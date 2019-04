Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"828807b9-464e-47d9-adc1-23b9776da847","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bombameglepetéssel kezdődött az idei sznúker-világbajnokság: a hagyományosan Sheffieldben zajló eseményen az ötszörös győztes Ronnie O'Sullivan kikapott a torna történetének első amatőr játékosától, James Cahilltől.","shortLead":"Bombameglepetéssel kezdődött az idei sznúker-világbajnokság: a hagyományosan Sheffieldben zajló eseményen az ötszörös...","id":"20190423_ronnie_osullivan_james_cahill_sznuker_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828807b9-464e-47d9-adc1-23b9776da847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db73a85f-3b3d-41da-998b-9b49c6435efe","keywords":null,"link":"/sport/20190423_ronnie_osullivan_james_cahill_sznuker_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. április. 23. 14:58","title":"Amatőr ütötte ki az ötszörös sznúkervilágbajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 65 év feletti amerikaiak egyre nagyobb része kényszerül lemondani a pihenéssel töltött nyugdíjas éveiről, ugyanis nincs elegendő pénzük arra, hogy ezt megtehessék. Helyette dolgoznak.","shortLead":"A 65 év feletti amerikaiak egyre nagyobb része kényszerül lemondani a pihenéssel töltött nyugdíjas éveiről, ugyanis...","id":"20190422_Az_amerikai_nyugdijasokat_nem_a_kormany_noszogatja_hanem_a_kenyszer_tartja_a_munkaeropiacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b88c03-258c-49e0-8f37-031751ff2005","keywords":null,"link":"/kkv/20190422_Az_amerikai_nyugdijasokat_nem_a_kormany_noszogatja_hanem_a_kenyszer_tartja_a_munkaeropiacon","timestamp":"2019. április. 22. 16:31","title":"Az amerikai nyugdíjasokat nem a kormány noszogatja, hanem a kényszer tartja a munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rájuk kiszabott, sokmilliárdos uniós büntetés után a Google nem viaskodik tovább, lehetővé teszi, hogy a felhasználók új androidos telefonjuk első használatba vételekor eldöntsék, melyik böngészőt és keresőmotort akarják használni telefonjaikon. A kicsinek tűnő módosítás a Google-nak idővel nagyon is fájhat.","shortLead":"A rájuk kiszabott, sokmilliárdos uniós büntetés után a Google nem viaskodik tovább, lehetővé teszi, hogy a felhasználók...","id":"20190423_google_android_bongeszo_keresomotor_europai_bizottsag_birsag_unios_versenyszabalyozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a759fa-c8cb-4b4c-b5ff-03ca5468fc81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_google_android_bongeszo_keresomotor_europai_bizottsag_birsag_unios_versenyszabalyozas","timestamp":"2019. április. 23. 09:03","title":"Androidos telefonja van? Nagy változásra számíthat már bekapcsoláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly év végén rendezte a kormány a kórházak adósságát, mostanra újra 29 milliárd forint a lejárt tartozás.","shortLead":"Tavaly év végén rendezte a kormány a kórházak adósságát, mostanra újra 29 milliárd forint a lejárt tartozás.","id":"20190423_Harom_honap_alatt_megduplazodott_a_korhazak_adossaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca0b422-daf2-46c8-b49e-ac8061c8d7a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Harom_honap_alatt_megduplazodott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2019. április. 23. 14:23","title":"Három hónap alatt megduplázódott a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az üzleti, ezen belül is különösen az ipari, építőipari várakozások romlása miatt jelentősen csökkent áprilisban a GKI konjunktúraindexe, nagyjából két évvel ezelőtti szintjére esett vissza – közölte GKI Gazdaságkutató Zrt. az MTI-vel.","shortLead":"Az üzleti, ezen belül is különösen az ipari, építőipari várakozások romlása miatt jelentősen csökkent áprilisban a GKI...","id":"20190423_Borulatobbak_a_hazai_cegek_keteves_melypontjara_esett_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270099af-3d08-45d4-8af3-e55fa1a17bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Borulatobbak_a_hazai_cegek_keteves_melypontjara_esett_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. április. 23. 11:59","title":"Borúlátóbbak a hazai cégek, kétéves mélypontjára esett a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A magyarok többsége könyvet még mindig a könyvesboltban vesz. ","shortLead":"A magyarok többsége könyvet még mindig a könyvesboltban vesz. ","id":"20190423_Nem_sikerult_lenyomnia_a_konyvesboltokat_az_online_vasarlasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e3c519-7920-40e2-99a7-cda8eb59fb98","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Nem_sikerult_lenyomnia_a_konyvesboltokat_az_online_vasarlasnak","timestamp":"2019. április. 23. 05:53","title":"Nem sikerült lenyomnia a könyvesboltokat az online vásárlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gorillák az emberek szelfizős pózait utánozták.","shortLead":"A gorillák az emberek szelfizős pózait utánozták.","id":"20190423_Profikat_megszegyenitoen_szelfiztek_a_gorillak_a_vadorokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eca3284-c2f7-437d-99e1-3dde97fc8d8c","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Profikat_megszegyenitoen_szelfiztek_a_gorillak_a_vadorokkel","timestamp":"2019. április. 23. 11:35","title":"Profikat megszégyenítően szelfiztek a gorillák a vadőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff1125c-aef3-4b26-a6c2-17390eaccc65","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"„A szakértők, a tanácsadók, a politológusok kancsal logikáját próbáltam előcsiholni magamból” – mondja Egyéni javaslat című, humoreszkeket tartalmazó új kötete születéséről a szerző.","shortLead":"„A szakértők, a tanácsadók, a politológusok kancsal logikáját próbáltam előcsiholni magamból” – mondja Egyéni javaslat...","id":"201916__spiro_gyorgy_iro__bundas_indulatrol_humorerzekrol__nevetni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bff1125c-aef3-4b26-a6c2-17390eaccc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a27a50-bb09-45a1-aaff-89d634555e9e","keywords":null,"link":"/kultura/201916__spiro_gyorgy_iro__bundas_indulatrol_humorerzekrol__nevetni_kell","timestamp":"2019. április. 22. 20:00","title":"Spiró György: Nevessünk már egy kicsit magunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]