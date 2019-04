Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

NoÁr húsvéti kihívása aktuálisabb nem is lehetne
Végre egy értelmes válasz a kérdésre, hogy mi legyen az ünnepi maradékkal.
2019. április. 23. 09:18

Itt a videó, ahogy a japánok "lebombáznak" egy aszteroidát
Videót tett közzé a japán űrügynökség arról a pillanatról, mielőtt a Hajabusza-2 krátert robbantott a Ryugun.
2019. április. 24. 10:33

Game over: a Microsoft is megunta a Candy Crush-t
Több tehertől is megszabadulhat a Windows: a májusi frissítés után már nem lesz Candy Crush Saga a gépen, és több előre telepített alkalmazást is el lehet majd távolítani.
2019. április. 23. 15:03 ","shortLead":"Videót tett közzé a japán űrügynökség arról a pillanatról, mielőtt a Hajabusza-2 krátert robbantott a Ryugun. ","id":"20190424_ryugu_hajabusza_2_aszteroida_bomba_detonacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=736f094f-dc07-499f-a8ca-4e8bcf8d3c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1df738-8354-4fbb-9cc2-d6e6745564be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_ryugu_hajabusza_2_aszteroida_bomba_detonacio","timestamp":"2019. április. 24. 10:33","title":"Itt a videó, ahogy a japánok \"lebombáznak\" egy aszteroidát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9aeef8-fb05-4c66-8ba0-1430df2add91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tehertől is megszabadulhat a Windows: a májusi frissítés után már nem lesz Candy Crush Saga a gépen, és több előre telepített alkalmazást is el lehet majd távolítani.","shortLead":"Több tehertől is megszabadulhat a Windows: a májusi frissítés után már nem lesz Candy Crush Saga a gépen, és több előre...","id":"20190423_candy_crush_saga_windows_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d9aeef8-fb05-4c66-8ba0-1430df2add91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98d815e-b4e2-4153-84ae-6dab9bca5220","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_candy_crush_saga_windows_10","timestamp":"2019. április. 23. 15:03","title":"Game over: a Microsoft is megunta a Candy Crush-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Japán átfordult a Csodálatos harmónia korszakára, és már előre örül neki
Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint ezeréves hagyomány jól megfér a modern világgal.
2019. április. 22. 15:00 Az uralkodó személyéhez kötött, több mint...","id":"201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e3542-47c3-43df-8ae4-16ae105b5a9e","keywords":null,"link":"/vilag/201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","timestamp":"2019. április. 22. 15:00","title":"Japán átfordult a Csodálatos harmónia korszakára, és már előre örül neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A címben szereplő kétszeres eltérés nem túlzás, sőt. Kétszer annyi ideig gürizhet egy fővárosi fiatal egy lakásért, mint egy észak-magyarországi
Ha pontosabbak akarunk lenni, akkor több mint kétszer annyi ideig kell dolgoznia egy budapesti fiatalnak ahhoz, hogy a fizetéséből lakást vegyen, mint egy észak-magyarországinak. Ez derült ki a TAKARÉK Index elemzőinek kutatásából.
2019. április. 23. 10:45 Ha pontosabbak akarunk lenni, akkor több mint kétszer annyi ideig...","id":"20190423_Ketszer_annyi_ideig_gurizhet_egy_fovarosi_fiatal_egy_lakasert_mint_egy_eszakmagyarorszagi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3daaae-aa99-4923-bd00-e68149870f65","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190423_Ketszer_annyi_ideig_gurizhet_egy_fovarosi_fiatal_egy_lakasert_mint_egy_eszakmagyarorszagi","timestamp":"2019. április. 23. 10:45","title":"Kétszer annyi ideig gürizhet egy fővárosi fiatal egy lakásért, mint egy észak-magyarországi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy szórakozóhelyen vesztek össze, az áldozat a verekedés közben elesett és életét vesztette. ","shortLead":"Egy szórakozóhelyen vesztek össze, az áldozat a verekedés közben elesett és életét vesztette. ","id":"20190422_Elfogtak_a_veszpremi_ferfit_aki_verekedes_kozben_megolte_az_ismeroset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d8971a-9990-44a9-9ad3-0a63a8b237d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Elfogtak_a_veszpremi_ferfit_aki_verekedes_kozben_megolte_az_ismeroset","timestamp":"2019. április. 22. 14:27","title":"Elfogták a veszprémi férfit, aki verekedés közben megölt egy vendéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Okozott kárt az elmúlt egy év a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA), mert voltak kutatók, akik elmentek, és vannak, akik menni készülnek – mondta hvg.hu-nak Lovász László. Az Akadémia elnökét a kormány és az MTA tavaly kirobbant vitájáról, a kutatóintézeti hálózatok jövőjéről és a napokban aláírt szándéknyilatkozatról kérdeztük. Tisztázni igyekeztünk, mit jelent ez a megállapodás, minek köszönhető, hogy a kormány a jelek szerint jelentős engedményeket tett.","shortLead":"Okozott kárt az elmúlt egy év a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA), mert voltak kutatók, akik elmentek, és vannak...","id":"20190423_Lovasz_Laszlo_az_MTA_elnoke_Sajnos_voltak_kutatok_akik_elmentek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26475bc3-5ab0-40cb-b36c-3a3b579fff21","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Lovasz_Laszlo_az_MTA_elnoke_Sajnos_voltak_kutatok_akik_elmentek","timestamp":"2019. április. 23. 06:30","title":"Lovász László: Sajnos voltak kutatók, akik elmentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769a11d7-8f02-427c-bf95-2075d9095dd1","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Ha csomagot várunk, egyre fontosabb, hogy tudjuk, pontosan mikor érkezik meg hozzánk a megrendelt küldemény. Az idő és az esetleges késés a logisztikai iparban ráadásul hatással lehet a termelésre is. Ha nincs ott időben az alapanyag, nincs mit feldolgozni, és a várakozás rengeteg pénzbe kerül. De van megoldás!\r

\r

","shortLead":"Ha csomagot várunk, egyre fontosabb, hogy tudjuk, pontosan mikor érkezik meg hozzánk a megrendelt küldemény. Az idő és...","id":"20190424_eta_raben_csomagkuldes_aruszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=769a11d7-8f02-427c-bf95-2075d9095dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b85778d-dd68-4704-ac93-9e5eefa5077b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190424_eta_raben_csomagkuldes_aruszallitas","timestamp":"2019. április. 24. 11:30","title":"Az idő pénz: de hol a csomagom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]