Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","shortLead":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","id":"20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024e631f-cb98-429c-aaf0-297ecccfb19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","timestamp":"2019. április. 16. 17:53","title":"Kormány: Demszky akarta, mi nem támogatjuk a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36bb6e2-6de8-46f2-b29a-caf8fb4186ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Órákkal az állatok halála után újra működőképessé tették néhány agysejtjüket. Az agyakat nem minősítenék élőnek, de a kísérlet összemossa a határokat az élet és a halál közt.","shortLead":"Órákkal az állatok halála után újra működőképessé tették néhány agysejtjüket. Az agyakat nem minősítenék élőnek, de...","id":"20190417_Reszben_visszahoztak_az_eletbe_32_lefejezett_diszno_agyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d36bb6e2-6de8-46f2-b29a-caf8fb4186ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8c17a0-11b3-4609-981b-603de3852390","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_Reszben_visszahoztak_az_eletbe_32_lefejezett_diszno_agyat","timestamp":"2019. április. 17. 20:04","title":"Részben visszahozták az életbe 32 lefejezett disznó agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ronaldo megint gólt fejelt, de hiába, a hollandok egyenlíteni tudtak, majd a vezetést is megszerezték. Az Ajax legutóbb Madridban tett csodát, most Torinóban sikerült. A Barca is elődöntős. ","shortLead":"Ronaldo megint gólt fejelt, de hiába, a hollandok egyenlíteni tudtak, majd a vezetést is megszerezték. Az Ajax legutóbb...","id":"20190417_Megint_varazsolt_az_Ajax_a_Juventust_is_kiejtettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a3f0cb-5b3d-4f19-b2b9-edc19a6d9218","keywords":null,"link":"/sport/20190417_Megint_varazsolt_az_Ajax_a_Juventust_is_kiejtettek","timestamp":"2019. április. 17. 04:59","title":"Megint varázsolt az Ajax, a Juventust is kiejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre Dame újjáépítéséhez. ","shortLead":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre...","id":"20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c343147-882c-466d-8a1d-4d9be8d8d9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","timestamp":"2019. április. 16. 13:08","title":"A Le Figaro is felfigyelt Szeged adományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A két órás figyelmeztető sztrájk után megegyezett a HungaroControll és a szakszervezet, nem tartják meg a jövő hétre hirdetett nagy munkabeszüntetést.","shortLead":"A két órás figyelmeztető sztrájk után megegyezett a HungaroControll és a szakszervezet, nem tartják meg a jövő hétre...","id":"20190417_Megallapodtak_a_legiiranyitok_a_HungaroControllal_lefujtak_a_sztrajkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecae7ca-afd6-433a-9410-37fb755969da","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megallapodtak_a_legiiranyitok_a_HungaroControllal_lefujtak_a_sztrajkot","timestamp":"2019. április. 17. 19:42","title":"Megállapodtak a légiirányítók a HungaroControllal, lefújták a sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd319d28-a6ba-41e9-ad53-6cd5f12143e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Statista egy rövid infografikában foglalta össze, mi mindent érdemes tudni a párizsi Notre-Dame-ról.","shortLead":"A Statista egy rövid infografikában foglalta össze, mi mindent érdemes tudni a párizsi Notre-Dame-ról.","id":"20190416_parizs_notre_dame_tuz_infografika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd319d28-a6ba-41e9-ad53-6cd5f12143e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aed496a-d79e-4a46-ace9-ef7176a1df80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_parizs_notre_dame_tuz_infografika","timestamp":"2019. április. 16. 15:33","title":"Íme a legfontosabb adatok a párizsi Notre-Dame-ról – infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d185a7c-3d09-4077-bf6c-1fc8edf745d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha a közvélekedés szerint a magyar választók nem túl szívesen támogatnak női politikusokat, a Medián számai ennek az ellenkezőjét mutatják. ","shortLead":"Noha a közvélekedés szerint a magyar választók nem túl szívesen támogatnak női politikusokat, a Medián számai ennek...","id":"20190418_Median_kozvelemeny_kutatas_europai_parlamenti_valasztas_listavezetok_nepszerusege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d185a7c-3d09-4077-bf6c-1fc8edf745d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b4c468-3610-4ea1-a172-47729bd57b06","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Median_kozvelemeny_kutatas_europai_parlamenti_valasztas_listavezetok_nepszerusege","timestamp":"2019. április. 18. 11:00","title":"Medián: Dobrev Klára a legismertebb és legnépszerűbb listavezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendőrség garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított.","shortLead":"A rendőrség garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított.","id":"20190416_Biztonsagi_or_bantalmazott_egy_osztrak_not_a_hetvegi_hokidonton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86584271-4bb6-4ee4-9475-a74269017c6d","keywords":null,"link":"/sport/20190416_Biztonsagi_or_bantalmazott_egy_osztrak_not_a_hetvegi_hokidonton","timestamp":"2019. április. 16. 14:03","title":"Biztonsági őr bántalmazott egy osztrák nőt egy budapesti hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]