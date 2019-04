Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1e549f-da49-4ed2-8860-77b9566f3d56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","timestamp":"2019. április. 14. 12:03","title":"Ez történt: a Microsoft megelégelte, hogy mindenki csak úgy kihúzza a pendrive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Húsz év után nyerhet a baloldal a mai finn parlamenti választásokon. ","shortLead":"Húsz év után nyerhet a baloldal a mai finn parlamenti választásokon. ","id":"20190414_Adoemelest_iger_a_legnepszerubb_finn_miniszterelnokjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39f098e-420f-4235-b30b-cd178b679db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Adoemelest_iger_a_legnepszerubb_finn_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2019. április. 14. 09:03","title":"Adóemelést ígér a legnépszerűbb finn miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","shortLead":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","id":"20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c453aa-e873-495c-9201-a68a486b8ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","timestamp":"2019. április. 14. 19:31","title":"Több ezren vonultak a holokauszt áldozataiért Budapesten - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4211d691-3bc1-47e9-829f-fb2bac6eba26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A barna törpék a csillagok és a jóval kisebb bolygók, két nagyon különböző csillagászati objektum közötti átmenetet képviselik. A kutatók eddig nem találtak egyértelmű magyarázatot arra, honnan származnak ezek a különleges égitestek. A Heidelbergi Egyetem csillagászai azonban választ találhattak a kérdésre.","shortLead":"A barna törpék a csillagok és a jóval kisebb bolygók, két nagyon különböző csillagászati objektum közötti átmenetet...","id":"20190413_barna_torpe_bolygok_eredete_nu_ophiuchi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4211d691-3bc1-47e9-829f-fb2bac6eba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc93706e-8b89-44b0-a99d-70a7c49626b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_barna_torpe_bolygok_eredete_nu_ophiuchi","timestamp":"2019. április. 13. 18:03","title":"Megfejthették az űrben keringő barna törpék rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője, aki 82 évesen halt meg vasárnap.\r

\r

","shortLead":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője...","id":"20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7d3a54-9daa-4a79-9631-83ea3c5b5663","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","timestamp":"2019. április. 15. 05:28","title":"Meghalt a Bergman-filmek ikonikus arca, Bibi Andersson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77a7b1-95be-4616-8857-cddbdacd38ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"300 millió forintot adott a kormány arra, hogy a nem épp ideális, de legalább védett magyarországi terepeken via ferratákat építsenek.","shortLead":"300 millió forintot adott a kormány arra, hogy a nem épp ideális, de legalább védett magyarországi terepeken via...","id":"20190414_Szazmilliokbol_alakitana_kalandpakka_vedett_teruleteket_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c77a7b1-95be-4616-8857-cddbdacd38ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bf7e9a-8156-451a-809f-150ff610e2a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Szazmilliokbol_alakitana_kalandpakka_vedett_teruleteket_a_kormany","timestamp":"2019. április. 14. 21:53","title":"Sziklamászó pályát akar a Gellért-hegyre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán jól tette az Apple, hogy megbízta okosóráját a szívproblémák figyelésével is. Az eszköz immár sokadszor mentett életet.","shortLead":"Igazán jól tette az Apple, hogy megbízta okosóráját a szívproblémák figyelésével is. Az eszköz immár sokadszor mentett...","id":"20190414_szivproblemara_figyelmeztetett_az_apple_watch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32970256-76c5-435f-90ab-7ae818d44c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_szivproblemara_figyelmeztetett_az_apple_watch","timestamp":"2019. április. 14. 14:03","title":"Ez már nem lehet véletlen: életet mentett az Apple okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre lépésről lépésre erősítjük az űrtevékenységünket, amelyre eddig 4,5 milliárd forintot költött az állam - derült ki az űrkutatási miniszteri biztos interjújából.\r

","shortLead":"Egyelőre lépésről lépésre erősítjük az űrtevékenységünket, amelyre eddig 4,5 milliárd forintot költött az állam...","id":"20190414_Magyar_muhold_mar_az_iden_lesz_de_az_ujabb_magyar_urhajosra_varni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6709f92-a532-4d58-a3d4-728f0884462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1e6663-ff6d-4957-87bc-184b9f9961b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_Magyar_muhold_mar_az_iden_lesz_de_az_ujabb_magyar_urhajosra_varni_kell","timestamp":"2019. április. 14. 08:20","title":"Magyar műhold már az idén lesz, de az újabb magyar űrhajósra várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]