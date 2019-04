Eddig nem ismert részletek is napvilágra kerültek a Sargentini-jelentésről a holland zöldek dokumentumfilmjében.

Negyedórás mini dokumentumfilm készült a Sargentini-jelentés elfogadásáról. A holland Zöldek kisfilmjében maga Judith Sargentini mesél el néhány eddig ismeretlen részletet, ami odáig vezetett, hogy az Európai Parlament tavaly szeptemberben megszavazta a dokumentumot és elindította a hetes cikkely szerinti eljárást Magyarországgal szemben.

Az EP-képviselő nemcsak a Fidesz és Orbán Viktor történetét mutatja be, hanem azt is elmondja: azért akartak tenni valamit, mert sérültek a magyarok jogai, az Európai Bizottság mégsem tett semmit azért, hogy megvédje őket.

„A Fidesz kétharmados győzelme óta Magyarországon újságok zártak be, tévéadók cseréltek tulajdonost, és csak a kormányzati propagandát terjesztik. A CEU-t elüldözték, a korrupció hatalmas, az uniós források pedig Orbán Viktort és a köreit gazdagítják” – sorolta Sargentini, aki szerint az a legijesztőbb, hogy a Fidesz-kormány törvényei szerint nem minden magyar egyenlő.

A „Küzdelem a magyar demokráciáért” című kisfilmben Cas Mudde holland populizmuskutató, valamint Michal Boni, a lengyel Polgári Platform európai parlamenti képviselője, az Európai Néppárt tagja is megszólal. Vula Tsetsi, a Zöldek főtitkára pedig megismétli, hogy a jelentéssel egyáltalán nem a magyarokat támadják, hanem a kormány jogsértéseire hívják fel a figyelmet.

A videóban Judith Sargentini két történetet is elmesélt, aminek részleteit eddig nem osztotta meg a nyilvánossággal. A politikus éppen Magyarországon volt, ahol Magyar Levente, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadta, de arra nem számított, ami a tárgyalása után történt vele.

„Egy óra után kitessékeltek a szobából, de egy másik kijáraton át vezettek ki, mint ahol bementem. Az utcán már 7-8 stáb várt rám felsorakozva, amiről senki nem szólt. Mindannyian azt kérdezték tőlem, miért utálom Magyarországot. Eközben pedig a minisztériumban az államtitkár már egy sajtótájékoztatót tartott, amin arról beszélt, mennyire naiv voltam, milyen ostoba kérdéseket tettem fel és mennyire nincs fogalmam a magyar történelemről. Este pedig már minden Híradóban benne voltam” – emlékezett vissza a kellemetlen élményre.

Sargentini azt is elmondta, egyáltalán nem számított rá, hogy az európai parlamenti szavazáson megszerzik majd a kétharmados többséget, ezért is volt szüksége időre, hogy meggyőzze azokat, akik korábban tartózkodtak. A jelentésről tartott vita napján pedig izgatott volt, hogy kezet kell majd fognia Orbán Viktorral és a szemébe kell néznie, hiszen egy „igazi vitának ez az alapja”. Csakhogy a jelenet nem úgy alakult, ahogy elképzelte.

„Esélyt sem kaptam a kézfogásra, mert késve érkezett, miután már elkezdtem a beszédemet. De nem hagytam annyiban, megvártam, amíg leül és elölről kezdtem” – mondta.

Sargentini szerint egyébként sokan azt várták, hogy Orbán a vitában majd békülékenyebb hangot üt meg az Európai Néppárt miatt, de egyáltalán nem így történt, teljes erőbedobással ment neki mindenkinek.

„Ezzel tulajdonképpen hozzásegített ahhoz, hogy megszavazzák a jelentést” – mondta.

Az idén visszavonuló EP-képviselő szerint a jelentés elfogadása megmutatta, hogy nem csak a hatalomról, hanem a demokráciáról és az értékekről is szól a politika, az Európai Unió pedig kész megvédeni az európai polgárokat, ha kell, akkor akár a saját kormányuktól is. Valamint azt is bizonyítja, hogy egyáltalán nem mindegy, ki képvisel bennünket az Európai Parlamentben.