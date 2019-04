Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bolgár férfit a magyar rendőrök és egy külföldi orvos élesztették újra. ","shortLead":"A bolgár férfit a magyar rendőrök és egy külföldi orvos élesztették újra. ","id":"20190415_A_hatarallomason_kellett_ujraeleszteni_egy_ferfit_Roszken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbc6577-a26c-4977-8291-e9d9298e7554","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_A_hatarallomason_kellett_ujraeleszteni_egy_ferfit_Roszken","timestamp":"2019. április. 15. 13:13","title":"A határállomáson kellett újraéleszteni egy férfit Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414999d2-d810-452a-acfd-06f722333c08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utastársaknak fogalmuk sem volt, hogy kábítószer van a nő táskájában.","shortLead":"Az utastársaknak fogalmuk sem volt, hogy kábítószer van a nő táskájában.","id":"20190417_Telekocsival_hozta_a_drogot_Magyarorszagra_egy_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=414999d2-d810-452a-acfd-06f722333c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7458cf2-4064-4404-ab7e-366c419d421e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Telekocsival_hozta_a_drogot_Magyarorszagra_egy_no","timestamp":"2019. április. 17. 08:42","title":"Telekocsival hozta a drogot Magyarországra egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába. A Notre-Dame kigyulladásakor a rendszer valamiért 9/11-es szócikkeket húzott be. ","shortLead":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába...","id":"20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6803331c-15c3-475f-9bef-8d188baf60b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","timestamp":"2019. április. 16. 08:33","title":"Beütött a baj a YouTube-nál, szerintük terrortámadás érte a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többórás vitát követően a Magyar Teniszszövetség közgyűlése elfogadta kedden az elnökség 2018-as évi beszámolóját.","shortLead":"Többórás vitát követően a Magyar Teniszszövetség közgyűlése elfogadta kedden az elnökség 2018-as évi beszámolóját.","id":"20190416_magyar_teniszszovetseg_kozgyules_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce44a761-b851-4779-9fc4-79710d2df856","keywords":null,"link":"/sport/20190416_magyar_teniszszovetseg_kozgyules_beszamolo","timestamp":"2019. április. 16. 17:42","title":"Kivonult az \"ellenzék\" a teniszszövetség közgyűléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066925b4-66cb-4ac0-811b-7a9867f6d8ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ami mozdítható volt, azt megmentették a tűzoltók, de így is óriásiak a károk.","shortLead":"Ami mozdítható volt, azt megmentették a tűzoltók, de így is óriásiak a károk.","id":"20190416_Kozzetettek_a_listat_mit_sikerult_kimenteni_a_NotreDamebol_es_mi_pusztult_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=066925b4-66cb-4ac0-811b-7a9867f6d8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ba15bf-5fd7-479b-ab84-6236c00dc5e6","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Kozzetettek_a_listat_mit_sikerult_kimenteni_a_NotreDamebol_es_mi_pusztult_el","timestamp":"2019. április. 16. 09:36","title":"Közzétették a listát, mit sikerült kimenteni a Notre-Dame-ból, és mi pusztult el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c529a147-f8f6-49dd-b714-6e3ddf6ac84b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a zenészt még mindig nem hallgatták ki a márciusi közlekedési balesete miatt. ","shortLead":"A Bors úgy tudja, a zenészt még mindig nem hallgatták ki a márciusi közlekedési balesete miatt. ","id":"20190416_Lovasi_Andras_hosszu_nyomozasra_szamithat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c529a147-f8f6-49dd-b714-6e3ddf6ac84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c27aab-dfcc-4c99-8438-4ca5e017cd84","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lovasi_Andras_hosszu_nyomozasra_szamithat","timestamp":"2019. április. 16. 09:09","title":"Lovasi András hosszú nyomozásra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0bf83a9-9dc6-4d95-93dc-da1f506b936e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötödikként állíthat listát az MSZP–P, ha nyilvántartásba veszik őket.","shortLead":"Ötödikként állíthat listát az MSZP–P, ha nyilvántartásba veszik őket.","id":"20190416_EPvalasztas_Otvenezer_ajanlast_adott_le_az_MSZPParbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0bf83a9-9dc6-4d95-93dc-da1f506b936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f16e166-d185-4272-85e4-e42a663db106","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_EPvalasztas_Otvenezer_ajanlast_adott_le_az_MSZPParbeszed","timestamp":"2019. április. 16. 11:23","title":"EP-választás: Ötvenezer ajánlást adott le az MSZP–Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő egyetemen készült, hogy a középiskola tanárok képzését segítse.","shortLead":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő...","id":"20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236dc837-bbec-41e3-9757-8c56c4ffa202","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","timestamp":"2019. április. 16. 09:25","title":"Lenyűgöző videó: így épült a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]