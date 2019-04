Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3379f81e-40e3-4027-9a08-a23bcab22da5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelentették meg a kínai kutatók azt a beszámolót, amelyben az evolúciós kutatás egy igen radikális módját mutatták be.","shortLead":"Nemrég jelentették meg a kínai kutatók azt a beszámolót, amelyben az evolúciós kutatás egy igen radikális módját...","id":"20190416_emberi_agy_majom_gen_kiserlet_mcph1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3379f81e-40e3-4027-9a08-a23bcab22da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bd7c79-c05f-4bd9-8263-20e2662ba156","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_emberi_agy_majom_gen_kiserlet_mcph1","timestamp":"2019. április. 16. 15:03","title":"Emberi agyból ültettek át egy gént majmokba, így sokkal okosabbá váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50446870-ae6d-4a69-922b-15cdfa0c2d97","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az egyik adótanácsadó cég összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Az egyik adótanácsadó cég összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.","id":"20190416_Elkullognak_az_adoellenorok_ha_igy_adozik_eladott_cege_vagy_uzletresze_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50446870-ae6d-4a69-922b-15cdfa0c2d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172fa52b-7a9f-4911-a492-9259055b8b41","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190416_Elkullognak_az_adoellenorok_ha_igy_adozik_eladott_cege_vagy_uzletresze_utan","timestamp":"2019. április. 16. 16:24","title":"Elkullognak az adóellenőrök, ha így adózik eladott cége vagy üzletrésze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125a9006-30d8-425e-bf18-5f69cf8ef323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók végül több mint száz négyzetméternyi vakolatot távolítottak el az iskola homlokzatáról. ","shortLead":"A tűzoltók végül több mint száz négyzetméternyi vakolatot távolítottak el az iskola homlokzatáról. ","id":"20190416_Nagy_darabookban_hullik_a_vakolat_egy_pecsi_iskolarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=125a9006-30d8-425e-bf18-5f69cf8ef323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17a1ebb-bb47-4a80-9436-b40601b1373d","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Nagy_darabookban_hullik_a_vakolat_egy_pecsi_iskolarol","timestamp":"2019. április. 16. 19:21","title":"Nagy darabokban hullik a vakolat egy pécsi iskoláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","shortLead":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","id":"20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbfd2d8-1761-4948-8c61-74049bd4403c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","timestamp":"2019. április. 16. 16:53","title":"Colossus, a robot is sokat segített a Notre-Dame oltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani. Az alábbi videón viszont már működés közben nézhető meg a készülék.","shortLead":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani...","id":"20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1643f5e-3a1f-4164-8fd4-b5ce867bc8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","timestamp":"2019. április. 16. 17:03","title":"Videó: megnézheti, milyen működés közben a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Isten áldását kérte a székesegyház újjáépítéséhez, anyagi segítséget azonban nem ajánlott föl.","shortLead":"Isten áldását kérte a székesegyház újjáépítéséhez, anyagi segítséget azonban nem ajánlott föl.","id":"20190416_Orban_Viktor_is_uzent_a_franciaknak_a_NotreDame_leegese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c430e81c-a404-4fbf-9fc2-86061a9c14fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Orban_Viktor_is_uzent_a_franciaknak_a_NotreDame_leegese_utan","timestamp":"2019. április. 16. 17:12","title":"Orbán Viktor is üzent a franciáknak a Notre-Dame tragédiája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738a9447-2fb2-40a4-8151-0e9a8f2d0a1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mikó István többször dolgozott együtt a 82 éves korában elhunyt színésszel. Márai Sándor szerepében különösen hitelesnek találta.","shortLead":"Mikó István többször dolgozott együtt a 82 éves korában elhunyt színésszel. Márai Sándor szerepében különösen...","id":"20190417_Bacs_Ferenc_finom_es_elegans_muvesz_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738a9447-2fb2-40a4-8151-0e9a8f2d0a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d319b0d4-48f2-42eb-8b4d-7a1f7403d81d","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Bacs_Ferenc_finom_es_elegans_muvesz_volt","timestamp":"2019. április. 17. 08:29","title":"Bács Ferenc „finom és elegáns művész volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","shortLead":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","id":"20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38107403-3ec2-4ec7-9a91-a5f00cd542e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","timestamp":"2019. április. 17. 13:42","title":"Megvan a biztosító, amelyik fizethet a Notre-Dame leégéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]