Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években egyre nagyobb erőforrást fordítanak a közösségi oldalak és a Google arra, hogy visszaszorítsák az álhíreket, az Európai Unió döntéshozói viszont továbbra sem elégedettek az eredménnyel – ez derül ki az idén januári eseményeket értékelő jelentésükből.","shortLead":"Az elmúlt években egyre nagyobb erőforrást fordítanak a közösségi oldalak és a Google arra, hogy visszaszorítsák...","id":"20190304_google_facebook_twitter_alhir_kamu_profil_dezinformacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44bbd9e-ffad-4e53-aab4-9ea576230823","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_google_facebook_twitter_alhir_kamu_profil_dezinformacio","timestamp":"2019. március. 04. 06:03","title":"Unja az EU, hogy hallgat a Facebook, suttog a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar, a szerb és a holland hatóságok is kérhetik a kiadatást, a gyanú szerint mindhárom országban gyilkolt a vajdasági magyar férfi. ","shortLead":"A magyar, a szerb és a holland hatóságok is kérhetik a kiadatást, a gyanú szerint mindhárom országban gyilkolt...","id":"20190304_der_csaba_kiadatas_magyarorszag_szerbia_hollandia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f14298-36f3-435f-8676-23a6ebf2ce93","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_der_csaba_kiadatas_magyarorszag_szerbia_hollandia","timestamp":"2019. március. 04. 07:41","title":"Nem biztos, hogy Magyarországnak adják ki a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van a KRESZ-nek egy olyan része, melyet szinte senki sem ismer és az autók hangjelzésével kapcsolatos.","shortLead":"Van a KRESZ-nek egy olyan része, melyet szinte senki sem ismer és az autók hangjelzésével kapcsolatos.","id":"20190304_dudalva_elozni_semmi_sem_tiltja_sot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4e908-e640-4bfc-8bc7-4ee5f98a73ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_dudalva_elozni_semmi_sem_tiltja_sot","timestamp":"2019. március. 04. 06:41","title":"Dudálva előzni? Semmi sem tiltja, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden eddiginél több hitelt vettek fel tavaly novemberben.","shortLead":"Minden eddiginél több hitelt vettek fel tavaly novemberben.","id":"20190303_Mar_joval_karacsony_elott_eladosodnak_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f08430e-031b-4a87-97ef-bc86c936a061","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Mar_joval_karacsony_elott_eladosodnak_a_magyarok","timestamp":"2019. március. 03. 10:43","title":"Már jóval karácsony előtt eladósodnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46563647-67e7-4369-afd7-e237d22e9aa9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Jóval több egyszerű helynél az Egyesült Államok térképén az amerikai Dél: az amerikai Észak, a Közép-Nyugat vagy a Nyugat szinte mitikus ellentéte, a rabszolgaság traumatikus emlékének, a polgárháborúnak, az újjáépítésnek, a szegregációnak, a polgárjogi mozgalmaknak a színtere. Gazdag művészi és irodalmi örökséggel rendelkezik, a jazz, a blues, a bluegrass, a country, a southern rock, a Cajun otthona, városai, folyói, sőt mára gyárai és legelői is ikonikus státuszúak.","shortLead":"Jóval több egyszerű helynél az Egyesült Államok térképén az amerikai Dél: az amerikai Észak, a Közép-Nyugat vagy...","id":"20190304_Az_amerikai_Del__kepek_a_XXI_szazadbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46563647-67e7-4369-afd7-e237d22e9aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a60656-74bd-4818-aa9c-04e700bf4908","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190304_Az_amerikai_Del__kepek_a_XXI_szazadbol","timestamp":"2019. március. 04. 11:28","title":"Az amerikai Dél – képek a XXI. századból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c81ae23-e4b0-4ee2-94ad-0b3f71e51980","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnöknek írt nyílt levelet Ewan Hope, akinek édesanyja, Dawn Strugess tavaly halt meg Angliában a brit-orosz kettősügynöknek, Szergej Szkripalnak szánt novicsok idegméregtől.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnöknek írt nyílt levelet Ewan Hope, akinek édesanyja, Dawn Strugess tavaly halt meg Angliában...","id":"20190303_Putyintol_ker_segitseget_a_novicsokmergezes_halalos_aldozatanak_a_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c81ae23-e4b0-4ee2-94ad-0b3f71e51980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb50e9a1-9733-4b3f-9715-c772f78f7c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Putyintol_ker_segitseget_a_novicsokmergezes_halalos_aldozatanak_a_fia","timestamp":"2019. március. 03. 13:50","title":"Putyintól kér segítséget a novicsok-mérgezés halálos áldozatának a fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2107a979-dfdf-47e2-a4ee-b2cf26710dbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mozgalmasan telt a hajnal a svédországi Göteborgban, ahol az egyik étteremben mintegy száz ember verekedett össze.","shortLead":"Mozgalmasan telt a hajnal a svédországi Göteborgban, ahol az egyik étteremben mintegy száz ember verekedett össze.","id":"20190303_Szaz_ember_verekedett_ossze_egy_svedorszagi_etteremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2107a979-dfdf-47e2-a4ee-b2cf26710dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830e989-99e4-4849-8461-a32dbc65695c","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Szaz_ember_verekedett_ossze_egy_svedorszagi_etteremben","timestamp":"2019. március. 03. 14:54","title":"Száz ember verekedett össze egy svédországi étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a Közmédia Választási Iroda. Saját farkába harapott a kígyó.","shortLead":"Ez a Közmédia Választási Iroda. Saját farkába harapott a kígyó.","id":"20190305_A_kozmedia_letrehozott_egy_irodat_amivel_a_kozmediat_ellenorzik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b59f6d-c059-4d08-b81b-5f3d92fde619","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_kozmedia_letrehozott_egy_irodat_amivel_a_kozmediat_ellenorzik","timestamp":"2019. március. 05. 08:49","title":"A közmédia létrehozott egy irodát, amivel a közmédiát ellenőrzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]