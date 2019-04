Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dunavarsány külterületén szúrták ki őket rendőrök. ","shortLead":"Dunavarsány külterületén szúrták ki őket rendőrök. ","id":"20190423_Epsegben_elokerult_a_hetvegen_eltunt_apa_es_lanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8773dc87-d1e5-4e5b-9836-59411772fa51","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Epsegben_elokerult_a_hetvegen_eltunt_apa_es_lanya","timestamp":"2019. április. 23. 13:28","title":"Épségben előkerült a hétvégén eltűnt apa és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","shortLead":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","id":"20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5329cfd-2c8c-4f4f-beaf-a19f79e0f32f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","timestamp":"2019. április. 23. 14:01","title":"Háromból két motor lopott volt egy román autós szállítmányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","shortLead":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","id":"20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f13f7-9b0e-4c4b-b043-a8afe2a2dbf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","timestamp":"2019. április. 23. 06:15","title":"Szennyvízaknába fulladt egy kétéves kisfiú Taktaharkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberöléssel elkövetett terrorcselekménnyel vádolhatják a szír menekültet, akit 2018 végén ítélt el a magyar bíróság embercsempészetért. Az Iszlám Állam \"szakaszvezetője\" lehetett.","shortLead":"Emberöléssel elkövetett terrorcselekménnyel vádolhatják a szír menekültet, akit 2018 végén ítélt el a magyar bíróság...","id":"20190423_Hasszan_F_Megvan_a_vad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84724af8-1086-46c2-8e42-1ebae6548d04","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Hasszan_F_Megvan_a_vad","timestamp":"2019. április. 23. 07:12","title":"Magyar Nemzet: Ez lehet a vád Hasszán F. ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b1a53b-7a1c-4210-b7a6-856d3b24d297","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szaharai porral keveredik a csapadékzóna, az eredmény látványos saras eső lehet.","shortLead":"Szaharai porral keveredik a csapadékzóna, az eredmény látványos saras eső lehet.","id":"20190423_Saras_eso_erkezik_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13b1a53b-7a1c-4210-b7a6-856d3b24d297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636ba8a8-ec6d-4e4f-aaf3-e61338b4f34b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_Saras_eso_erkezik_Magyarorszagra","timestamp":"2019. április. 23. 14:49","title":"Saras eső érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haladnak a korral.","shortLead":"Haladnak a korral.","id":"20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec51f147-6247-43ca-a567-6880cc57cf82","keywords":null,"link":"/elet/20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","timestamp":"2019. április. 22. 14:42","title":"A bencés szerzetesek is megtippelték, ki éli túl a Trónok harcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek. A szaporodásukra hathat rossz a szennyeződés.\r

\r

","shortLead":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek...","id":"20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab48ea0-1b98-4bfd-88b9-e701843743ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","timestamp":"2019. április. 21. 22:13","title":"Higanyszennyeződést találtak a vándorsólymokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A bejelentést a zenész halálának harmadik évfordulójára időzítették.","shortLead":"A bejelentést a zenész halálának harmadik évfordulójára időzítették.","id":"20190423_Prince_memoar_Random_House_kiado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ade6678-0430-4810-a1e5-37538c988a69","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Prince_memoar_Random_House_kiado","timestamp":"2019. április. 23. 11:18","title":"Eddig nem látott fotókkal jön Prince memoárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]