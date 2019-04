Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5d855fb-2c9e-43eb-a4f8-271cde83dafa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A motorosoknál ritkább a kötelező biztosítás, igaz, a biztosítók nem teszik egyszerűbbé a helyzetet.\r

\r

","shortLead":"A motorosoknál ritkább a kötelező biztosítás, igaz, a biztosítók nem teszik egyszerűbbé a helyzetet.\r

\r

","id":"20190421_Kacifantos_a_motoros_kotelezo_biztositas_akar_horrorara_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5d855fb-2c9e-43eb-a4f8-271cde83dafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6326a5-4a6b-4ee1-b5ed-a384d662a0c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Kacifantos_a_motoros_kotelezo_biztositas_akar_horrorara_is_lehet","timestamp":"2019. április. 21. 17:05","title":"Kacifántos a motoros kötelező biztosítás, akár horrorára is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már Tenerife sem a régi.","shortLead":"Már Tenerife sem a régi.","id":"20190422_Visszatert_a_bortonbe_egy_szokott_elitelt_Ausztriaban_mert_megunta_az_orokos_nyaralast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f486a7cf-d873-4bf4-bb3e-e7e41a54f17e","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Visszatert_a_bortonbe_egy_szokott_elitelt_Ausztriaban_mert_megunta_az_orokos_nyaralast","timestamp":"2019. április. 22. 16:57","title":"Visszatért a börtönbe egy szökött elítélt Ausztriában, mert megunta az örökös nyaralást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép gesztus.","shortLead":"Szép gesztus.","id":"20190423_Felajanlotta_fizeteset_a_Haladas_kapusa_a_Sri_Lankai_aldozatoknak_es_csaladjaiknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad232d6b-80ff-4549-9c6d-4ef0ce4d800f","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Felajanlotta_fizeteset_a_Haladas_kapusa_a_Sri_Lankai_aldozatoknak_es_csaladjaiknak","timestamp":"2019. április. 23. 09:59","title":"Felajánlotta fizetését a Haladás kapusa a Srí Lanka-i áldozatoknak és családjaiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az biztos, hogy nem a Real Madridban. ","shortLead":"Az biztos, hogy nem a Real Madridban. ","id":"20190422_Mbappe_elmondta_hol_tervezi_a_folytatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84ce306-55e5-4cf0-9fe3-86f011a6e0c6","keywords":null,"link":"/sport/20190422_Mbappe_elmondta_hol_tervezi_a_folytatast","timestamp":"2019. április. 22. 09:39","title":"Mbappé elmondta, hol tervezi a folytatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két napos szünetet rendel el az állami hivatalok, cégek, illetve magánvállalatok munkájában.","shortLead":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két...","id":"20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed8f6dc-254c-4760-902c-1615a537639b","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","timestamp":"2019. április. 21. 12:52","title":"Sri Lanka – két nap kényszerszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8b5e16-a851-4c45-98d6-5e930b4c352b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjszakai vadászok lehetnek a nem mindennapi wales-i eset elkövetői.\r

\r

","shortLead":"Éjszakai vadászok lehetnek a nem mindennapi wales-i eset elkövetői.\r

\r

","id":"20190421_Bekesen_szerelte_a_csaladi_teveadot_lelottek_nyilpuskaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8b5e16-a851-4c45-98d6-5e930b4c352b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dc0d2a-899e-448c-8e07-97b8b6c2b1cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Bekesen_szerelte_a_csaladi_teveadot_lelottek_nyilpuskaval","timestamp":"2019. április. 21. 15:14","title":"Békésen szerelte a családi parabolaantennát, amikor lelőtték nyílpuskával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0815485d-250c-4230-96c3-b4892bc98af9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A túlzott telefonhasználat testi és lelki egészségre kifejtett hatásairól egyre többet tudunk – itt azonban arról lesz szó, hogy miért olyan addiktív sok esetben a képernyő. ","shortLead":"A túlzott telefonhasználat testi és lelki egészségre kifejtett hatásairól egyre többet tudunk – itt azonban arról lesz...","id":"20190421_Husvet_tinikkel_mar_megint_csak_a_telefonjat_nyomkodja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0815485d-250c-4230-96c3-b4892bc98af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561331f6-8128-40ad-afce-25fedea9ae49","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190421_Husvet_tinikkel_mar_megint_csak_a_telefonjat_nyomkodja","timestamp":"2019. április. 21. 20:15","title":"Húsvét tinikkel: már megint csak a telefonját nyomkodja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást az interneten.","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást...","id":"20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0bdc5-ed1e-4bc8-a77e-35028d3cdefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","timestamp":"2019. április. 23. 07:03","title":"Nagy változás jöhet Ausztriában, csak névvel és címmel lehetne kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]