Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","shortLead":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","id":"20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8915a0c8-132c-4c90-a99c-ca68144c7660","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","timestamp":"2019. április. 22. 10:28","title":"Videó: parkolás közben robbanhatott fel egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csúszik a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötése, már a tervezés is csúszik, a 2021-es EU-s ciklusra, mert a HÉV kikerült a főváros kezéből, így nem tudni, ki lesz a projektgazda. A Főmterv 2018-ban már kapott a tervekre 1,9 milliárd forintot.\r

\r

","shortLead":"Csúszik a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötése, már a tervezés is csúszik, a 2021-es EU-s ciklusra, mert a HÉV...","id":"20190424_Sokaig_csak_alom_marad_a_HEV_es_a_metro_osszekotese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68d9f1-3389-48c5-bf6b-8a5374105850","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Sokaig_csak_alom_marad_a_HEV_es_a_metro_osszekotese","timestamp":"2019. április. 24. 05:36","title":"Sokáig csak álom marad a HÉV és a metró összekötése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc67d3d-db2d-401e-9272-351372ca6331","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka leplezte valaha készült leggyorsabb nyitott tetős autóját, melynek mozgatásáról egy szupererős V12-es motor gondoskodik. ","shortLead":"A kékvérű brit márka leplezte valaha készült leggyorsabb nyitott tetős autóját, melynek mozgatásáról egy szupererős...","id":"20190424_milyen_lehet_340nel_kabriozni_ezzel_az_uj_aston_martinnal_ki_lehet_probalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cc67d3d-db2d-401e-9272-351372ca6331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e08afe-22f0-4c9f-bd9b-321ee00e619a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_milyen_lehet_340nel_kabriozni_ezzel_az_uj_aston_martinnal_ki_lehet_probalni","timestamp":"2019. április. 24. 08:21","title":"Milyen lehet 340-nel kabriózni? Ezzel az új Aston Martinnal ki lehet próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka legnagyobb divatterepjárója komoly teljesítményű benzin- és dízelmotorokkal készül. És akár a 2,5 millió forintos nagycsaládos állami kedvezmény is igényelhető lesz rá. ","shortLead":"A stuttgarti márka legnagyobb divatterepjárója komoly teljesítményű benzin- és dízelmotorokkal készül. És akár a 2,5...","id":"20190423_7_ulessel_tamad_a_mercedes_gls_ami_meg_a_bmw_x7nel_is_nagyobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c09c2a9-a2b1-4bcc-8fb6-69b44982aae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292f3fc-15de-4e22-80ab-38ea64478e62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_7_ulessel_tamad_a_mercedes_gls_ami_meg_a_bmw_x7nel_is_nagyobb","timestamp":"2019. április. 23. 11:21","title":"7 üléssel támad a Mercedes GLS, ami még a BMW X7-nél is nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb02251-4648-4a4e-971d-92318fefc5e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt pénzügyminiszter keserű közleményben jelentette be a Modern Magyarország Mozgalom működésének befejezését. ","shortLead":"A volt pénzügyminiszter keserű közleményben jelentette be a Modern Magyarország Mozgalom működésének befejezését. ","id":"20190423_Megszunik_Bokros_Lajos_partja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdb02251-4648-4a4e-971d-92318fefc5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd66a105-9afa-4381-9464-b7625822c382","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Megszunik_Bokros_Lajos_partja","timestamp":"2019. április. 23. 09:58","title":"Megszűnik Bokros Lajos pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4092e617-0ff6-4740-af8b-eeaf32f91686","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga az Apple figyelmeztette az iPad Pro felhasználókat arra, hogy gond lehet akkor, ha kulcs nélkül eszközzel nyitnák az autójukat, miközben a tabletjük épp a digitális ceruzát tölti.","shortLead":"Maga az Apple figyelmeztette az iPad Pro felhasználókat arra, hogy gond lehet akkor, ha kulcs nélkül eszközzel nyitnák...","id":"20190423_apple_pencil_2_toltes_kozbeni_interferencia_a_kulcs_nelkuli_autonyito_eszkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4092e617-0ff6-4740-af8b-eeaf32f91686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509449ee-9f3d-42aa-b29a-e16558686d7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_apple_pencil_2_toltes_kozbeni_interferencia_a_kulcs_nelkuli_autonyito_eszkozok","timestamp":"2019. április. 23. 17:03","title":"Nem nyílik az autója? Lehet, hogy az Apple Pencil az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat, jelentette be az ország védelmi minisztere.","shortLead":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat...","id":"20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd301c86-031b-4ade-b9f9-d09bc9238155","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","timestamp":"2019. április. 23. 11:07","title":"A christchurchi merénylet bosszúja volt a Srí Lanka-i robbantássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9a87e-f2ce-46a4-a808-c3c125c73e69","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Levegőn szárított mangalicasonkát, kézzel válogatott paprikát, húsgalambot, valamint zöldségkeveréket is díjaztak.","shortLead":"Levegőn szárított mangalicasonkát, kézzel válogatott paprikát, húsgalambot, valamint zöldségkeveréket is díjaztak.","id":"20190423_Ezek_lettek_iden_az_aranyszalagos_minosegi_magyar_elelmiszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9a87e-f2ce-46a4-a808-c3c125c73e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e2e1e-4c25-4eb3-9955-bd57fa7b2ccb","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Ezek_lettek_iden_az_aranyszalagos_minosegi_magyar_elelmiszerek","timestamp":"2019. április. 23. 19:21","title":"Ezek lettek idén az aranyszalagos minőségi magyar élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]