_kulfoldi_terjeszkedeshez_nem_eleg_a_penz","timestamp":"2019. április. 11. 15:09","title":"Hernádi Zsolt: A külföldi terjeszkedéshez nem elég csak a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d4279e-ce04-48f4-ba60-346add8ca4e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az „unpublished”, azaz a kiadatlan címke szerepel jó pár, korábban még teljes értékű HTC-alkalmazás neve mellett a Google alkalmazás-áruházában. El is indult a találgatás, hogy mi lehet a háttérben.","shortLead":"Az „unpublished”, azaz a kiadatlan címke szerepel jó pár, korábban még teljes értékű HTC-alkalmazás neve mellett...","id":"20190411_htc_appok_unpublished_play_aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d4279e-ce04-48f4-ba60-346add8ca4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7ebad5-5f02-4a66-820f-660bddb0f475","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_htc_appok_unpublished_play_aruhaz","timestamp":"2019. április. 11. 16:03","title":"Kilép a HTC az androidos piacról? Appokat mindenesetre töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem húzta be a kéziféket a vezetője, majd leszállt egy áramszünet miatt. A villamos pedig nekiindult, miután visszajött az áram.\r

\r

","shortLead":"Nem húzta be a kéziféket a vezetője, majd leszállt egy áramszünet miatt. A villamos pedig nekiindult, miután visszajött...","id":"20190410_Vezeto_nelkuli_villamos_emberkedett_Temesvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bf9afa-c35d-49fa-8e8d-ef15da31e5bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Vezeto_nelkuli_villamos_emberkedett_Temesvaron","timestamp":"2019. április. 10. 20:22","title":"Vezető nélküli villamos emberkedett Temesváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d24a00-6d32-4d21-89ab-cc9b2bfc0dde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint ha a parlament május 22-ig elfogadja a Brexit feltételeit, akkor május 31-én kiléphetnének az Európai Unióból. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint ha a parlament május 22-ig elfogadja a Brexit feltételeit, akkor május 31-én...","id":"20190411_Theresa_May_szerint_van_meg_esely_hogy_ne_tartsanak_EPvalasztasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09d24a00-6d32-4d21-89ab-cc9b2bfc0dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a642d9a-b7ad-46a2-becf-229e129d996c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Theresa_May_szerint_van_meg_esely_hogy_ne_tartsanak_EPvalasztasokat","timestamp":"2019. április. 11. 15:28","title":"Theresa May szerint van még esély, hogy a britek ne tartsanak EP-választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","shortLead":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","id":"20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af79406-a202-49c7-8409-2d506f593ffc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","timestamp":"2019. április. 12. 06:41","title":"A nap fotói: általános iskolai tananyag lett Michelisz Norbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]