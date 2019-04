Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","shortLead":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","id":"20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fa1ab4-58de-43f4-93dd-a7ffd5e8a539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","timestamp":"2019. április. 13. 08:46","title":"Több ezerbe fáj a húsvéti ajándékozás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c194321c-05eb-47b5-903f-f2d8b5f06229","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétszer is szándékosan belehajtott valaki szombat reggel a londoni ukrán nagykövetnek a diplomáciai képviselet előtt parkoló hivatali autójába - közölte szombaton az ukrán nagykövetség, hozzátéve, hogy a rendőrök lövéseket adtak le az elkövető gépkocsijára, de senki nem sebesült meg.","shortLead":"Kétszer is szándékosan belehajtott valaki szombat reggel a londoni ukrán nagykövetnek a diplomáciai képviselet előtt...","id":"20190413_Szandekosan_a_londoni_ukran_nagykovet_autojaba_hajtottak_a_rendorok_fegyvert_hasznaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c194321c-05eb-47b5-903f-f2d8b5f06229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b835d7-5939-4f1a-b104-95217825214c","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Szandekosan_a_londoni_ukran_nagykovet_autojaba_hajtottak_a_rendorok_fegyvert_hasznaltak","timestamp":"2019. április. 13. 17:27","title":"Szándékosan a londoni ukrán nagykövet autójába hajtottak, a rendőrök fegyvert használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3044e930-0766-4be2-84f3-221310ed0390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos húsz éve 81 840 dolláros éves fizetés kap az Amazontól. De azért nem kell sajnálni a világ leggazdagabb emberét, aki a világ legdrágább válásán van túl. De még így is ő a leggazdagabb.","shortLead":"Jeff Bezos húsz éve 81 840 dolláros éves fizetés kap az Amazontól. De azért nem kell sajnálni a világ leggazdagabb...","id":"20190414_Nagy_bajban_lenne_a_vilag_leggazdagabb_embere_ha_a_fizetesebol_kellene_megelnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3044e930-0766-4be2-84f3-221310ed0390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4381fe6-75f6-4ecf-a181-7be025b9baf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190414_Nagy_bajban_lenne_a_vilag_leggazdagabb_embere_ha_a_fizetesebol_kellene_megelnie","timestamp":"2019. április. 14. 14:58","title":"Nagy bajban lenne a világ leggazdagabb embere, ha a fizetéséből kellene megélnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70543714-5214-471d-a8ac-a38aa47cc3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Katasztrófavédelem összegezte az esetek alapján a tapasztalatait és arról is írnak mit kellene tenni, amikor lángra kap egy autó.","shortLead":"A Katasztrófavédelem összegezte az esetek alapján a tapasztalatait és arról is írnak mit kellene tenni, amikor lángra...","id":"20190414_gepjarmutuz_auto_tuzeset_katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70543714-5214-471d-a8ac-a38aa47cc3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cd8463-3efd-4da7-b30e-028df3d8e8bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_gepjarmutuz_auto_tuzeset_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. április. 14. 13:34","title":"Idén eddig 118 autó gyulladt ki - mi okozza a gépjárműtüzeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Beköszöntött az éves gázóra–, villanyóra– és vízóra-leolvasás főszezonja. Időnként az internet, telefonvonal vagy a kábeltelevízió is meghibásodhat, szerelést igényelhet egy új modem vagy tévédoboz. Mibe kerül nekünk mindez, leginkább kieső munkaórákban, hiszen kötelező ilyenkor otthon tartózkodni? Ennek számolt utána a Privátbankár.","shortLead":"Beköszöntött az éves gázóra–, villanyóra– és vízóra-leolvasás főszezonja. Időnként az internet, telefonvonal vagy...","id":"20190414_Mennyit_bukunk_azon_hogy_hogy_orakat_varunk_a_gazora_vizora_villanyora_leolvasasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f620f49b-cfb6-45b2-a822-2b0cc3120ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb261631-6322-427d-9012-ce7d85f313df","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190414_Mennyit_bukunk_azon_hogy_hogy_orakat_varunk_a_gazora_vizora_villanyora_leolvasasara","timestamp":"2019. április. 14. 15:51","title":"Mennyit bukunk azon, hogy, hogy órákat várunk a gázóra, vízóra, villanyóra leolvasására?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De nem csak Budapesten, a Duna House szerint a panelek ára országos szinten drágult. ","shortLead":"De nem csak Budapesten, a Duna House szerint a panelek ára országos szinten drágult. ","id":"20190413_Atlagosan_30_szazalekkal_emelkedett_a_fovarosi_panelek_negyzetmeterara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c15e7a7-82d9-4b84-88f1-3d41a89a65cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Atlagosan_30_szazalekkal_emelkedett_a_fovarosi_panelek_negyzetmeterara","timestamp":"2019. április. 13. 09:24","title":"Átlagosan 30 százalékkal emelkedett a fővárosi panelek négyzetméterára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney nagyon szeretné megtörni a Netflix dominanciáját, és most már azt is tudni, hogyan és mivel. Az egyik az ár. ","shortLead":"A Disney nagyon szeretné megtörni a Netflix dominanciáját, és most már azt is tudni, hogyan és mivel. Az egyik az ár. ","id":"20190413_streaming_szolgaltato_sorozatok_filmek_online_disney_plus_netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee95be-e518-4bd5-bda9-2bec5f98e72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_streaming_szolgaltato_sorozatok_filmek_online_disney_plus_netflix","timestamp":"2019. április. 13. 19:03","title":"Netflix-gyilkos tervet villantott a Disney, havi 1900 forintért adnának filmeket, sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben szép lassan elkezdett csordogálni az információ a Samsung Galaxy Note10-ről, és most egy újabb hír érkezett róla.","shortLead":"Az elmúlt hetekben szép lassan elkezdett csordogálni az információ a Samsung Galaxy Note10-ről, és most egy újabb hír...","id":"20190412_samsung_galaxy_note10_okostelefon_kiszivargott_informacio_meret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367667d6-bb86-4cbf-831a-2a645bf8922b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_samsung_galaxy_note10_okostelefon_kiszivargott_informacio_meret","timestamp":"2019. április. 12. 20:03","title":"Az egyik legfontosabb dolgot már most tudjuk az idén érkező Samsung Galaxy Note10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]