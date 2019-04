Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A munkájuk szólíthatja külföldre őket, ráadásul huzamosabb ideig ott élhetnek.\r

","shortLead":"A munkájuk szólíthatja külföldre őket, ráadásul huzamosabb ideig ott élhetnek.\r

","id":"20190423_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_Afrikaba_koltozhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bd806a-7a38-48f8-937b-310f58b7610b","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_Afrikaba_koltozhet","timestamp":"2019. április. 23. 12:01","title":"Harry herceg és Meghan Markle Afrikába költözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy Elek Ference lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – őket mutattuk be közelebbről az elmúlt hetekben. Listánk első helyezettje ifj. Vidnyánszky Attila, korosztálya legtehetségesebb színésze, aki már húszévesen elvitt egy milliárdos mozifilmet a hátán, az Aranyélet második évadának a lelke volt, és a legjobb dolog lehetett volna A Viszkisben.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy...","id":"20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c29f70-f9d0-4681-9595-b9800a6c2563","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","timestamp":"2019. április. 21. 20:00","title":"ifj. Vidnyánszky Attila: Boldognak lenni nem szégyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden helyenként a szél viharossá is fokozódhat.","shortLead":"Kedden helyenként a szél viharossá is fokozódhat.","id":"20190422_Szellel_esovel_folytatodik_a_lehules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5f88b7-8471-4f6a-9ed4-4c66691c155f","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Szellel_esovel_folytatodik_a_lehules","timestamp":"2019. április. 22. 16:21","title":"Széllel, esővel folytatódik a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rogán Cecília üzleti ügyei helyett a Hot magazin bulvárhírei kerültek a Mahir hirdetőoszlopaira, miután a HVG 40 éves szerződését felmondta a kormányközeli cég.\r

\r

","shortLead":"Rogán Cecília üzleti ügyei helyett a Hot magazin bulvárhírei kerültek a Mahir hirdetőoszlopaira, miután a HVG 40 éves...","id":"20190423_Kormanykozeli_bulvarlap_kapta_meg_a_HVG_helyet_a_hirdetooszlopokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55314b4c-cea9-4622-8069-557b2bce5759","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Kormanykozeli_bulvarlap_kapta_meg_a_HVG_helyet_a_hirdetooszlopokon","timestamp":"2019. április. 23. 13:18","title":"Kormányközeli bulvárlap kapta meg a HVG helyét a hirdetőoszlopokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4ce43e-7038-40e7-b24f-4b2022cfb005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik szomszéd avart égetett.","shortLead":"Az egyik szomszéd avart égetett.","id":"20190422_Leegett_a_hazuk_de_gyerekeit_meg_ki_tudta_menteni_egy_soroksari_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4ce43e-7038-40e7-b24f-4b2022cfb005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0366b995-f5f5-4268-8441-76d594b16537","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Leegett_a_hazuk_de_gyerekeit_meg_ki_tudta_menteni_egy_soroksari_no","timestamp":"2019. április. 22. 21:37","title":"Leégett a házuk, de gyerekeit még ki tudta menteni egy soroksári nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint ezeréves hagyomány jól megfér a modern világgal.","shortLead":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint...","id":"201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e3542-47c3-43df-8ae4-16ae105b5a9e","keywords":null,"link":"/vilag/201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","timestamp":"2019. április. 22. 15:00","title":"Japán átfordult a Csodálatos harmónia korszakára, és már előre örül neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig az eredeti javaslatot már felpuhították. A gender szóról is a liberális propaganda jut Donald Trumpék eszébe.\r

","shortLead":"Pedig az eredeti javaslatot már felpuhították. A gender szóról is a liberális propaganda jut Donald Trumpék eszébe.\r

","id":"20190423_Vetoval_fenyegeti_az_USA_az_ENSZ_nemi_eroszak_elleni_javaslatat_mert_abortusztamogatast_olvas_ki_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246ac969-bd23-4df3-9032-9b7985df8cbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Vetoval_fenyegeti_az_USA_az_ENSZ_nemi_eroszak_elleni_javaslatat_mert_abortusztamogatast_olvas_ki_belole","timestamp":"2019. április. 23. 09:47","title":"Vétóval fenyegeti az USA az ENSZ nemi erőszak elleni javaslatát, mert abortusztámogatást olvas ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55034994-f8ba-4aed-93dd-7173394c3c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatta az amerikai autógyártó a legfrissebb önvezető rendszerét.","shortLead":"Bemutatta az amerikai autógyártó a legfrissebb önvezető rendszerét.","id":"20190423_tesla_autopilot_full_self_diving_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55034994-f8ba-4aed-93dd-7173394c3c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd3bc02-d90d-4782-850a-ef4469f22ca8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_tesla_autopilot_full_self_diving_autos_video","timestamp":"2019. április. 23. 10:41","title":"Videó: Már nem is kéri a Tesla autója, hogy néha fogjuk a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]